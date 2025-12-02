Dan Biggar : « Antoine Dupont rend son équipe plus de 10% meilleure »

« Ils seront bien meilleurs avec lui dans l’équipe que sans lui », estime l’ancien demi d’ouverture international Dan Biggar à propos d’Antoine Dupont. Dans The Rugby Pod, l’ancien Toulonnais (2022-2025) fait le bilan des Bleus après « un automne un peu particulier », comme il l’admet.

Sauf accident, ce devrait être la dernière fenêtre internationale que le XV de France passe sans son maître à jouer Antoine Dupont. Revenu visiblement très en forme (comme remplaçant pendant 20 minutes) avec le Stade Toulousain contre le Racing 92 samedi 29 novembre après 266 jours d’absence, le demi de mêlée devrait enchaîner les feuilles de match pour la Champions Cup et le Top 14 avant de retrouver toutes ses sensations à temps pour le Tournoi des Six Nations 2026, à partir du 5 février.

Avec deux victoires (Fidji et Australie) en trois matchs (défaite contre l’Afrique du Sud), la France a eu du mal et n’a pas franchement convaincu à deux ans de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. « Ils ont une des lignes de trois-quarts les plus excitantes du rugby européen – Dupont, Ntamack, Fickou, Depoortere, Bielle-Biarrey, Penaud, Ramos – et ils ont le meilleur joueur qui a peut-être jamais joué à ce jeu qui revient dans ce contexte », affirme Dan Biggar.

« Il rend n’importe quelle équipe meilleure. Pas 1% ou 2%. Je pense que c’est un petit peu plus, probablement largement plus de 10%, parce que tu regardes les moments qu’il peut produire. Il produit des grands moments dans les matchs, mais il produit aussi plein de petits moments qui amènent à des grands moments, en termes de petits coups de griffe autour des rucks, de petites passes dans le dos, d’attirer des défenseurs. C’est brillant.

« J’adore Maxime Lucu, vraiment, je l’adore comme joueur, joueur hyper fiable sur les bases, mais il n’attire pas la même attention, ni sur la manière dont le backfield se place, ni sur la façon dont les gars défendent quand Antoine Dupont est dans l’équipe. C’est une telle menace et un joueur absolument de classe mondiale.

« Tout d’un coup, tu vas voir des mecs comme Meafou, des mecs comme Flament, des mecs comme Jelonch, Alldritt avoir beaucoup plus d’opportunités pour attaquer des épaules faibles et gagner un demi-mètre ici ou là quand il est dans l’équipe plutôt que n’importe qui d’autre. Et ce n’est pas une critique de qui que ce soit d’autre, c’est juste à quel point ce type est fort.

« Il ne rend probablement pas seulement l’équipe meilleure et lui-même meilleur, il rend évidemment une relation vraiment clé avec Ntamack meilleure aussi. Donc je pense que, oui, ils seront bien meilleurs avec lui dans l’équipe que sans lui, disons les choses comme ça. »