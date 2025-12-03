Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
41 - 17
FT
27 - 35
FT
56 - 19
FT
34 - 14
FT
24 - 21
FT
33 - 20
FT
42 - 12
FT
Aujourd'hui
14h00
Demain
12h00
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
14h00
Demain
14h00
Demain
14h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
7h00
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
9h15
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
11h30
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Samedi
14h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
7h00
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
9h15
Dimanche
11h30
Rugby World Cup

Vers 2031 : comment la Coupe du Monde 2027 doit confirmer le projet rugby des USA

US Eagles : le sélectionneur Scott Lawrence. Photo USA Rugby.

La dernière fois que la France a joué contre les États-Unis, c’était à Fukuoka, lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 (33-9). La prochaine devrait être en octobre 2027 en Australie. Mercredi 3 décembre, le tirage au sort des poules a placé les Américains dans le même groupe que la France, le Japon et les Samoa.

ADVERTISEMENT

« Je n’ai pas de ressenti particulier à ce sujet. C’est une Coupe du monde, tous les matchs sont durs, donc on est prêts à tout et on se préparera de la même manière. On connaît un peu le Japon, et pour les Samoa, on verra quels joueurs seront disponibles à l’approche de la Coupe du monde », a indiqué le sélectionneur des Men’s Eagles, Scott Lawrence.

VIDEO

« J’ai juste hâte de jouer, hâte d’affronter la France, car je n’ai encore jamais joué contre eux », renchérit le capitaine Jason Damm. « D’après mon expérience face aux équipes du Tier 1, c’est toujours intéressant de voir comment on se situe par rapport à ces gars-là. Ce serait génial si Antoine Dupont jouait ce match. Je n’ai encore jamais affronté la France et j’adorerais avoir cette opportunité. »

Sur cette Coupe du Monde 2027, les États-Unis joueront gros, ne serait-ce que leur crédibilité, car c’est eux qui recevront le tournoi suivant en 2031. Une échéance que chacun commence déjà à préparer. Le souci, c’est que, pour les supporters américains, seule compte la victoire. Et dans cette poule E, ce sera compliqué pour cette équipe qui n’a plus gagné dans le tournoi mondial depuis 2011.

« On pourrait croire qu’un certain style de rugby suffit pour mobiliser le public, mais aux États-Unis, ce que les gens aiment avant tout, ce sont les vainqueurs, peu importe la manière. Ailleurs dans le monde, on débat beaucoup du jeu, du style, de l’animation… Chez nous, les supporters veulent surtout voir leur équipe bien performer en Coupe du Monde », rappelle Scott Lawrence.

2031 passera par une bonne performance en 2027

2027 comme tremplin pour 2031 ? « C’est primordial », assure Jason Damm. « Je n’ai aucune ambition de faire partie du groupe en 2031, je serai bien loin des terrains à ce moment-là. Mais pour les gars qui ont le potentiel d’y être, c’est une opportunité exceptionnelle. Je pourrais croiser la route de certains d’entre eux d’ici là, leur transmettre un peu de ce que signifie être un Eagle et les influencer positivement. »

« Le chemin vers 2031 s’inscrit dans un projet plus vaste. 2027 fait partie de ce plan, mais ce n’est pas l’unique étape », précise Lawrence qui vise d’abord la phase à élimination directe. « À l’aube de ces deux Coupes du Monde, notre ambition sera d’aller encore plus loin. Après l’absence de succès lors des éditions précédentes, il est important d’arriver en Australie en engrangeant de la confiance et en lançant une dynamique.

« Le travail commence dès maintenant afin de nous mettre dans les meilleures conditions physiques pour rivaliser. Nous allons travailler étroitement avec notre cellule de performance, dans la préparation comme pendant la compétition. L’avantage d’un cycle de deux ans, c’est que l’on peut anticiper les infrastructures, les camps de base et établir un plan optimal.

« Ce que nous maîtrisons, c’est le suivi de nos joueurs basés en Europe, qui évoluent à un bon niveau, ainsi que ceux qui jouent aux États-Unis, dont nous voulons qu’ils fassent une excellente intersaison avec l’objectif d’être prêts pour septembre 2027. »

Recommended

RWC 2027 : ce qu'ont fait les adversaires de la France dans les précédentes Coupes du Monde de Rugby

ANALYSIS

«Dans notre tableau potentiel, on a neuf titres de champions du monde» : un défi «immense» pour les Bleus

ANALYSIS

Eddie Jones (Japon) compte sur Naoto Saito pour faire remonter des infos sur Antoine Dupont

INTERVIEW

L'Écosse en huitième, Les Springboks en demies ? Les scenarios possibles de l'après phase de poules pour la France

ANALYSIS


Vous souhaitez être parmi les premiers à vous procurer des billets pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie ? Inscrivez-vous ici.




ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Un coup de maître sous condition : Sevu Reece sera perpignanais en cas de maintien de l'USAP

2

Reece avant une autre bonne nouvelle pour l'USAP ? « Petaia risque de rester »

3

Melvyn Jaminet se blesse tout seul sur une transformation à Edimbourg

4

Une retraite internationale express : Nic White déjà rappelé avec l'Australie

5

La future Nations Cup, tremplin du Zimbabwe vers 2027

6

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

7

8 œufs chaque matin : pourquoi le trois-quarts Tavatavanawai est passé de 70 à 106 kg

8

Gatland raconte les barbouzeries de la tournée 2021 des Lions

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Mick Cleary: 'We should applaud to the rafters the news that rugby on ITV is back with a bang.'

