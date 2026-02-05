Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 36
FT
U20
19 - 16
FT
U20
18 - 15
FT
48 - 7
FT
50 - 21
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Jeudi
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
13h15
U20
Vendredi
13h45
U20
Vendredi
14h00
Six Nations

L’hommage mérité à Mickaël Guillard, homme du match contre l'Irlande

Le deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne (g) et le deuxième ligne français Mickaël Guillard se disputent le ballon en touche lors du match international du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Irlande au Stade de France, à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 5 février 2026. (Photo : Julie Sebadelha / AFP via Getty Images)

C’est donc lui l’Homme du Match : Mickaël Guillard, deuxième-ligne du XV de France (25 ans, 13 sélections), artisan de l’ombre de la large victoire de la France sur l’Irlande (36-14) jeudi 5 février en ouverture du Tournoi des Six Nations 2026.

« Je pensais pas du tout être homme du match. Il y a des joueurs exceptionnels derrière », rigole-t-il en pensant aux marqueurs d’essais de la soirée, dont Louis Bielle-Biarrey qui y est allé de son doublé.

Rencontre
Six Nations
France
36 - 14
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données

Mais si Guillard a été salué pour son talent, ce n’est pas pour ça. « On savait qu’on avait un gros défi pour jouer l’Irlande ce soir, et on a répondu physiquement. On savait que ça allait être très dur, que ça allait être costaud. On a travaillé toute la semaine très bien, la défense notamment, et pour ça, ça a été vraiment du plaisir de jouer ce soir.

« Là, c’est un de mes meilleurs matchs, et je suis content quand ça tourne comme ça. Ça n’arrive pas très souvent. C’était un jour avec, comme on dit. Et franchement, tout a marché dans le bon sens pour moi. L’équipe en première mi-temps a été incroyable. Quand on tourne à la pause à 22-0 face à une équipe d’Irlande qui a quand même gagné deux fois le Tournoi sur les trois dernières années, franchement tout le monde a fait son travail à fond, tout le monde s’est donné à 100 %, et du coup ça a fait le résultat qu’on a vu. »

S’il n’a pas marqué d’essai, au moins a-t-il mis Charles Ollivon sur orbite pour inscrire le sien à la demi-heure de jeu, même si une solution plus simple se proposait avec Attissogbé. « Il y a Théo qui a dû râler un peu je pense, parce que c’est un trois-quarts ! », rigole-t-il. « Je voulais faire croquer les avants ; j’avais confiance en Charles, donc je lui ai fait à l’intérieur. Mais oui, j’ai vu après que j’avais Théo à l’extérieur. C’était une solution plus simple, mais au final ça fait quand même essai au bout, donc pas de souci là-dessus. Mais c’est sûr que c’était plus simple de la mettre à Théo. »

Courses avec ballon par joueur

1
Mickael Guillard
16
2
Stuart McCloskey
14
3
Thomas Ramos
13

Est-ce qu’il avait encore du gaz à la 50e au moment de céder sa place aux finisseurs ? « Ah franchement non ! », rigole-t-il. « J’étais bien cuit, même si j’aurais pu encore continuer s’il fallait. Mais c’est sûr que les matchs internationaux, c’est bien différent de ce qu’on connaît en club… La fin de première mi-temps a été très, très dure physiquement. Mais on savait qu’on avait un gros banc en 6-2, donc on savait qu’on aurait entre dix et quinze minutes en deuxième mi-temps. On a tout donné à fond, mais c’est sûr qu’on était bien mâchés après la première. »

Avec 16 ballons joués à la main, 43 mètres parcourus – « il n’y a pas beaucoup de différence entre le poste de 5 ou de 8 dans le plan de jeu. J’aime bien beaucoup porter la balle, donc je me suis rendu disponible le plus possible pour mes coéquipiers » – deux passes, un offload et un franchissement, sept plaquages et deux ballons grattés, le deuxième ou troisième ligne du LOU ne s’est pas économisé sous la pluie qui semblait redoubler en cours de rencontre au Stade de France.

Ballons récupérés par joueur

1
Tadhg Beirne
3
2
Mickael Guillard
2
3
Oscar Jegou
2

« On s’est entraînés toute la semaine à Marcoussis avec ces conditions, donc on savait qu’il allait pleuvoir. On s’est dit qu’en fait ça ne changeait pas des dix jours qu’on a passés. On était sous la pluie, terrain glissant. On est habitués déjà à ces conditions », raconte-t-il.

