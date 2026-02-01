VIDEO - Singapour : les garçons de France 7 échouent de peu en finale face aux Fidji

Pour leur 8e finale à Singapour – le plus que n’importe quelle équipe – les Fidji ont battu la France et ont remporté la troisième étape du circuit mondial 2026. C’est la première victoire de la saison pour ceux qui avaient remporté le tournoi de Singapour l’an passé.

La France a vécu là son premier faux pas du week-end et repart de la ville-État avec la médaille d’argent autour du cou. Les Bleus n’ont jamais battu les Fidji en finale de Cup depuis 2005.

Sur les cinq dernières fois, depuis Perth l’an passé, France et Fidji s’étaient rencontrés à cinq reprises et la France l’avait emporté par deux fois. Mais ce qui restait dans les têtes, c’était surtout cette finale olympique qui avait sacré les hommes de Jérôme Daret à Paris 2024. Une finale historique qui avait envoyé Antoine Dupont et sa bande dans une autre dimension.

Ici à Singapour, dans un National Stadium bien fourni, la France y croyait avec ferveur pour cette première finale de la saison. Une percée d’Andy Timo parti de ses 22, puis une passe à Simon Désert pour son essai traditionnel semblait être un bon début pour les Bleus jusqu’à ce que la vidéo confirme la passe en-avant. Une belle erreur à ne pas renouveler. Et lorsqu’Enahemo Artaud a transmis à Jordan Sepho avant la pause, l’essai a cette fois été confirmé (0-7).

Sepho sera également celui qui parviendra d’un offload à passer à son capitaine pour que Paulin Riva, plaqué juste devant la ligne, puisse étirer au maximum le bras et aplatir avec autorité. Au moment de la pause, l’avance est nette (0-12) mais encore trop fragile lorsqu’on connait la valeur des adversaires.

Le réveil des Fidjiens arrivera d’ailleurs bien plus tard et sera redoutable avec deux essais coup sur coup, à quelques secondes d’intervalle, à trois minutes de la fin. D’abord par Viwa Naduvalo, puis par Kavekini Tanivanuakula permettant de repasser devant (14-12).

Il ne restait alors plus qu’une minute à jouer. Une belle action de Nelson Epée avant qu’il ne soit repris par la patrouille ne fut pas suffisante. Le chrono s’écoulait et les Fidjiens avaient encore des jambes. Suffisamment pour un ultime essai de Pilipo Bukayaro à quelques secondes du terme pour sceller le score : 21-12.

Avec 46 points, la France reste à la 4e place du classement provisoire à égalité avec l’Afrique du Sud (3e), à deux points de la Nouvelle-Zélande (2e) et six des Fidji (1er).