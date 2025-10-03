Afrique du Sud, Irlande et Nouvelle-Zélande peuvent finir le week-end comme n°1 mondial

Pour la troisième fois depuis le début du Rugby Championship 2025, le sommet mondial du rugby pourrait encore changer de tête. Au tout début, c’est l’Afrique du Sud qui s’était installée à la place de leader, mais n’y était restée qu’une semaine avant d’être délogée par les All Blacks suite à leur défaite surprise 38-22 face à l’Australie à l’Emirates Airline Park.

ADVERTISEMENT

La Nouvelle-Zélande, qui avait battu l’Argentine lors du week-end d’ouverture de ce tournoi de l’hémisphère Sud a tenu son rang de n°1 au monde pendant quatre semaines avant que les Springboks ne lui reprennent le trône après leur victoire de Wellington, 43-10.

C’était alors l’une des pires défaites des hommes en noir et la sanction a été immédiate, les renvoyant directement sur la dernière marche du podium. Si bien qu’aujourd’hui l’Afrique du Sud détient une avance de 1,79 point sur l’Irlande et de 2,34 sur les All Blacks. Pour autant, ces trois équipes pourraient prendre la première place mondiale ce week-end…

La dernière journée du Rugby Championship débutera sur la côte Ouest de l’Australie à Perth où l’Australie accueillera la Nouvelle-Zélande pour le match retour de la Bledisloe Cup. Si les All Blacks l’emporte par 15 points minimum, ils termineront à la 1re place, si et seulement si les Springboks s’inclinent face aux Pumas argentins dans le match délocalisé à Londres dont le coup d’envoi aura lieu plus tard ce jour-là.

Argentina South Africa Toutes les stats et les données

Si les All Blacks repartent de l’Optus Stadium avec une victoire plus modeste (moins de 15 points d’écart), ils devront compter sur l’Argentine pour gagner par plus de 15 points pour finir la journée en tant que n°1 mondial. Pas une mince affaire puisque ça n’est jamais arrivé en 33 ans d’affrontement avec l’Afrique du Sud !

L’Irlande, qui ne joue pas ce week-end, pourrait néanmoins s’inviter dans l’équation. Pour reprendre la première place du classement mondial World Rugby, il faudrait que les Springboks s’inclinent lourdement et espérer que le choc de Perth se conclut sur un match nul.

ADVERTISEMENT

Australia New Zealand Toutes les stats et les données

En cas de victoire de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud, alors les All Blacks sauveraient les meubles en remontant à la 2e place du classement, devant l’Irlande et derrière les Springboks.

Ce week-end parait donc primordial pour les équipes alors que World Rugby a dévoilé cette semaine la date du tirage au sort des poules en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027, soit le 3 décembre prochain. Les six premières équipes du classement mondial seront réparties dans six chapeaux, promettant aux six suivantes de tomber dans une poule déjà plus difficile.

Actuellement, l’Argentine occupe le 6e rang devant l’Australie – ce sont donc les deux équipes qui ont le plus à jouer ce week-end. Les Pumas abonneront leur position en cas de défaite à Londres et si l’Australie gagne ou fait match nul à Perth contre la Nouvelle-Zélande.

En revanche, impossible pour l’Argentine de rejoindre l’Angleterre dans le Top 5, même en cas de large victoire. Quant à l’Australie, même en cas de lourde défaite, elle resterait 7e.

ADVERTISEMENT

Publié sur RugbyPass, cet article a été adapté en français par Willy Billiard.