Et malgré cela, aucune faute en première période face à l’Irlande. Quatre pénalités en tout sur la rencontre. Du rarement vu avec cette équipe. « C’est sûr, c’est une prestation énorme », concède Guillard. « Et en plus c’était des choses qu’on avait travaillées toute la semaine, qu’on voulait respecter, et ça s’est totalement bien passé. On était vraiment très, très heureux d’avoir réussi à avoir une telle discipline. Ça nous a permis de pas les laisser rentrer dans nos 22. On a été tellement propres qu’ils ont jamais eu l’occasion de venir, et on sait qu’ils rentrent la majorité du temps dans les 22 adverses par des pénalités. Là, ils ont pas eu l’occasion de rentrer, parce qu’à la main ils y rentrent très peu, et on a surtout très bien défendu et tenu le plan. »

Et puis il y a les essais et les points qui s’accumulent. 22-0 à la pause. Jamais l’Irlande n’a encaissé autant de points en première période dans le Tournoi en 20 ans. « On se dit qu’on a tous envie de continuer comme ça et de mettre le plus de points possible à l’Irlande, pour bien commencer le Tournoi, faire un gros coup », poursuit Guillard. « Les remplaçants avaient aussi envie de rentrer dans le match, parce que quand on voit que tout se passe bien, on a envie de participer à la fête.

« À la mi-temps, on s’est dit que c’était bien ce qu’on avait fait, mais il restait encore 40 minutes. C’est quand même l’Irlande en face, ils peuvent vite réagir, et ça a été le cas, ils ont réussi à marquer deux essais en cinq minutes. Ça nous a fait un peu de mal, mais les gars ont bien su gérer la fin de match. »

Recommended

Andy Farrell après la défaite de l'Irlande : « on ne veut pas être une équipe qui réagit »

INTERVIEW

La France réussit son entrée dans le Tournoi : « il ne faut pas non plus s’enflammer » (Ramos)

INTERVIEW

Petit passage à vide des Bleus ? « On est sûrs de nos forces », assure Antoine Dupont

INTERVIEW

Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

ANALYSIS
ADVERTISEMENT

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Kalvin Gourgues pourra-t-il revenir avant la fin du Tournoi ?

2

Marco Riccioni mise tout sur le projet USAP

3

Italie : les mots justes de Quesada pour justifier l'absence de Brex contre l'Irlande

4

Temo Matiu : troisième-ligne rugueux, mais pas bourrin

5

Hollie Davidson, pionnière de l'arbitrage féminin, bientôt en Top 14 ?

6

Le système à deux ouvreurs a vocation à perdurer assure Arlettaz

7

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

8

Six Nations 2026 : la leçon française qui renverse le classement World Rugby

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

With a home World Cup appearing on the horizon, Australia's Super Rugby Pacific franchises know they will be under more scrutiny than ever.

6
LONG READ

Why thriving Mickael Guillard is viewed as a future France captain

Athletic forward who broke through as a back-row excelled in a player-of-the-match display at lock against Ireland

3
LONG READ

The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

As the importance of the kicking game grows, England and France look to be ahead of the curve while Ireland may fall stagnant.

189

Comments on RugbyPass

G
GrahamVF 23 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

What I would like to know is; in a game that developed as a stop start game with exciting flowing moves in between physical confrontations, and was eagerly watched and revered by millions, why has it become a yardstick of excellence for how long it takes to through 20 phases to gain 10 meters?

188 Go to comments
G
GrahamVF 32 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It is axiomatic that the countries with the most talented athletes will have greater depth. Limiting the bench because not all nations produce lots of high quality players is like saying lets have three runners in a relay so those who only have three top athletes can compete.

188 Go to comments
G
GoTahs 41 minutes ago
Highlanders confirm Fabian Holland will be sidelined until August

That’s a real shame for Holland - and I suppose it will also mean the end of the Tupou Vaa'i at 6 experiment, at least in the short term. With Barret, Vaa’i and Tuipuloto likely to be the 3 locks for the July window.

1 Go to comments
R
RugCs 51 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Warped logic there. Pollock, Curry and Itoje are not bigger because they sit on the bench. In the RWC final Fourie and Kwagga were not bigger than so called power wingers. If you watch NH rugby you will know this and you will know that this supposed lack of endurance comment about T14 teams is ignorance.

188 Go to comments
H
Hammer Head 58 minutes ago
'I’m severely worried': Ex-players sound alarm over looming Irish crisis

🤣

8 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

My issue is: that we keep tinkering with the game, the rules - not liking all the consequences of the changes, making more changes.

When does it end and when does rugby evolve into something that is barely recognizable?



...

188 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Ireland coach John Fogarty makes frank Tadhg Furlong admission

3

3 Go to comments
j
jb 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Thinking outside the box, and just throwing it out there; could we limit the number of box kicks by the 9, outside his own 22, to say five per game? That’s a random number that would need thought but it might force some greater tactical thought.

