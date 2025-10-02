L'Argentine boucle le Rugby Championship 2025 à Londres

Felipe Contepomi a profondément remanié son équipe en vue de l’affrontement face à l’Afrique du Sud, samedi 4 octobre à Twickenham, dans le cadre de la dernière journée du Rugby Championship. Sept changements de joueurs et deux repositionnements modifient sensiblement le XV de départ argentin.

Seule la première ligne demeure inchangée, avec le capitaine Julián Montoya au talonnage, encadré par Mayco Vivas et Joel Sclavi, pour affronter la puissance sud-africaine.

Toutes les autres lignes ont été réorganisées : la deuxième ligne, la troisième ligne, la charnière, les centres et le triangle arrière. Contepomi a choisi de reformer l’attelage Guido Petti – Pedro Rubiolo en deuxième ligne. La charnière est entièrement renouvelée, avec Simón Benítez Cruz associé à Gerónimo Prisciantelli. Ce dernier glisse à l’ouverture, provoquant le repositionnement de Santiago Carreras à l’arrière et le déplacement de Juan Cruz Mallía à l’aile.

La lourde défaite subie à Durban (67-30) a mis fin aux espoirs de titre des Pumas. Néanmoins, ce dernier rendez-vous conserve un enjeu majeur : une victoire contre l’Afrique du Sud permettrait de conclure leur campagne avec un succès face à chacune des équipes du tournoi et pourrait, de surcroît, offrir à la sélection de Contepomi une place sur le podium.

Mais la nouveauté, c’est donc aussi la délocalisation de cette rencontre à Londres, comme la SANZAAR l’avait annoncé en début d’année. Un concept que l’Argentine avait déjà inauguré le 8 octobre 2016 contre l’Australie et qui n’avait pas porté chance aux Pumas qui s’étaient inclinés 21-33. Et à Londres où se trouve une forte communauté sud-africaine, pas sûr que l’Allianz Stadium soit un endroit sûr pour une victoire facile.

Cette fois, une semaine après avoir battu un record mondial d’affluence pour un match de rugby féminin – 81 885 spectateurs à l’Allianz Stadium – en cloture de la Coupe du Monde de Rugby, le choix de la délocalisation s’est présenté pour des raisons économiques du côté de l’Argentine où le stade le plus important, l’Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ne compte que 57 000 places; soit quand même quelques 10 000 de plus que le stade José Amalfitani de Buenos Aires (48 000 places). Une capacité plus grande et une possibilité de vendre les billets plus cher semblent avoir motivé les organisateurs à assurer le dernier match du Rugby Championship à Londres.