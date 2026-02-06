Six Nations 2026 : France-Irlande explose les audiences du rugby

La victoire de la France contre l’Irlande au Tournoi des Six Nations de rugby a été suivie par 7,24 millions de téléspectateurs jeudi 5 février sur France 2 et a réalisé un « record historique » d’audience pour un match d’ouverture, a indiqué France Télévisions vendredi.

Selon les chiffres de Médiamétrie cités par le groupe public, France 2 était largement en tête des audiences de la soirée, puisque quatre téléspectateurs sur dix ont regardé ce match (39% de part d’audience). Il a été remporté 36-14 par la France au terme d’une démonstration de force.

En outre, la rencontre réalise un « record historique pour un France-Irlande », a assuré France Télévisions.

En mars 2025, le match de clôture du Tournoi 2025 remporté par les Bleus, France-Écosse (35-16), avait réalisé la meilleure audience de l’année à la télévision, avec 9,8 millions de téléspectateurs.

Le Tournoi des Six Nations est un vecteur de grosses audiences pour France 2 ces dernières années. Mais France Télévisions a dû céder les droits de diffusion de neuf des quinze matches de l’édition 2026 à sa concurrente privée TF1, dont les deux rencontres à l’extérieur du XV de France, pour réaliser des économies dans un contexte budgétaire difficile.