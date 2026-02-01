Édition du Nord
VIDEO - Les poules de France 7 au tournoi de Perth

SINGAPOUR - 1er février : tirage au sort de la poule masculine pour Perth lors du HSBC SVNS 2026 de Singapour au National Stadium, le 1er février 2026 à Singapour. (Photo Alex Ho / World Rugby)

Le circuit mondial de rugby à sept fera étape à Perth, dans l’Ouest de l’Australie, les 7 et 8 février prochains pour le quatrième tournoi de la saison et la troisième année consécutive.

Le tirage au sort a placé l’équipe de France masculine dans la Poule B face à la Nouvelle-Zélande, à l’Australie et à la Grande-Bretagne. Suite à leur médaille d’argent à Singapour, les hommes de Benoît Baby, 4e au classement, auront fort à faire face respectivement au 2e, 5e et 8e.

Pour les filles, ce sera une autre paire de manches consécutive à leur décevante 5e place à Singapour. Classées 5e au général, elles se retrouvent troisièmes de poule derrière l’Australie (2e), le Canada (3e) contre qui elles ont essuyé une défaite le week-end précédent, puis la Grande-Bretagne (8e).

Avant d’arriver en Australie, Cléo Hagel se disait « très impatiente. Je ne suis jamais allée à Perth, donc je suis excitée à titre personnel et pour l’équipe. Je pense que c’est une grande opportunité de montrer que nous valons mieux que cette cinquième place. »

