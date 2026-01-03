Une fessée et du changement à Bayonne ? « Travers n'intervient pas dans le sportif... jusqu'à ce soir »

Avis de tempête à Bayonne. En amont du déplacement de l’Aviron bayonnais à Montpellier samedi pour le compte de la 14e journée de Top 14, son président Philippe Tayeb avait haussé le ton dans une interview à Midi Olympique, dans laquelle il affirmait ceci : « Je n’accepte pas qu’on prenne tous les week-ends 45 points à l’extérieur ». Force est de constater qu’il n’a pas été du tout entendu par son groupe, celui-ci ayant totalement sombré au Septeo Stadium (62-22).

Une humiliation presque personnelle pour le président Tayeb, qui a laissé éclater sa colère au micro de Canal+ et présager du changement dans les prochains jours.

« Il y a un petit moment que j’ai tiré la sonnette d’alarme sur différents sujets et je n’ai pas été entendu. Aujourd’hui, si je ne suis pas entendu, il faudra prendre des décisions, si ce n’est fortes mais au moins pour améliorer les choses, c’est obligatoire. On manque aujourd’hui de contenu, de travail, de dynamique, peut-être d’un peu de fraicheur car les changements de discours peuvent parfois amener de la fraîcheur dans un vestiaire et cela peut être très positif. »

"Parfois les changements de discours peuvent amener de la fraicheur dans un vestiaire"🎤 Les mots forts de Philippe Tayeb après la lourde défaite de Bayonne à Montpellier 💥#MHRAB

Quel rôle pour Travers ?

Dans son viseur, son manager Grégory Patat, avec qui les relations ne sont pas au beau fixe depuis l’arrivée au club de Laurent Travers en tant que directeur du rugby en fin de saison dernière. Ce nouveau revers fragilise un peu plus la position du technicien gersois, qui pourrait perdre très prochainement des prérogatives au profit de l’ancien président du Racing 92. C’est du moins ce qu’on devine de la réponse tout en sous-entendus de Tayeb sur l’apport de Travers depuis son arrivée.

« Laurent n’intervient pas dans le sportif… jusqu’à ce soir ! » De quoi alimenter de nouvelles tensions internes au club. Pour rappel, Grégory Patat a prolongé en début de saison jusqu’en 2028, sans que cela n’apaise quoi que ce soit entre la direction et le sportif.