Top-level rugby wants to grow and putting the Nations Championship on free-to-air with ITV in a bumper deal is a fillip for the sport

LONG READ

Ross Byrne: 'I've played Munster many times away. I have a very good record there'

Munster away in the Champions Cup can be daunting but Ross Byrne will lean into his Leinster experience to rally Gloucester.

LONG READ

Ellie Kildunne: Why the Women's World Cup was like a wedding and a divorce

Kildunne is one of the biggest names in the women’s game, and she has in part earned that through proving herself to be not only a consistent player but also a big-game player.

Comments on RugbyPass

D
DP 8 minutes ago
Racing 92 hooker banned for 'brutality' after shocking headbutt

Just the 5? Riiiiiight….

1 Go to comments
S
Stuart Lee 34 minutes ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

100% agree with Guscott. The Boks will be the most dominant team only when they show that they are truly the best. This will be achieved at the next RWC. 3 peat on the cards. Imagine Rassie using the pool games like training runs. No point in winning or being 2nd in the pool just to face either of the only 2 other competent teams (All Blacks and England) early in the RWC2027. Boks to finish 3rd in Pool B then play Ireland or Scotland with a fresh pack of forwards who have been rested for 2 weeks. Bokbefok.

95 Go to comments
u
unknown 40 minutes ago
Henry Pollock beats Bok legend in Top 100 and SA fans respond in force

Kolisi, I feel, is overrated and has always been given more exposure, purely because of who he is.

With regards to Pollock - he has come in at such pace and made immediate impacts such that he, in all reality, should be given the spot he was.



...

31 Go to comments
T
TM 1 hour ago
'Beatable' Boks not the most dominant team ever: Jeremy Guscott

Keep on living in the past !…..see you in 2027 boet !

95 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

Painful

280 Go to comments
J
J Marc 1 hour ago
'It’s a bittersweet time': Crusaders confirm Sevu Reece's departure

If a few balls arrive to them….

4 Go to comments
S
SJ 1 hour ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Absolutely!

46 Go to comments
N
NB 2 hours ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

It is pretty obvious you have to be right all the time, and you cannot bear it when things do not go your way.

You start attacking the man not the ball.



...

280 Go to comments
T
TR0011 2 hours ago
Top 100 Men's Rugby Players 2025 | Best Rugby Player in the World | RugbyPass

This is good stuff, appreciate RP building this out, spent hours on it already! - also how’d you get a stat for every player?

25 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Remember the time Sexton came down from the stands in a game he was not playing in to abuse the referee? - he was conveniently given a 3 week suspension so that he would be available for all of Ireland’s World Cup fixtures when the maximum is 52 weeks. I wonder how they decided 3 matches was enough?

Remember Owen Farrell receiving his SECOND head to shoulder ban of 2023 in August, and 5th of his career, and 6 Nations rescinding the clear and obvious red card so that it didn’t interfere with poor Owen’s world cup prep, and only after a legal challenge form World Rugby was it even acknowledged that he has once again clattered someone in the head? And they then made up a new rule so they could reduce his ban to only 4 weeks when he should have been looking at 12 weeks, so that he would be available for the world cup? And that doesn’t include multiple shoulders to the head he was only penalised for where any other player would get an immediate yellow or red. There was 2 in 2 weeks against NZ and SA one year.



...

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I’m very close to upgrading it to a 1620 word apology out of sheer boredom.

46 Go to comments
W
Wayneo 2 hours ago
The five players who can swing the Springboks tour in the All Blacks' favour

So far for the Lions in the URC, he has got 10 mins vs Zebre and 6 vs the Bulls.

36 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Aside from Eben’s case. You said there was no excuse for eye gouging. WR has set a precedent that retaliation is fine for grabbing testicles. I assume eye gouging must be okay in that case too?

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

Sexton and Farrell have received bans foe their (relatively minor) infractions. Not sure what you are implying with them.

46 Go to comments
E
Eric Elwood 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I didn’t see him claim that and no evidence of it exists. Etzebeth claimed he was in danger of being “rag dolled”.

No excuse for eye gouging under any circumstances including retaliation.



...

46 Go to comments
N
Nickers 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

It is so obvious from every video and image that he repeatedly and deliberately went for his eyes.

Translation:



...

46 Go to comments
K
Koro Teeps 2 hours ago
Jason Holland confirms Super Rugby move after All Blacks exit

And NDAs

10 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

I don’t buy it for one minute. He’s a failure in my eyes. He can’t even dislodge an eyeball with his thumb. So much for being strong.

46 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
'You've got more context now': Eben Etzebeth speaks out with 404-word message

What if someone grabs your testicles? Can you eye gouge then?

46 Go to comments
f
fl 2 hours ago
How England are building the foundations for World Cup success in 2027

You didn’t defend Earl’s selection against all comers. You didn’t defend it in conversation with me. I don’t need to ask PMcD because I have read your comments.

I wasn’t campaigning for Fin Smith at the start of the 6N. You’re lying! But Fin Smith did deserve the shirt by the end of the 6N. Marcus Smith never did.



...

280 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT