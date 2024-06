Comment l’Irlande veut redevenir leader du rugby féminin

La fédération irlandaise de rugby, l’IRFU, a fait du rugby féminin l’une de ses priorités dans le cadre de son nouveau plan « Inspirer, connecter, prospérer », qui sera mis en œuvre entre 2024-2028.

Décrite comme ayant impliqué un « niveau de collaboration sans précédent entre l’IRFU et les quatre provinces », la stratégie présentée est le résultat de 15 mois d’échanges, impliquant plus de 5 000 parties prenantes du rugby.

Quatre objectifs clés ont été identifiés : « Fournir des expériences de rugby exceptionnelles, promouvoir nos ambitions de haut niveau, développer le rugby féminin et inspirer nos supporters ».

Attirer les joueuses

Le plan vise à développer le rugby féminin en créant des expériences inspirantes et inclusives pour attirer et fidéliser les joueuses, tout en favorisant une croissance durable du sport avec des opportunités de carrière et de bénévolat à long terme. Il prévoit également d’établir quatre équipes provinciales sous contrat et de viser une représentation féminine de 40 % aux niveaux provincial et des clubs.

En outre, l’IRFU cherche à élargir l’accès au rugby en collaborant avec les écoles et les universités, en mettant en place des programmes pour identifier et soutenir les talents, ainsi qu’en lançant des campagnes de marketing dynamiques. Un responsable sera désigné pour mettre en œuvre cette stratégie et sera directement responsable devant le directeur général de l’IRFU.

Réparer les erreurs du passé

Le manque d’investissement de l’IRFU dans le rugby féminin a fait l’objet de nombreuses critiques ces dernières années, principalement depuis la Coupe du Monde de Rugby 2017 qui avait été ratée pour l’équipe nationale.

Le nouveau plan proposé intervient après que l’équipe nationale de rugby à XV a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde Rugby Féminin 2025 et dans le WXV 1 pour 2024 après une troisième place prometteuse lors du Tournoi des Six Nations féminin.

Depuis la désignation de Scott Bemand en tant qu’entraîneur principal, l’équipe a également remporté la toute première édition du WXV 3 en 2023, avec une victoire record de 109-0 sur le Kazakhstan.

Enfin, l’équipe féminine d’Irlande participera aux Jeux olympiques de Paris 2024 en juillet, ce qui sera sa première participation aux Jeux. Elles ont terminé septièmes des HSBC SVNS Series cette année, décrochant une médaille d’or à Perth.

A l’aube du 150e anniversaire

« Nous vivons une période passionnante de l’histoire du rugby irlandais, à l’aube de notre 150e anniversaire. Nous pouvons être fiers du succès et de la résilience de notre sport, avec plus de participants et de supporters que jamais. Je suis donc heureux à l’idée de présenter notre vision stratégique pour l’avenir du rugby en Irlande », a déclaré Kevin Potts.

« Notre projet est simple – Inspirer, Connecter et s’épanouir. Inspirer plus de personnes à jouer, soutenir et faire du bénévolat dans le rugby ; Connecter plus de personnes et de communautés à travers le rugby ; et s’assurer que nous fournissons les environnements permettant à tous les joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles et staffs de s’épanouir dans le rugby.

« Accélérer le développement de notre rugby féminin est une priorité absolue. À quelques semaines des Jeux olympiques et avec la Coupe du Monde de Rugby prévue en 2025, il existe un potentiel considérable pour stimuler cette facette du rugby en Irlande, ce qui représente une opportunité majeure pour l’IRFU. »

Cet article publié à l’origine en anglais sur RugbyPass.com a été adapté par Willy Billiard.