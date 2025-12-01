Bilan de la 11e journée Top 14 : émotions, doublés et coup de tête

Retour gagnant pour Antoine Dupont avec Toulouse, nouvelle désillusion parisienne à Clermont et coup de tête du Racingman Tarrit: la 11e journée du Top 14 a été riche en émotion, avec en prime le retour d’Urdapilleta à Castres et des doublés à foison.

Les hommes

Antoine “super” Dupont. Huit mois et 21 jours, soit 266 jours au total que le demi de mêlée du XV de France n’avait pas joué sur un terrain depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en Irlande pendant le Tournoi. De retour sous le maillot du Stade toulousain samedi soir à Ernest-Wallon, une première en Top 14 depuis octobre 2024, le meilleur joueur du monde 2021 a participé à la victoire 48-24 de ses partenaires contre le Racing 92. Entré en jeu à la 50e, il a offert un essai à son ailier Matthis Lebel d’un petit coup de pied en cloche derrière un ruck.

LE RETOUR DE DUPONT 🔥 Après 9 mois, Antoine Dupont retrouve les terrains 😍#STR92 pic.twitter.com/aBuyMUiNZb ADVERTISEMENT — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 29, 2025

Benjamin Urdapilleta. Sorti de sa retraite pour une dernière pige, afin d’aider Perpignan, la lanterne rouge, à sauver sa place en Top 14, l’ouvreur argentin n’avait pas marqué lors de la défaite de l’Usap contre Montpellier (28-0) il y a une semaine. S’il a inscrit ses premiers points, une transformation, sous ses nouvelles couleurs, cela n’a pas empêché le nouvel échec de son équipe, à Castres (23-7), où “Urda” avait joué huit saisons. Avec ces deux nouveaux points, ajoutés aux 2510 marqués jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, le néo-Catalan est à 100 points exactement du meilleur marqueur en Top 16 puis Top 14, un autre Castrais, Romain Teulet (2.612).

Les chiffres

20. Le nombre de victoires d’affilée de l’Aviron bayonnais à domicile, en comptant deux délocalisations à Anoeta à San Sebastian en Espagne, après le succès difficile 22-20 contre Lyon. Face aux deux essais du LOU, c’est une nouvelle fois la botte de Joris Segonds, avec cinq pénalités et une transformation, qui a sauvé l’équipe basque, dont la dernière défaite à Jean-Dauger remonte au 8 juin 2024 contre Castres (17-28). L’ex-ouvreur parisien est en tête du classement des marqueurs, avec 135 points au compteur.

VIDEO

6. Comme le nombre de doublés lors des six premiers matchs de cette 11e journée. Au deux essais en 11 minutes de Baptiste Jauneau, le demi de mêlée clermontois, pour sa 100e sous le maillot auvergnat, en première période, l’arrière parisien Léo Barré a répondu lui par un duo d’essais en huit minutes en seconde période. Mais sans pouvoir offrir aux Soldats roses parisiens leur première victoire en 25 matches à Michelin (défaite 36-32). Deux doublés ont été réalisés par les Toulonnais Mathieu Smaïli et Mathis Ferté, lors de la tranquille victoire du RCT 54-28 contre le promu Montauban. Les deux derniers ont été signés lors de la victoire 28-24 de Montpellier face à Bordeaux-Bègles, par le jeune capitaine du MHR Lenni Nouchi d’un côté, l’ailier fidjien Salesi Rayasi de l’autre pour l’UBB.

Les déclarations

« Il a fait une Zizou », a commenté le talonneur toulousain Guillaume Cramont en évoquant le geste de Janick Tarrit, son alter ego du Racing 92, juste avant la mi-temps : un coup de tête en pleine poitrine du seconde ligne stadiste Efrain Elias.

Patrice Collazo, le manager du Racing 92, battu 48-24 après avoir joué à 14 pendant 40 minutes et même à 13 pendant 20 minutes, était moins amusé : « On prévoit beaucoup de choses quand on entraîne, (…) mais il y a des choses qu’on ne prévoit pas, c’est la bêtise. Je peux tout comprendre, mais il y a des choses pour lesquelles c’est une fin de non-recevoir. »

« Sur la dernière action, c’est le 16e homme qui a fait aussi la différence. Je respecte les arbitres, mais c’est peut-être nous qui aurions dû gagner ce soir », a lâché, amer, Morgan Parra, entraîneur en chef du Stade Français et ancien Clermontois, après la défaite 36-32 de son équipe à Michelin à la 82e minute sur un essai de l’ailier Lucas Tauzin.

Sous la bronca des supporters auvergnats et après un interminable examen des images, l’arbitre n’a finalement pas sifflé le potentiel en avant d’un joueur clermontois au début de l’action.