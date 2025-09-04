Top 14 : Racing 92, repartir de l’avant

Racing 92 : fiche club

Création : 1890

Stade : Paris La Défense Arena (moyenne de spectateurs 2024-2025 : 11 077)

Président du conseil de surveillance : Jacky Lorenzetti

Président du directoire : Arnaud Tourtoulou

Staff technique :

ADVERTISEMENT

Patrice Collazo (entraîneur principal)

Frédéric Michalak (attaque)

Joe Rokocoko (NZL, skills)

Oliver Azam (avants)

Budget : 25,8 millions d’euros

Palmarès :

Champion de France (1892, 1900, 1902, 1959, 1990, 2016)

Champion de France de deuxième division (1926, 1998, 2009)

Saison 2024-2025

Top 14 : 10e

10e Champions Cup : 5e de poules, reversé en Challenge Cup, éliminé en demi-finales par Lyon (29-15)

Le contexte

Le Racing 92 sort d’un exercice cauchemardesque, sa pire saison depuis son retour en Top 14 en 2009. Patrice Collazo a prolongé comme entraîneur principal après avoir été appelé en pompier à l’hiver dernier, mais l’été a été marqué par des bouleversements majeurs. Le départ de Laurent Travers vers Bayonne, la retraite d’Henry Chavancy, l’exode de joueurs clés comme Nolann Le Garrec et Cameron Woki ont fragilisé un projet qui doit se reconstruire.

Le joueur à suivre

Léo Carbonneau. Arrivé de Brive à seulement 20 ans, il aura la lourde tâche de succéder à Nolann Le Garrec au poste de demi de mêlée. Sa jeunesse ne l’exonérera pas de responsabilités, d’autant qu’il formera la charnière avec une autre recrue, Ugo Seunes. L’ancien Briviste incarne le pari sur l’avenir d’un Racing qui a dit adieu aux stars éphémères comme Siya Kolisi ou Owen Farrell.

L’objectif

Retrouver de la stabilité. Après avoir flirté avec la zone rouge pendant plusieurs mois, le Racing veut repartir sur des bases solides et ne plus vivre dans la crainte du maintien.

Le chiffre

29. Comme le nombre de points glanés à domicile en Top 14 la saison passée, un total famélique qui les a relégués à l’avant-dernière place du classement des équipes à domicile. La bonne tenue à l’extérieur (26 points, 3e meilleur total) n’a pas suffi. Paris La Défense Arena doit redevenir une forteresse.

Recrutement 2024-2025

Arrivées : Léo Carbonneau (Brive/Pro D2), Jonathan Hill (ENG/Sale), Wilfried Hulleu (Grenoble/Pro D2), Nathan Hughes (FIJ/Urayasu/JPN), Thomas Lainault (Grenoble/Pro D2), Joey Manu (NZL/Toyota Verbliz/JPN), Geronimo Prisciantelli (ARG/Zebre/ITA), Selestino Ravutaumada (FIJ/Fijian Drua), Ugo Seunes (Aurillac/Pro D2), Lekima Tagitagivalu (FIJ/Pau), Taniela Tupou (AUS/Waratahs).

Départs : Eddy Ben Arous (retraite), Henry Arundell (ENG/Bath), Henry Chavancy (retraite), Owen Farrell (ENG/Saracens), Thomas Laclayat (Pau), Dan Lancaster (ENG/Glasgow), Clovis Le Bail (Toulon), Nolann Le Garrec (La Rochelle), Paul Leraitre (France VII), Lee-Marvin Mazibuko (RSA/Natal Sharks), Boris Palu (Bordeaux-Bègles), Donovan Taofifenua (Montpellier), Tristan Tedder (RSA/Perpignan), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).

Effectif 2024-2025

Piliers : Demba Bamba, Guram Gogichashvili (GEO), Lino Julien, Gia Kharaishvili (GEO), Hassane Kolingar, Taniela Tupou (AUS)

Talonneurs : Robin Couly, Diego Escobar (CHI), Feleti Kaitu’u (AUS), Janick Tarrit

Deuxièmes lignes : Jonathan Hill (ENG), Junior Kpoku (ENG), Thomas Lainault, Will Rowlands (WAL), Lekima Tagitagivalu (FIJ), Romain Taofifenua

Troisièmes lignes : Maxime Baudonne, Soumaila Camara, Ibrahim Diallo, Hacjivah Dayimani (AFS), Nathan Hughes (FIJ), Jordan Joseph, Shingirai Manyarara (ZIM), Fabien Sanconnie, Noa Zinzen

Demis de mêlée : Léo Carbonneau, Kléo Labarbe

Demis d’ouverture : Antoine Gibert, Geronimo Prisciantelli (ARG), Ugo Seunes

Centres : Gaël Fickou, Sam James (ENG), Joey Manu (NZL), Josua Tuisova (FIJ)

Arrières-ailiers : Vinaya Habosi (FIJ), Wilfried Hulleu, Wame Naituvi (FIJ), Selestino Ravutaumada (FIJ), Max Spring

L’équipe-type probable

Spring – Habosi, Fickou, Tuisova, Hulleu – (o) Seunes, (m) Carbonneau – Diallo, Dayimani, Baudonne – R. Taofifenua, Lainault – Bamba, Tarrit, Kolingar