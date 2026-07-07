Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
47 - 17
FT
26 - 42
FT
20 - 36
FT
8 - 73
FT
42 - 28
FT
35 - 21
FT
71 - 21
FT
U20
26 - 44
FT
U20
57 - 6
FT
U20
36 - 38
FT
U20
Demain
9h00
U20
Demain
9h00
U20
Demain
11h30
U20
Demain
11h30
U20
Nations Championship

Taniela Tupou (Australie & Racing 92) : « Je suis pas le genre à aller voir la Tour Eiffel et tout ça »

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Taniela Tupou lors d'une séance d'entraînement des Wallabies au Centre d'excellence de la NSWRL, le 11 septembre 2025 à Sydney, en Australie. (Photo : Jason McCawley/Getty Images)
Comments
Comment

Si le pilier des Wallabies Taniela Tupou a décidé de venir au Racing 92 il y a tout juste un an, c’est pas pour faire du tourisme. « Je suis pas vraiment du genre à aller voir la tour Eiffel et tout ça », admet-il. Lui le besogneux, le taciturne qui s’est mis au français tant bien que mal, pourrait retrouver face à lui son coéquipier du Racing, le pilier droit Demba Bamba lorsque Australie et France s’affronteront samedi 11 juillet au Suncorp Stadium de Brisbane.

ADVERTISEMENT

Le pilier droit australien (30 ans, 1,84m et 148 kg, né aux Îles Tonga), celui que l’on surnomme “le Thor tongien” est arrivé à Nanterre en pleine phase aller du Top 14 après six mois de bons et loyaux services avec les Wallabies.

Une adaptation express au Racing 92

En décembre 2025, il ne lui a suffit que de deux semaines d’acclimatation avant de vite se remettre au travail. Douze matchs en ciel et blanc, cinq essais. Beau rendement pour un pilier droit. Dixièmes la saison précédente, les Racingmen ont fini celle-ci dans le Top 5, stoppés en demi-finale par Toulouse, et Taniela Tupou n’y est sans doute pas étranger.

Avant cette escapade parisienne – il a signé jusqu’en 2028 -, l’international aux 70 sélections avait joué avec les Warathas et encore avant ça avec les Melbourne Rebels (aujourd’hui disparus). Bref, depuis 2023 il n’a pas vraiment eu le temps de retourner à Brisbane où il vit.

VIDEO
Taniela Tupou, pilier tongien du Racing 92, après que son équipe a marqué un essai lors du match de Top 14 français de rugby à XV opposant la Section Paloise Bearn Pyrénées (Pau) au Racing 92 au Stade du Hameau à Pau, dans le sud-ouest de la France, le 28 mars 2026. (Photo : ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images)

« C’est bien d’être à la maison à Brisbane, ça faisait un moment », a-t-il soufflé ce mardi 7 juillet lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes à quelques jours du match contre les Bleus. « Je suis un peu plus relax maintenant. J’essaie juste d’en profiter.

« Je suis de l’autre côté du monde maintenant. Je savais pas si j’allais faire partie de cette équipe. Donc là je suis de retour et j’essaie d’en profiter à fond parce que tu sais qu’un de ces stages sera le dernier. Donc ouais, c’est bien d’être avec les gars et j’ai hâte du match ce week-end contre les Français. »

Pourquoi il a voulu quitter l’Australie

Revenu chez lui, Taniela Tupou s’est un peu plus ouvert sur les motivations qui l’avaient poussé à s’exiler voici près d’un an. « J’avais juste besoin de changer d’air, d’un nouvel environnement, de nouvelles personnes, jouer contre de nouvelles équipes », évoque-t-il. « J’étais en Australie depuis peut-être dix ans; c’est le changement dont j’avais besoin. Franchement, j’ai vraiment apprécié.

Rencontre
Nations Championship
Australia
26 - 42
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

« Mais c’est bien d’être à la maison. Je me rendais pas compte à quel point l’Australie me manquait jusqu’à ce que je revienne. J’ai adoré mon passage en France et j’y retourne dans quelques mois. »

ADVERTISEMENT

Non seulement le Racing lui a permis de se relancer, rugbystiquement et mentalement, mais aussi de lui développer d’autres skills plus inattendues. « Je joue mieux au golf maintenant, je m’y suis mis », sourit-il. Décidément, lui qui commençait à tourner en rond en Australie ne regrette son grand changement opéré il y a un an. « Ouais, je pense que c’est ce dont j’avais besoin. Et ça se trouve que c’est à Paris. Franchement, quelle ville, j’en profite », assure-t-il.

Related

Laurent Sempéré : « L'enjeu de la semaine ? Intégrer les finalistes du Top 14 »

Le XV de France n’a que deux jours pour préparer le choc face à l’Australie, un défi d’intégration et d’intensité.

Read Now


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

La méthode insolite de Régis Lespinas pour préparer France U20 à sa demie contre la Nouvelle-Zélande

2

« Et là j’ai dit "Waouh, ça va être long !" » : les confidences d'Alo-Emile sur sa première sélection en bleu

3

Résultats et stats de la 2e journée du Championnat des Nations 2026

4

Rare depuis le carton rouge 20 minutes, le Fidjien Kuruvoli prend un rouge définitif pour brutalité contre l'Angleterre

5

Joe Schmidt après la 6e défaite de l'Australie : « On est désespéré de gagner »

2
6

Deux essais, trois sauvetages : la première riche d'Aaron Grandidier-Nkanang avec le XV de France

1
7

Le XV de France brise la malédiction de Brisbane en battant les Wallabies

1
8

Résultat et stats du match Australie - France (Championnat des Nations 2026)

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

5
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

20
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

J
JW 2 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

Mostly it’s about less space in tests yeah, so players get isolated less. Ref’n has a huge part to play in the breakdown as well. There’s been no real vigorous rucking like we where told to expect, and how SA love to fight.

SA funnily enough are not a heavy turnover team, but mostly the loosies have to do the work for others, Ardie on the ground to all Jordan to get a pilfer in the weekend, Jacobsen last week rolling into the tackle not allowing Jordie to steal it the week before etc.



...

99 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Also the try from the 2nd try restart was illegal, you must put a guy you’re lifting down immediately you can’t walk with him. Two mauls also brought down by SA.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

The fact that you don’t care about soccer doesn’t change the facts I’ve just outlined genius. Ireland has a better recent head to head than the current world champs. We are a small country and its our 4th sport!

Rugby is Mickey Mouse and idiot Saffers seem to believe their some kind of rugby version of Brazil!



...

75 Go to comments
D
DarstedlyDan 12 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

75 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 23 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT