Gailleton à Pau jusqu'en 2029 : « je suis convaincu que nous avons le potentiel »

Comme indiqué ce week-end, c’est désormais officiel : le centre international français Emilien Gailleton (22 ans, 11 sélections) a prolongé avec la Section paloise jusqu’en 2029, a indiqué le club mardi 7 octobre. Arrivé à Pau en 2022, en provenance d’Agen, il fait désormais figure de titulaire indiscutable.

ADVERTISEMENT

Sollicité par plusieurs grands clubs du championnat français, dont le Stade toulousain, Gailleton a fait le choix de rester en Béarn, où il évolue au coeur d’une ligne arrière de haut niveau, composée notamment de Théo Attissogbe, du champion olympique de rugby à 7 Aaron Grandidier-Nkanang ou de l’ex-Wallaby Jack Maddocks.

« La prolongation d’Emilien est un signal fort envoyé au club et à notre environnement », indique son entraîneur à la Section, Sébastien Piqueronies. « Sa progression constante est le fruit de son travail déterminé et de sa rigueur ainsi que de l’accompagnement dont il bénéficie depuis son arrivée à la Section. Sa confiance est une grande fierté, elle conforte notre projet et nos ambitions. Emilien et la Section ont de belles pages à écrire ensemble dans les mois et années à venir, animés par un état d’esprit de conquérants. »

Avec 11 sélections au compteur, dont trois durant la dernière tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Emilien Gailleton est également dans les radars du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

« J’ai appris à aimer ce club, son territoire, ses supporters et leurs traditions. Je veux rendre fiers les Béarnais. »

« Depuis mon arrivée à Pau il y a 3 ans, j’ai grandi et mûri au sein de ce club et aujourd’hui, j’ai pleinement confiance en son projet », assure Gailleton. « Chaque saison, nous progressons un peu plus. Le groupe regorge de talents et je suis convaincu que nous avons le potentiel, à terme, de rivaliser avec les plus grandes équipes du TOP 14 et de Champions Cup.

« Je veux faire partie de cette aventure, de cette équipe qui écrit une belle page de l’histoire du club. Mon rêve serait de décrocher un titre en Vert et Blanc. Parce qu’ici, j’ai appris à aimer ce club, son territoire, ses supporters et leurs traditions. Je veux rendre fiers les Béarnais. »

ADVERTISEMENT

Après avoir flirté avec les sommets, Pau se retrouve 6e du classement provisoire avec trois victoires et deux défaites en cinq journées.