Compo : les Bleuets musclent leur jeu pour aller en Angleterre

À deux jours du Crunch des U20, le sélectionneur des Bleuets Cédric Laborde annoncé la composition de l’équipe de France qui se déplacera à Bath pour défier l’Angleterre, vendredi soir pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations U20.

Six jours après la large victoire décrochée face au pays de Galles (63-19), les jeunes Français vont afficher un autre visage. Pour se confronter aux Anglais, champions du monde de la catégorie en titre et vainqueurs du Tournoi des Six Nations 2024, le staff a décidé de changer six joueurs dans le XV de départ, et a privilégier un banc avec six avants et deux trois-quarts.

Une manière de répondre au défi physique que va proposer l’Angleterre, qui a construit ses récents succès sur sa domination physique. Elle l’a encore montré la semaine dernière en Irlande où elle s’est imposé 19-3 jeudi soir malgré un carton rouge précoce et une période disputée à 13 contre 15.

« Certains joueurs apportent de l’énergie, de la fraîcheur et des profils différents pour répondre à la puissance anglaise », explique Laborde sur le site de la Fédération française de rugby.

Laborde : « Une équipe anglaise très physique et disciplinée »

« Nous intégrons également des joueurs qui ont eu du temps de jeu avec leur équipe professionnelle et qui nous ont rejoints plus tard. Le but est d’apporter de la densité, de la variété dans notre jeu, tout en maintenant un socle solide de certitudes. Face à une équipe anglaise très physique et disciplinée, il fallait un groupe capable de répondre présent dans l’engagement. »

En première ligne, le massif Mohamed Megherbi (annoncé à 138 kg par la FFR) aura pour mission de caler l’axe droit de la mêlée. Il prend la place d’Owen Sorhaindo, remplaçant. De l’autre côté, Isaac Koffi Sedjoro reprend le poste laissé par Samuel Jean Christophe, blessé.

La deuxième ligne Sanson – Mézou reste inchangée. En troisième ligne, Baptiste Britz entre à la place de Marceau Marzullo.

Diego Jurd, auteur d’un 9/9 au pied contre les Gallois, conserve sa place à l’ouverture et sera cette fois associé à la charnière à Thibaut Motassi, titularisé en lieu et place de Baptiste Tilloles.

Deux changements dans la ligne de trois-quarts : Fabien Brau-Boirie, auteur d’un entrée en jeu remarqué à Vannes, a gagné ses galons de titulaire au centre tandis qu’Oliver Cowie sera aligné sur l’aile droite.

Quatre joueurs figurent pour la deuxième fois parmi les finisseurs : Quentin Algay, Edouard-Junior Jabea Njocke, Raphaël Darquier et Sialevaielea Tolofua, tous des avants. Le deuxième Charles Kante Samba fait sa première apparition dans le Tournoi cette année. Simeli Daunivucu et Jean Cotamana’ch seront chargés de couvrir les besoins derrière.

La composition de la France pour aller en Angleterre

XV de départ : Ugo Pacome – Oliver Cowie, Fabien Brau-Boirie, Robin Taccola, Xan Mousques – (o) Diego Jurd, (m) Thibaut Motassi – Baptiste Britz, Elyjah Ibsaiene, Antoine Deliance – Corentin Mézou, Bartholomé Sanson – Mohamed Megherbi, Lyam Akrab, Isaac Koffi Sedjoro.

Remplaçants : Quentin Algay, Edouard-Junior Jabea Njocke, Owen Sorhaindo, Charles Kante Samba, Raphaël Darquier, Sialevaielea Tolofua, Simeli Daunivucu, Jean Cotarmana’ch.