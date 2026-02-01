Singapour : les filles de France 7 terminent à la 5e place

L’équipe de France féminine de rugby à 7 a terminé 5e du tournoi de Singapour en battant les Fidji 17 à 14 lors de la deuxième journée, dimanche 1er février.

Cette opposition habituelle entre la France et les Fidji – cinq fois en une année avec deux victoires pour les Bleues – promettait un match serré. Et ça s’est illustré dès les premières minutes. À l’essai originel de Lou Noël-Rivier (0-7), les Fidji répliquaient dans la foulée (7-7). Un plaquage haut sur Alycia Christiaens obligeait les Fidjiennes à jouer à six contre sept jusqu’au break. Doublement punies, la même Christiaens aplatissait juste avant la pause pour donner un peu d’air au score (7-12).

« Allez, il faut tenir », encourageait l’entraîneur Romain Huet à la pause avant que les filles ne lancent leur cri de guerre : « Bleu, blanc, rouge, yeah ! »

Le début de la seconde période prenait le même chemin qu’au début : à un essai tricolore, cette fois de Christiaens (7-17), répondait un essai fidjien (14-17). Une avance de dix points réduite à trois en quelques secondes et qui laissait entrevoir trois dernières minutes haletantes.

Toute la tension s’est libérée dans les dernières secondes lorsque les Fidjiennes ont obtenu une pénalité à cinq mètres de l’en-but des Bleues. Mais celles-ci ont su résister jusqu’à gratter un ultime ballon et à le dégager. Soulagement pour la France, fin cruelle pour les Fidji.

« C’était important de gagner ce match-là parce que notre tournoi n’est pas aussi bon qu’on l’aurait voulu ; ce match était vraiment important pour montrer notre détermination. Mais maintenant, il va falloir faire mieux sur le prochain tournoi », indiquait Cléo Hagel au lendemain d’une première journée gâchée (une seule victoire en trois matchs).

Dès le lendemain, les filles partiront à Perth, en Australie, pour la quatrième étape du circuit le week-end suivant. Hagel s’est déclarée « très impatiente. Je ne suis jamais allée à Perth, donc je suis excitée à titre personnel et pour l’équipe. Je pense que c’est une grande opportunité de montrer que nous valons mieux que cette cinquième place. »

Même au classement général provisoire, les Françaises sont 5e.