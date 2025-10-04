Un Bordeaux aux deux visages bat Lyon avec le bonus grâce à sa fusée Louis Bielle-Biarrey

Un match aux multiples rebondissements et une victoire bonifiée qui fait du bien pour l’UBB. Frustré le week-end dernier à Paris (28-7), le champion d’Europe s’est remis la tête à l’endroit samedi chez lui face à une équipe lyonnaise meilleure que lors de la dernière journée à Pau mais pas récompensée de ses efforts (32-20). Une déception en partie due à la grosse prestation de l’ailier international Louis Bielle-Biarrey, qui a fait des misères à la défense lyonnaise et inscrit un doublé (19e, 75e).

Gâtés, les supporters de Chaban-Delmas ont pu assister à plusieurs matchs en un seul. Ils ont d’abord vu leur équipe dominer outrageusement pendant 20 minutes, partant sur les bases d’une victoire éclatante. Une entame canon récompensée par trois essais dont deux dans les dix premières minutes, signés du talonneur Maxime Lamothe sur ballon porté (3e) et du centre Nicolas Depoortère, à la réception d’une belle offrande au pied de Matthieu Jalibert.

Le troisième essai, significatif de cette demi mi-temps cauchemardesque pour le LOU, voyait Louis Bielle-Biarrey mis sur orbite en bout de ligne par Nicolas Depoortère, auteur d’une percée tranchante de près de 50 mètres (19e). Et puis un gamin est venu mettre la pagaille dans la ballade bordelaise. Esteban Gonzalez, 19 ans, première titularisation en Top 14, a réveillé tous ses partenaires, d’abord en se gagnant une pénalité convertie par Paddy Jackson (23e), puis en se faisant la malle au ras d’un ruck et un terminant le coup grâce à un crochet électrique sur Jon Etchegaray (25e).

Le doute puis le bonus pour l’UBB

Le momentum bordelais passé, les débats se sont longtemps stabilisés, chacune des deux équipes parvenant à neutraliser l’autre à l’image de Louis Bielle-Biarrey, peut-être le seul joueur sur le terrain capable de reprendre à la course la fusée fidjienne Jiuta Wainiqolo.

Un deuxième essai personnel de l’étonnant Gonzalez (55e) a replongé le public bordelais dans l’angoisse, qui est devenu agacement quand Salesi Rayasi a vendangé une occasion en oubliant de servir Damian Penaud (59e). Mais le Neo-Zélandais a eu l’occasion de se rattraper à 10 minutes du terme, à la réception d’une nouvelle passe au pied parfaite de Jalibert (69e).

Et alors que le LOU poussait pour revenir dans la partie, l’UBB a piqué une dernière fois en contre, encore une fois par son sprinteur Louis Bielle-Biarrey grâce à une de ses courses à fond les ballons dont il a le secret (74e) pour marquer son 6e essai de la saison. La course du bonus pour Bordeaux, qui fait une bien belle opération à l’issue d’un match tout sauf linéaire.