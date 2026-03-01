Toujours aussi solide au Hameau, Pau résiste à la pression de l'UBB et reste dauphin de Toulouse

Au pied du mur, la Section paloise a montré qu’elle avait bien changé de statut et qu’elle méritait sa place dans les hautes sphère de l’élite. Les Béarnais, qui aurait pu descendre à la 5e place s’ils n’avaient pris aucun point, ont remporté le choc de clôture de la 18e journée face à l’UBB (39-17), qui les talonnaient au classement, et conservent leur position de dauphin du Stade toulousain.

ADVERTISEMENT

L’hécatombe qui touchait les deux lignes de trois-quarts, et un peu plus celle de Pau, faisait craindre un manque de créativité dans le jeu courant. Les deux équipes n’en ont pourtant pas manqué, proposant de belles séquences dans un match très agréable à suivre. Sous pression au vu des résultats de la veille, la Section s’est aussi rassurée sur sa défense, remportant un premier bras de fer épique dans les dix premières minutes et dominant globalement en mêlée fermée. Son premier centre de fortune Reece Hewat a aussi gonflé son capital confiance avec un essai rageur où il a enfoncé une porte formée par deux défenseurs girondins (24e).

Elle a en revanche manqué de réalisme. Rejoints juste après être passés devant, la faute à un renvoi cafouillé par Hugo Auradou sanctionné trois minutes plus tard par un essai de Cameron Woki, par ailleurs excellent en touche, sur un pick and go (28e), les Béarnais n’ont guère profité d’une période de supérioté numérique consécutive à un carton jaune contre Pablo Uberti (40e). À l’image d’une dernière pénalité obtenue juste avant la sirène où ils ont préféré chercher la touche plutôt que les points et se sont fait contrer dans la foulée.

VIDEO

LE SHOW DE RAYASI 🤯 Bordeaux-Bègles démarre fort en inscrivant les premiers points de la rencontre 🔥 La rencontre est à suivre sur CANAL+ 📺#SPUBB pic.twitter.com/Q6thpJn65h — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 1, 2026

Masterclass de Desperes, Robson décisif

Au contact à la pause (17-12), les Bordelais ont continué à mettre beaucoup d’énergie et faire douter leurs adversaires du soir. Ces derniers ont eu des raisons de stresser quand Romain Buros, ancien du Hameau, a ramené l’UBB à égalité, bien servi par son jeune ouvreur Joseph Laharrague (53e). Deux facteurs X les ont empêchés d’aller plus loin. Le premier, Axel Desperes, pas loin d’avoir sorti sa meilleure prestation de la saison, très juste dans le jeu et les tirs au buts, a fait très mal à l’Union notamment dans l’occupation.

C’est après un de ses 50-22 que Pau a pu marquer l’essai de la libération (66e), grâce à son deuxième facteur X, Dan Robson, auteur d’une entrée tonitruante. L’Anglais s’est faufilé dans un trou de souris en bord de touche au ras d’un ruck pour fausser compagnie à Laharrague, peu attentif sur le coup. Avant cela, il avait délivré une passe décisive à Aaron Grandidier après être encore parti dans le fermé sur un ruck (62e).

L’ESSAI DE FILOU DE ROBSON 🤩 La Section Paloise s’envole au score dans cette rencontre 🔥#SPUBB pic.twitter.com/4w1KkxgR8D — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 1, 2026



Assommée par un essai tout fait galvaudé par Madosh Tambwe, Bordeaux a encaissé un cinquième essai étonnant, l’oeuvre du pilier Rémi Sénéca après avoir réussi un incroyable grand pont sur Buros (73e). Le dernier coup d’éclat d’un superbe match où Pau a montré son caractère.