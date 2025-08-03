Ce que Andy Farrell et Joe Schmidt vont devenir après la tournée des Lions

Alors que les Lions Britanniques et Irlandais repartent d’Australie en ayant échoué à remporter un grand chelem pour la première fois depuis 1927, l’Australie peut s’avouer soulagée d’avoir remporté une victoire (22-12) dans cette série de trois tests.

Maintenant que la poussière retombe sur cette tournée quadriennale, que vont devenir les deux sélectionneurs, Andy Farrell à la tête des Lions et Joe Schmidt à la tête des Wallabies ?

Retour en Irlande pour Andy Farrell

Andy Farrell a laissé entendre qu’il ne serait pas contre à mener les Lions pour une troisième tournée (il avait été adjoint sur la tournée 2013 aux côtés de Warren Gatland) pour la prochaine déjà annoncée en 2029 en Nouvelle-Zélande. « Tout le monde sait ce que je pense de ce concept, et je pense que ça dit tout », a-t-il déclaré après le dernier match de la tournée.

« J’aime profondément tout ce que représentent les Lions, et j’ai vraiment, vraiment adoré ces huit semaines. Il y a toujours des hauts et des bas, mais ce cercle restreint, c’est un endroit à part. Interprétez ça comme vous voulez, mais quatre ans, c’est long entre deux tournées, non ? »

En attendant, il va reprendre sa place de sélectionneur de l’Irlande qu’avait occupée en son absence Simon Easterby, alors spécialiste de la défense dans son staff. C’est lui qui avait mené l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations 2025 et de la tournée d’été en Géorgie (5-34) et au Portugal (7-106).

Tout devrait donc rentrer dans l’ordre pour les tests de novembre pendant lesquels les Irlandais accueilleront la Nouvelle-Zélande (1er novembre), le Japon (8 novembre), l’Australie (15 novembre) et l’Afrique du Sud (22 novembre) avec l’ambition de reprendre la première classe du classement mondial World Rugby.

Joe Schmidt arrête après le Rugby Championship

Quant à Joe Schmidt, ancien sélectionneur de l’Irlande (2013-2019) juste avant Andy Farrell qui avait été son adjoint, il a confirmé ce qu’il avait déjà annoncé il y a quelques mois : il ne prolongera pas à la tête des Wallabies malgré cette victoire et la perspective de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Très attaché à sa famille, il a indiqué que sa priorité, après le Rugby Championship, sera de s’occuper de son fils Luke, atteint d’épilepsie sévère.

« Je sais que ma carrière est assez courte et que je dois être plus présent à la maison… »

Les Kiss, entraîneur des Queensland Reds, prendra la relève après la saison 2026 de Super Rugby. « J’ai hâte que Les Kiss prenne le relais », a déclaré Joe Schmidt. « J’ai en fait présenté mes excuses aux joueurs il y a quelque temps. J’avais été un peu dur avec eux. Cette fois-là, mon fils avait passé une mauvaise journée, et d’habitude j’arrive à séparer les choses, mais quand il va mal, ça m’affecte.

« Je sais donc que ma carrière est assez courte et que je dois être plus présent à la maison. Je ne suis pas rentré depuis deux mois, alors même si je pense vraiment que ce sont de super jeunes gars, il y a d’autres choses que je dois aussi réaliser. »

Dublin, Irlande – 21 avril 2018 : le sélectionneur de l’Irlande Joe Schmidt aux côtés de son fils Luke avant la demi-finale de la Coupe d’Europe entre le Leinster et les Scarlets, à l’Aviva Stadium. (Photo : Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images)

Depuis sa prise de poste après Eddie Jones, tout n’a pas été simple pour l’entraîneur néo-zélandais, mais les progrès des Wallabies sous ses ordres sont visibles. Sans une décision arbitrale controversée dans les dernières secondes du deuxième test perdu 29-26 à Melbourne, l’Australie aurait même pu remporter la série.

La victoire à l’Accor Stadium est une bonne préparation avant le début du Rugby Championship. Les Wallabies se rendront en Afrique du Sud pour deux tests contre les champions du monde à Johannesburg et au Cap, les 17 et 24 août.