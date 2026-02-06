Ce sentiment amer que Matthieu Jalibert ne voulait pas ressentir après France - Irlande

Pour Matthieu Jalibert comme pour le XV de France, le défi de l’Irlande a été passé et réussi avec brio jeudi (36-14). Même si tout n’a pas été aussi parfait que les 50 minutes exceptionnelles de son coéquipier Mickaël Guillard, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’en demeure pas moins crédité d’une belle prestation face au XV du Trèfle.

Grâce à une cohabitation intelligente avec le demi de mêlée star des Bleus Antoine Dupont, il a pu toucher un peu plus de ballons que le système de jeu du XV de France ne le prévoit habituellement pour un ouvreur et participer activement à l’animation offensive.

Il a été à l’origine du premier essai français conclu par Louis Bielle-Biarrey avec un coup de pied d’occupation qui a poussé son homologue irlandais Sam Prendergast, à l’inverse très à son désavantage dans ce match, à la faute technique au pied (15e). Puis quelques minutes plus tard, il a enfoncé le clou lui-même à la réception d’une passe d’Antoine Dupont en sortie de mêlée proche de l’en-but, profitant aussi de l’absence défensive du pauvre Prendergast (21e).

« J’ai pu prendre du plaisir et sortir la tête haute de ce match »

Sur le troisième essai des Bleus, il passe sa « spéciale » – un petit par-dessus au pied – avec une certaine réussite et permet la belle offensive des avants tricolores terminée par Charles Ollivon (34e). Il délivre enfin la passe décisive à Théo Attissogbe en fin de partie pour la cinquième et dernière réalisation du XV de France.

Pour ce qui est de la partie défensive, il a réussi 11 plaquages sur 12 et mis un impact qu’on lui connaissait peu. Plutôt très bien pour un joueur à la réputation de défenseur perfectible.

Interrogé sur sa partie relativement positive, Jalibert s’est confié sur son état d’esprit au moment d’attaquer ce match, afin qu’il ne ressemble pas à des parties plus neutres disputées en bleu par le passé.

« J’ai essayé de jouer mon jeu et de ne pas me prendre la tête avec tout ce qui peut se passer autour. Parfois lors de certains matchs en équipe de France, j’ai eu des regrets parce que j’avais l’impression de ne pas avoir été moi-même. Ce que je voulais ce soir, c’était tout donner. Même si tout n’a pas été parfait, j’ai pu prendre du plaisir et sortir la tête haute de ce match. »

Cette performance, qui s’inscrit au coeur d’une saison où il marche sur l’eau en club, sera t-elle suffisante pour bousculer la hiérarchie des ouvreurs du XV de France au retour de Romain Ntamack ? Une question dont seul Fabien Galthié a aujourd’hui la réponse.