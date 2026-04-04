Super Rugby Pacific : Darcy Swain, le futur Clermontois qui fait plier les Reds

Pour son retour chez lui – il est originaire de Babinda (au sud de Cairns, dans le Queensland) – Darcy Swain, le futur deuxième ligne australien de l’ASM Clermont-Auvergne, a largement contribué à la victoire de la Western Force (19-42), sur les Reds au Suncorp Stadium samedi 4 avril, dans le cadre de la 8e journée du Super Rugby Pacific.
Performance remarquable pour la franchise de Perth car c’est la première fois qu’ils viennent à bout des Reds depuis… 2017. Les Reds avaient gagné 9 de leurs 11 dernières rencontres contre la Force en Super Rugby Pacific, et leurs 6 victoires consécutives à domicile contre la Force depuis 2017 faisaient du Suncorp, là où le XV de France affrontera les Wallabies le 12 juillet prochain, une forteresse quasi inviolable.
La Force, de son côté, peut souffler, elle qui n’avait remporté qu’une seule de ses 12 dernières rencontres de Super Rugby Pacific et affichait un effroyable bilan de 2 victoires en 24 matchs à l’extérieur dans la compétition. Au coeur de cet exploit, un futur Clermontois : le deuxième-ligne Darcy Swain.
Véritable patron de la touche
En un peu plus d’une heure sur le terrain (remplacé à la 61e), le géant de deux mètres aux bras élastiques ne s’est pas économisé avec cinq rucks gagnés en première période, puis deux autres en seconde, à chaque fois dans la moitié des Reds. 5 passes, 8 plaquages, 6 mètres gagnés. Mais c’est aussi dans les airs que son apport a été primordial avec sept touches captées en autant de lancers (100% de réussite sur les 19 lancers de la Force contre 80% pour les Reds).
Véritable patron de la touche de la Force, il est cette saison un titulaire indiscutable à son poste (six fois sur ses sept feuilles de match). Il a alterné le rôle de sauteur avec Franco Molina, son associé à la deuxième ligne, qui a marqué les deux premiers essais de la Force en première période dont le deuxième après une touche captée par Swain qui a ensuite effectué un gros travail sur la ligne d’en-but des Reds pour permettre à Molina de poser (12-14 à la 31e).
Une vraie sangsue
Car c’est aussi au sol que son travail est précieux, se ruant dans chaque ruck, que ce soit pour sécuriser ou gratter ; toujours en conservant le ballon. Mais en défense, Swain semble avoir cette (fâcheuse) habitude de s’accrocher un peu trop longtemps à son adversaire pour casser la dynamique de celui-ci. Une vraie sangsue : dès qu’il attrape un joueur, il ne le lâche plus. À tel point qu’il a été sanctionné par Ben O’Keeffe pour ne pas s’être retiré après plaquage (37e).
Swain est l’un des éléments majeurs de la Force cette saison, se replaçant très vite à son poste, lisant par anticipation le jeu de l’adversaire qu’il quitte rarement des yeux. Peu expansif, il gère son travail de l’ombre avec la foi du charbonnier. Il ne s’encombre pas dans les collisions. Lors de cette première période contre les Reds, deux joueurs sont sortis sur protocole… et ne sont pas revenus.
Un contrat de trois ans l’attend à Clermont
Ce sera sa dernière saison en Australie. Après avoir passé six ans aux ACT Brumbies avant de rejoindre la Western Force à partir de la saison 2025, il compte 17 sélections avec les Wallabies, ayant fait ses débuts internationaux en 2021 contre la France. C’est là-bas qu’il poursuivra sa carrière à partir de l’été prochain.
En janvier 2026, il a été annoncé que Swain rejoindra l’ASM Clermont Auvergne à l’issue de la saison 2026 de Super Rugby Pacific, dans le cadre d’un contrat de trois ans. Il y retrouvera ses compatriotes Rob Simmons, Alex Newsome et Irae Simone.
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