188 Go to comments
R
Rabble 1 hour ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

The Reds are probably weakest in the back three these days (seems crazy looking at their quality over the years.. Ioane, Latham, Tune, Big Dell, Rocket Rod etc.).

Jock Campbell is a very solid player, but not in the league of those mentioned. Daugunu is a gun - hopefully he can stay injury free. Hopefully Tim Ryan has bulked up over the off season (without losing his pace). Lachy Anderson and Heremaia Murray are also handy - but none except Daugunu are in the A-list of Aussie rugby. Missing an out and out finisher like Jorgo.



...

6 Go to comments
O
Over the sideline 1 hour ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

Looks a better draw than last years too.

6 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'I’m severely worried': Ex-players sound alarm over looming Irish crisis

Ireland have had an absolute pinnicle…Once in a generation, players all come thru with some other nationalities thrown into the mix. They should settle back into their 5-7 ranking shortly. England has far better depth.

8 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'I’m severely worried': Ex-players sound alarm over looming Irish crisis

And You! I blame you. Me to no doubt. Its my fault they are dropping down to below Italy. I did mention they were dropping before the past WC so I probably Jinxed them. Plus my Doll of Sexton still has pins in it. Should I remove them??? Yeah Nah

8 Go to comments
G
GP 2 hours ago
RugbyPass' Top 50 Players for Super Rugby Pacific 2026: 50-41

Good to see those 2 Crusader/All Black props already listed in top 50. The powerhouse Tamaiti Williams and Fletcher Newell, the scrummaging maestro. Those two are weapons and give us a real advantage. Then you have a prop as good as George Bower coming on or starting if need be. George has proved his detractors wrong.

4 Go to comments
B
Brett McKay 2 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

I think everyone has a eye on the Force this season, GTs. There’s a bit of expectation about them, I think..

6 Go to comments
B
Brett McKay 2 hours ago
Opening salvos will dictate Australian Super Rugby Pacific fortunes

Cheers KwAussie, it’s been a busy summer, but February is here and there’s rugby to watch everywhere!

Fair observations about the Tahs, I can imagine they’ll be wanting the start well to show that they can move on from the training stink and prove things are very different. But, as you allude, start a bit shaky, and the questions will keep being asked..



...

6 Go to comments
S
SB 3 hours ago
RugbyPass' Top 50 Players for Super Rugby Pacific 2026: 40-31

Clarke and Sotutu should be higher in the list.

1 Go to comments
J
John 3 hours ago
'That will come to bite England... but they hide him well'

Yes, Wilkinson was a different beast. Maybe Carter too? I’d agree that it’s probably more than 50% of 10s are / were less than satisfactory defenders. Ireland need to decide whether Prendergast has the potential to add more than he takes away. I don’t know at the moment. But I like his attacking style and mentality. I don’t think there's many players like him in rugby. Tackling is a repetitive skill, easy to learn. Prendergast has things that just can't be taught. Ireland should take their medicine this year with a view to gaining longer term benefits of wisdom and experience.

Forgot to include Farrell in the list of Wilko, Carter beasts!



...

13 Go to comments
J
John 3 hours ago
'That will come to bite England... but they hide him well'

The conversation around Prendergast is overlooking the obvious issue. He has been a fantastic 10 when playing and winning behind a generally dominant pack and going forward. This has been the case since his schools days. He will get there but it’s a completely foreign skill that he has to learn from scratch. Given that - in terms of exposure and development - he's 5 or 6 years ahead of his predecessors and learning on the fly, I think he should continue to be selected. It’s the fastest way to gain the skills and ability to defend the channel. Failing that, maybe the scouts should be looking for similarly talented outhalves from mediocre teams with less dominance where they will have already had that “boot camp”?? That's tosh. A part of the blooding process is getting humbled by better teams. You can't skip that chapter. Forget the 6N title and create more battle-hardened, wiser players for the future and more important objectives

13 Go to comments
M
Mzilikazi 3 hours ago
'That will come to bite England... but they hide him well'

Be interesting Max to look at 10’s down the ages and see how many were defenders of note, how many were poor in that area. Might be more than 50% poor ?

Great defender 10’s ? Wilkinson certainly near the top, if not the best…certainly the best I can recall in my time in the game.



...

13 Go to comments
M
Mzilikazi 4 hours ago
'That will come to bite England... but they hide him well'

“As for Prendgast. Well he’s tall and will bulk out. He is a lot better than last year. He actually made a couple of tackles against France.” He covers the field really well too, tf. Similar to Richie M for the AB’s. And yes, he will add kgs over the next few years. At 1.93m and 91 kgs now at 22, he will probably end up around 100 kgs.

13 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT