Dupont partenaire d'entraînement de luxe, Le Garrec devant Lucu pour France - Afrique du Sud

La composition du XV de France pour affronter l’Afrique du Sud samedi (21h10) au Stade de France, qui se dessinait la semaine dernière, se précise. Parmi les titulaires choisis par Fabien Galthié devrait ainsi figurer le Rochelais Nolann le Garrec, en pole position face au Bordelais Maxime Lucu pour tenir le poste de demi de mêlée au vu de l’entraînement des Bleus mardi à Marcoussis.

Aligné une nouvelle fois avec la chasuble blanche des titulaires frappée du numéro 9, comme la semaine précédente, l’ancien joueur du Racing 92 devrait former la charnière tricolore contre les Springboks avec l’ouvreur du Stade toulousain Romain Ntamack.

Lucu sur le banc

Porteur mardi de la chasuble numéro 23, Maxime Lucu, qui n’a joué qu’une rencontre de Top 14 cette saison à cause d’une blessure à un pouce, semble lui promis à une place sur le banc, après avoir pourtant fini le Tournoi des Six Nations 2025 comme titulaire après la blessure de Dupont, avant de mener son club au titre de champion d’Europe.

Durant cette séance où il a beaucoup été question de jeu aérien, Antoine Dupont était, comme annoncé, de retour sur le gazon du CNR de Marcoussis, pour sa première participation à un entraînement avec le XV de France depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars contre l’Irlande à Dublin.

« Toto » est là pour poursuivre sa préparation physique et échanger avec le staff sur le projet de jeu des Bleus, avait précisé la semaine dernière l’entraîneur des avants William Servat. Comme Le Garrec et Lucu, la star du Stade toulousain a notamment fait travailler ses trois-quarts en montant nombre de chandelles.

Travail des duels aériens pour les 3/4 français à Marcoussis #XVdeFrance pic.twitter.com/Wa2itJls0H — Anthony Tallieu (@ATofficiel) November 4, 2025

Fickou capitaine, Erdocio et Montagne d’entrée

Outre le poste de demi de mêlée, cet entraînement de mardi a confirmé les tendances pour ces retrouvailles avec les doubles champions du monde en titre deux ans après le quart de finale du Mondial perdu (29-28). Sans surprise, Gaël Fickou et Pierre-Louis Barassi étaient alignés au centre, et le Montpelliérain Baptiste Erdocio et le Clermontois Régis Montagne aux postes de piliers.

Si Fabien Galthié et les autres entraîneurs du XV de France ont encore refusé de confirmer qui sera le capitaine samedi soir, Gaël Fickou n’a en tout cas rien fait, avec son message sur son compte LinkedIn, pour éteindre les échos qui le désignent par avance. « Quand j’étais jeune, je pensais qu’un capitaine devait être celui qui parle le plus fort. Avec le temps j’ai compris que c’est souvent celui qui écoute le plus », a posté mardi matin le centre du Racing, capitaine en juillet lors de la tournée en Nouvelle-Zélande, qui pourrait fêter sa 97e sélection samedi soir contre les doubles champions du monde en titre.

Autre ancien capitaine des Bleus, le Rochelais Grégory Alldritt était lui sur le banc mardi matin, interdit d’entraînement pour avoir participé à la victoire des Maritimes dimanche soir contre le Racing 92 (33-6), il y a moins de 48 heures. Comme la semaine dernière, c’est le Lyonnais Mickaël Guillard qui portait la chasuble blanche numéro 8, poste qui lui semble promis samedi soir, après avoir fait partie des 23 joueurs préservés durant le week-end.

La composition du XV de France pour affronter les hommes de Rassie Erasmus sera annoncée jeudi à 11 heures à Marcoussis par Fabien Galthié, le même jour que celle des « Boks ».

Le XV probable pour l’Afrique du Sud : Ramos – Penaud, Barassi, Fickou (cap.), Bielle-Biarrey – (o) Ntamack, (m) Le Garrec – Boudehent, Guillard, Jelonch – Meafou, Flament – Montagne, Marchand, Erdocio.

Les remplaçants probables : Cramont, Gros, Aldegheri, Auradou, Taofifenua, Jégou, Lucu, Depoortère.

