La Section paloise garde son diamant : Émilien Gailleton prolonge jusqu'en 2029

La Section paloise a certainement déjà trouvé sa meilleure recrue pour la saison prochaine et elle n’a pas eu à la chercher bien loin. Son centre international Émilien Gailleton, en fin de contrat en juin 2026 et logiquement courtisé par les meilleures équipes du Top 14, a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec Pau dont il porte les couleurs depuis 2022, a appris l’AFP samedi d’une source proche du dossier.

Gailleton, 22 ans, a choisi la stabilité naissante à Pau, co-leader du Top 14 avec Toulouse qui visait justement le centre natif de Croydon en Angleterre pour remplacer le Néo-Zélandais d’origine tongienne Pita Ahki. L’autre piste menait à La Rochelle, qui n’avait pas les faveurs du joueur.

C’est vous qui l’avez élu 🫵 Emilien Gailleton a marqué l’essai du weekend ! ⚡️ Un mot pour décrire cet essai ? 🙌 pic.twitter.com/StvIR15EbR — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 2, 2024

Pau a sécurisé ses jeunes talents

Arrivé en Béarn en 2022 en provenance d’Agen, meilleur marqueur de Top 14 lors de sa première saison paloise, Gailleton est rapidement devenu, malgré son jeune âge, un cadre de l’effectif managé par Sébastien Piqueronies. Capable d’évoluer aussi à l’aile, devenu un bon défenseur en plus d’un dynamiteur exceptionnel, il fait déjà figure de référence à son poste. En 68 matches de Top 14, l’international aux 11 sélections a inscrit 32 essais.

Sa signature est un message très fort envoyé par la Section à la concurrence sur ses ambitions pour l’avenir, alors que ses deux autres pépites tricolores Theo Attissogbe (20 ans) et Hugo Auradou (22 ans) sont liés avec les Vert et Blanc respectivement jusqu’en 2027 et 2028, et que le très jeune Fabien Brau-Broirie (19 ans), qui peut former avec Gailleton une paire de centres au potentiel immense, a également un contre longue durée (2028). Sa capacité à conserver un joueur aussi courtisé que Gailleton montre qu’elle a franchi un palier dans la hiérarchie du Top 14.