« Beaucoup de plaisir, de légèreté » : Romain Ntamack se sent « comme un gosse »

France – Afrique du Sud, un match comme un autre ? « Peu importe le résultat », a en tout cas assuré Romain Ntamack, qui conduira le XV de France samedi pour les retrouvailles face aux Springboks deux ans après la défaite en quart de finale du Mondial 2023.

ADVERTISEMENT

« Ce match est important, ça va être un grand défi à relever. Il faut que le contenu et le match nous donnent une expérience collective importante pour la suite de notre chemin et notre parcours jusqu’à la Coupe du monde (en Australie en 2027, ndlr). Après ce match-là, il y aura encore beaucoup de matchs. Il y aura une tournée à jouer, les Fidji et l’Australie, deux équipes compliquées à jouer. Rien ne sera fini, quelle que soit l’issue de ce match samedi soir », a assuré mercredi au CNR le meneur de jeu toulousain en conférence de presse au centre d’entraînement des Bleus à Marcoussis.

😍 @RomainNtamack a choisi le rugby à l’âge de 5 ans dans son club de toujours, le @StadeToulousain 🔥

Une histoire d’amour avec le rugby, et la chance d’avoir pu faire de 2 coéquipiers rencontrés à l’âge de 12 ans, ses meilleurs amis 🫶

👋 @matthislebel et Martin Page Relo… pic.twitter.com/LL8bAhYowl — France Rugby (@FranceRugby) November 4, 2025

« Peu importe le résultat » contre les Springboks

« Jouer les doubles champions du monde, je suppose qu’à la fin du match on en sortira grandis, a-t-il poursuivi. Il faudra prendre tout ça pour continuer notre chemin, progresser collectivement, individuellement et appréhender ce genre de grands matchs. Mais encore une fois, j’ai envie de dire que peu importe le résultat. Il faut que ça nous serve pour continuer notre parcours, pour continuer à progresser pour la suite et arriver jusqu’à la Coupe du monde en Australie. »

Blessé aux ligaments croisés du genou gauche et absent de la Coupe du monde 2023 en France, Ntamack n’était pas sur la pelouse du Stade de France lors de la cruelle défaite 29-28 face aux « Boks ». « Mais je pense que le traumatisme a été au-delà des 23 » joueurs sur la feuille de match ce jour là, a-t-il reconnu, tout en estimant que « depuis il est passé. »

Un Ntamack à 100% et plein d’envie

À trois jours du match, le 10 champion de France sait aussi que les Springboks pourraient leur « sortir des choses improbables » : « Ils sont capables d’ingéniosité, on s’attend à tout, ils l’ont fait cet été et ils sont capables de le refaire », a-t-il expliqué, au sujet de ces innovations tactiques surprises de Rassie Erasmus, le sélectionneur sud-africain, comme ces touches-mauls créés ex-nihilo dans le jeu courant et inaugurées contre l’Italie.

« Léger et heureux », Ntamack s’estime en tout cas à « 100% de ses capacités physiques », ce qui ne lui était pas arrivé depuis « un moment » lors des tournées de novembre. « Aujourd’hui, c’est le cas. J’aborde ça avec beaucoup d’envie, beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté. Comme un gosse qui porterait le maillot de l’équipe de France pour la première fois et qui irait à un rassemblement pour la première fois. »

Un gosse avec l’expérience d’un ancien et la fonction d’un leader de jeu, chargé de diriger l’orchestre bleu pour la symphonie attendue face aux doubles champions du monde samedi au Stade de France.