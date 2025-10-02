La Rochelle récupère ses Gersois Alldritt et Bourgarit avant Montpellier

Le troisième ligne centre international et capitaine de La Rochelle Grégory Alldritt, touché aux côtes contre Perpignan, s’est entraîné normalement jeudi sous les yeux de son sélectionneur Fabien Galthié. Il sera bien du voyage à Montpellier samedi (14h30).

Face au MHR, que les Maritimes n’ont jamais battu dans l’Hérault, quatre autres retours sont attendus : le talonneur Pierre Bourgarit et le pilier Alexandre Kaddouri, rétablis d’une blessure à la cheville, le troisième ligne Matthias Haddad, qui était touché aux côtes, et enfin le deuxième ligne irlandais Ultan Dillane, absent depuis le début de saison après avoir été opéré de l’appendicite à la fin de la préparation estivale.

Danty toujours en délicatesse avec un genou

Le talonneur Quentin Lespiaucq, titulaire face à l’USAP, était en revanche absent de la séance du jour, touché à un mollet, a indiqué l’entraîneur de l’attaque Sébastien Boboul, tout comme le centre Jonathan Danty, toujours embêté par un genou. « Il va passer des examens complémentaires », a précisé Boboul au sujet de l’international.

Le pilier droit argentin Joel Sclavi et le deuxième ligne australien Will Skelton sont eux retenus avec leurs sélections respectives pour la dernière journée du Rugby Championship.

Concernant l’ailier sud-africain Dillyn Leyds, qui s’est cassé plusieurs dents à Bordeaux, Boboul a indiqué qu’ « il remange petit à petit. Il a eu peur de perdre du poids, il est en bonne forme. Il n’en a pas perdu. »