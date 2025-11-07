L'Irlande à la relance, un dernier billet pour le Mondial : le menu international du week-end

Après une défaite contre la Nouvelle-Zélande à Chicago, l’Irlande retrouve son public face à une équipe du Japon a priori bien plus faible samedi pour la deuxième journée des matches internationaux de novembre, qui verra également un alléchant Écosse – Nouvelle-Zélande.

L’Irlande pour se rassurer

Dans sa série de matchs de novembre très corsés (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud), l’Irlande a une petite respiration samedi avec la réception d’un Japon bien moins effrayant sur le papier.

Défait par la Nouvelle-Zélande dans un match délocalisé aux Etats-Unis (26-13), le sélectionneur Andy Farrell, de retour après s’être occupé des Lions Britanniques depuis le début de l’année 2025, a fait huit changements et offert une première cape au centre du Munster Tom Farrell, âgé de 32 ans.

Back on home soil! 😍 pic.twitter.com/UpumtK4jNG — Irish Rugby (@IrishRugby) November 7, 2025

Caelan Doris, blessé en fin de saison dernière et qui a rejoué pour la première fois contre la Nouvelle-Zélande, revient lui dans le XV de départ au poste de numéro 8 et reprend le rôle de capitaine.

En face, le Japon, dépassé par l’Afrique du Sud la semaine passée (61-7), ne semble pas en mesure d’opposer une grande résistance à la 3e nation au classement mondial.

L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande pour enchaîner

Après avoir gagné leur premier match du mois, l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont l’occasion d’enchaîner et de prendre confiance avant de s’affronter le week-end prochain.

Nettement victorieuse de l’Australie (25-7), l’Angleterre affronte les Fidji, là encore une répétition d’un des quarts de finale du Mondial-2023 remporté par les Anglais (30-24).

De son côté, la Nouvelle-Zélande, privée des frères Scott et Jordie Barrett, affronte l’Ecosse contre qui elle est toujours invaincue avec 30 victoires et deux nuls depuis le début de leurs confrontations en 1905.

Par ailleurs, l’Australie tentera de se remobiliser contre l’Italie pour remettre la pression sur l’Argentine, qui affronte le pays de Galles dimanche, dans la course à la sixième place du classement mondial. Seuls les six premiers fin novembre seront têtes de série pour le tirage au sort, le 3 décembre, de la Coupe du monde 2027 en Australie.

Dernière place pour le Mondial

Samedi marque aussi le début, à Dubaï, d’un tournoi de qualification pour ce Mondial-2027, avec pour enjeu un 24e et dernier billet, et quatre équipes pour se le disputer.

La première journée voit les Samoa, sur le papier favoris mais aux nombreuses absences et sur une mauvaise série, affronter le Brésil. Puis la Belgique défiera la Namibie.

