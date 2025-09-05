Top 14, Champions Cup et Bleus : les défis de Marius Domon

Auteur de sa première saison pleine lors du dernier Top 14, l’arrière toulonnais Marius Domon, appelé avec le groupe France cet été, entend « confirmer » cette montée en puissance sans craindre la forte concurrence, assure-t-il dans un entretien à l’AFP.

À 23 ans, le Toulonnais sort d’une saison « réussie » où il a joué 26 matches, 21 en tant que titulaire, avec les Rouge et Noir et a fait ses premiers pas dans le groupe élargi du XV de France lors du Tournoi des Six Nations puis en Nouvelle-Zélande, même s’il n’a pas connu ses premières minutes en bleu.

ADVERTISEMENT

On finit le tour des principales statistiques avec le joueur qui a parcouru le plus de mètres ballon en main de la saison : #MariusDomon et ses ? ??? mètres parcourus ⚡🔴⚫#ParceQueToulon pic.twitter.com/G9RL6XeZ6R — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) July 4, 2025

« J’espère y arriver. C’est un de mes objectifs cette saison », a assuré le joueur au sujet d’une première cape, quelques jours avant son premier match de la saison, à Montpellier (samedi, 19 heures), où il sera déjà titulaire, au détriment de son collègue international Melvyn Jaminet : « Il y a de la concurrence, les joueurs le savent, on ne joue pas grâce aux cartes d’identité », a expliqué jeudi le manager toulonnais, Pierre Mignoni.

Appelé en dernière minute en Nouvelle-Zélande pour la tournée des Bleus après la blessure du Bayonnais Cheikh Tiberghien, l’arrière a ensuite passé trois semaines de vacances, notamment à Saint-Barthélemy, là où il a commencé le rugby.

« Trois semaines c’est un peu court, mais on a toujours envie de reprendre le rugby parce que c’est ce qu’on aime faire », sourit-il.

Face à la rivalité féroce à son poste, l’arrière qui a aussi évolué à l’ouverture n’aura en tout cas pas l’occasion de se reposer sur ses lauriers.

À Toulon, il est donc en compétition avec Jaminet, suspendu les six premiers mois la saison passée mais redevenu titulaire lors des phases finales.

En équipe de France, derrière le titulaire incontestable Thomas Ramos, le joueur de l’UBB Romain Buros ou le Parisien Léo Barré se sont partagé le temps de jeu et les ailiers Théo Attissogbe et Louis Bielle-Biarrey peuvent aussi glisser à l’arrière.

« Il y a de la concurrence dans tous les clubs, c’est grâce à cela qu’on devient meilleur. Si tu n’es pas assez bon, tu ne joues pas, parce qu’un autre joueur est là. Donc c’est à moi d’être bon pour pouvoir jouer », commente Domon.

« Si on regarde l’équipe de France, il y a toujours au moins trois top-joueurs à chaque poste. C’est très difficile d’y arriver. Mais s’il y a une hiérarchie, il faut réussir à la bousculer pour essayer de rentrer dedans. J’espère être proche d’une première sélection, mais ce sont les matches et mes performances qui feront que j’y arriverai ou pas », insiste-t-il.

Marius Domon avec Toulon face à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images)

Cela dépendra aussi des performances du RC Toulonnais qui doit confirmer le retour au premier plan entrevu la saison passée.

Après un très bon début de saison, le club varois a terminé premier de son groupe de Champions Cup, avec notamment une rare victoire en Afrique du Sud, et troisième de la phase régulière de Top 14, après avoir passé la majeure partie de la saison sur le podium.

Mais sur les matchs couperets, les Toulonnais ont été arrêtés par les deux mastodontes actuels du rugby tricolore, Toulouse en quarts de finale de Champions Cup et l’Union Bordeaux-Bègles en demi-finales du Top 14.

« Quand tu es dans un club comme le RC Toulonnais, je pense que le seul objectif est de remporter des titres. On se tient à ça. Soit le Top 14, soit la Champions Cup, mais il faut revenir avec un titre cette année », ambitionne-t-il.

« L’équipe est encore en train de monter en puissance, analyse-t-il. Il y a quelques réglages à faire, mais on travaille bien. Ça fait plaisir de revenir dans un groupe comme ça. Il y a eu beaucoup de changements cet été, donc il faut recréer l’émulsion qu’il y avait l’année dernière, mais je pense que ça va se faire avec le temps. »