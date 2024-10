Les Lions trouvent un accord financier avec les joueurs

La tournée en Australie prévue l’année prochaine pourrait être lucrative pour les joueurs des Lions britanniques et irlandais.

Un accord unique a, pour la première fois, été trouvé pour la création d’un nouveau modèle de partenariat. Ainsi, une partie des bénéfices générés par cette tournée sera répartie entre les joueurs.

En plus de ce nouveau modèle financier, l’accord garantira une collaboration d’autant plus poussée entre les Lions et les joueurs concernant la programmation et la préparation.

En 2025, par exemple, un camp d’entraînement et le match de pré-tournée de la Lions 1888 Cup se tiendront en juin, après l’annonce de la sélection.

— British & Irish Lions (@lionsofficial) October 7, 2024