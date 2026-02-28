VIDEO - ce coup de pied de pilier qui offre l'essai des Brumbies à 60m

S’il y a bien une action à garder de cette victoire des Brumbies sur les Blues samedi 28 février lors de la troisième journée du Super Rugby Pacific, c’est bien ce coup de pied de mammouth du pilier James Slipper (36 ans, 151 sélections) que personne n’avait vu venir… même pas lui !

La rencontre est lancée depuis cinq bonnes minutes lorsque le match bascule sur une action pour le moins inattendue. Un coup de pied des Auckland Blues est contré et le ballon rebondit où il peut, invitant James Slipper à une inspiration rarement vue chez un pilier de ce calibre. Le vétéran ramasse proprement, lève la tête et, sans hésiter, tape au pied dans le dos de la défense, un long coup de pied tendu qui file dans les 22 mètres néo-zélandais.

La trajectoire est parfaite pour le jeune ouvreur Declan Meredith, lancé plein régime, qui profite d’un rebond favorable juste devant lui pour aplatir 60 mètres plus loin et ouvrir le score (7-0).

« Pour être honnête, j'ai juste balancé un coup de pied pour me débarrasser du ballon », a rigolé le vétéran des Wallabies après la rencontre, reconnaissant que cet éclair figurait en première ou deuxième place des meilleurs moments de sa carrière. « Je ne tape jamais au pied, ça doit faire huit ans que je n'ai plus tapé, même à l'entraînement. Alors en claquer un comme ça ce soir… si tu regardes le ralenti, tu verras que je ne cours même pas après, je ne pars pas du tout à la course derrière. » Brumbies Blues Toutes les stats et les données Les Australiens, qui avaient marqué 106 points lors de leurs deux premiers matchs, poursuivent sur leur lancée et s'octroient la première place du général. La 100e du futur Castrais Dalton Papali'i Cette rencontre devait être un moment fort aussi pour le futur Castrais Dalton Papali'i qui fêtait là son 100e match avec les Blues de Vern Cotter, futur entraîneur des Queensland Reds. Le capitaine des Blues a marqué un essai (63e) et semblé mener son équipe vers une victoire solide (27?18 à un quart d'heure de la fin), avant qu'un carton jaune contre un coéquipier (Perofeta) ne fasse basculer la fin de match. Les Brumbies marquèrent deux essais dans les dernières minutes (77e et 82e), dont celui de la victoire signé Charlie Cale à l'ultime attaque. Cruelle fin pour un centurion célébré mais battu à la sirène. ADVERTISEMENT Super Rugby Pacific P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Brumbies 3 3 0 0 14 2 Waratahs 2 2 0 0 10 3 Chiefs 3 2 1 0 8 4 Hurricanes 2 1 1 0 6 5 Blues 3 1 2 0 6 6 Reds 2 1 1 0 5 7 Crusaders 3 1 2 0 5 8 Highlanders 3 1 2 0 5 9 Force 3 1 2 0 4 10 Fijian Drua 3 1 2 0 4 11 Moana Pasifika 3 1 2 0 4