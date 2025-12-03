Vers 2031 : comment la Coupe du Monde 2027 doit confirmer le projet rugby des USA

La dernière fois que la France a joué contre les États-Unis, c’était à Fukuoka, lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 (33-9). La prochaine devrait être en octobre 2027 en Australie. Mercredi 3 décembre, le tirage au sort des poules a placé les Américains dans le même groupe que la France, le Japon et les Samoa.

ADVERTISEMENT

« Je n’ai pas de ressenti particulier à ce sujet. C’est une Coupe du monde, tous les matchs sont durs, donc on est prêts à tout et on se préparera de la même manière. On connaît un peu le Japon, et pour les Samoa, on verra quels joueurs seront disponibles à l’approche de la Coupe du monde », a indiqué le sélectionneur des Men’s Eagles, Scott Lawrence.

VIDEO

« J’ai juste hâte de jouer, hâte d’affronter la France, car je n’ai encore jamais joué contre eux », renchérit le capitaine Jason Damm. « D’après mon expérience face aux équipes du Tier 1, c’est toujours intéressant de voir comment on se situe par rapport à ces gars-là. Ce serait génial si Antoine Dupont jouait ce match. Je n’ai encore jamais affronté la France et j’adorerais avoir cette opportunité. »

Sur cette Coupe du Monde 2027, les États-Unis joueront gros, ne serait-ce que leur crédibilité, car c’est eux qui recevront le tournoi suivant en 2031. Une échéance que chacun commence déjà à préparer. Le souci, c’est que, pour les supporters américains, seule compte la victoire. Et dans cette poule E, ce sera compliqué pour cette équipe qui n’a plus gagné dans le tournoi mondial depuis 2011.

« On pourrait croire qu’un certain style de rugby suffit pour mobiliser le public, mais aux États-Unis, ce que les gens aiment avant tout, ce sont les vainqueurs, peu importe la manière. Ailleurs dans le monde, on débat beaucoup du jeu, du style, de l’animation… Chez nous, les supporters veulent surtout voir leur équipe bien performer en Coupe du Monde », rappelle Scott Lawrence.

2031 passera par une bonne performance en 2027

2027 comme tremplin pour 2031 ? « C’est primordial », assure Jason Damm. « Je n’ai aucune ambition de faire partie du groupe en 2031, je serai bien loin des terrains à ce moment-là. Mais pour les gars qui ont le potentiel d’y être, c’est une opportunité exceptionnelle. Je pourrais croiser la route de certains d’entre eux d’ici là, leur transmettre un peu de ce que signifie être un Eagle et les influencer positivement. »

« Le chemin vers 2031 s’inscrit dans un projet plus vaste. 2027 fait partie de ce plan, mais ce n’est pas l’unique étape », précise Lawrence qui vise d’abord la phase à élimination directe. « À l’aube de ces deux Coupes du Monde, notre ambition sera d’aller encore plus loin. Après l’absence de succès lors des éditions précédentes, il est important d’arriver en Australie en engrangeant de la confiance et en lançant une dynamique.

« Le travail commence dès maintenant afin de nous mettre dans les meilleures conditions physiques pour rivaliser. Nous allons travailler étroitement avec notre cellule de performance, dans la préparation comme pendant la compétition. L’avantage d’un cycle de deux ans, c’est que l’on peut anticiper les infrastructures, les camps de base et établir un plan optimal.

« Ce que nous maîtrisons, c’est le suivi de nos joueurs basés en Europe, qui évoluent à un bon niveau, ainsi que ceux qui jouent aux États-Unis, dont nous voulons qu’ils fassent une excellente intersaison avec l’objectif d’être prêts pour septembre 2027. »