Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
47 - 24
FT
32 - 25
FT
28 - 32
FT
26 - 24
FT
44 - 19
FT
27 - 10
FT
56 - 13
FT
Demain
14h00
Vendredi
12h00
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
12h30
Vendredi
14h00
Samedi
7h30
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
14h00
International

Les fédérations face au projet R360 : « toute nouvelle compétition doit renforcer le rugby et non l’affaiblir »

Vue générale du Stade de France avant le match de l’Autumn Nations Series 2025 entre la France et le Japon, à Paris, le 9 novembre 2024. (Photo : Franco Arland / Getty Images)

Les joueurs de rugby qui rejoindraient la ligue rebelle « R360 » seraient automatiquement « inéligibles » avec leur sélection, ont annoncé mardi 7 octobre conjointement huit des plus grandes fédérations nationales, s’opposant farouchement à cette nouvelle compétition : la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Afrique du Sud, la France, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et l’Italie.

ADVERTISEMENT

Cette compétition alternative, promue par l’ancien international anglais Mike Tindall, aux côtés de Mark Spoors et Stuart Hooper, consisterait à lancer une ligue réunissant des franchises masculines et féminines amenées à jouer aux quatre coins du monde, à des dates qui concurrenceraient le calendrier des clubs ou des sélections.

Ce modèle d’un genre nouveau a été présenté fin septembre à World Rugby. Mais face aux questions posées après le dépôt du dossier, son examen a été repoussé au prochain conseil de l’organisation, avait appris l’AFP début octobre.

Parmi les nations participant au Tournoi des Six Nations et au Rugby Championship, les deux principales compétitions internationales après la Coupe du Monde de Rugby, seuls le Pays de Galles et l’Argentine n’ont pas apposé leur signature sur le communiqué commun publié par les fédérations dont nous diffusons ici l’intégralité.

L’intégralité de la lettre ouverte des 8 fédérations majeures

« En tant que groupe de fédérations nationales de rugby, nous appelons à une extrême prudence de la part des joueurs et des membres d’encadrement envisageant de rejoindre la compétition R360 telle qu’elle est actuellement proposée.

« Nous accueillons tous favorablement les nouveaux investissements et les innovations dans le rugby, et nous soutenons les idées qui peuvent aider notre sport à évoluer et à toucher de nouveaux publics. Mais toute nouvelle compétition doit renforcer le rugby dans son ensemble, et non le fragmenter ou l’affaiblir.

« En tant que fédérations nationales, nous devons avoir une vision d’ensemble des nouvelles propositions et évaluer leur impact dans plusieurs domaines, notamment leur capacité à contribuer positivement à l’écosystème mondial du rugby, dont nous sommes tous responsables, ou au contraire à lui nuire.

« À ce jour, R360 ne nous a donné aucune indication sur la manière dont elle entend gérer la santé et le bien-être des joueurs, permettre à ces derniers de réaliser leur aspiration à représenter leur pays, ni sur la façon dont cette compétition coexisterait avec les calendriers internationaux et domestiques, établis avec tant de soin ces dernières années pour le rugby masculin et féminin.

ADVERTISEMENT

« Le modèle R360, tel qu’il a été présenté publiquement, semble plutôt conçu pour générer des profits au bénéfice d’une petite élite, au risque d’assécher les investissements que les fédérations nationales et les ligues existantes consacrent au rugby amateur, à la formation des joueurs et aux filières de développement.

« Le modèle R360, tel qu’il a été présenté publiquement, semble plutôt conçu pour générer des profits au bénéfice d’une petite élite, au risque d’assécher les investissements que les fédérations nationales et les ligues existantes consacrent au rugby amateur, à la formation des joueurs et aux filières de développement. »

« Le rugby international et nos grandes compétitions demeurent le moteur financier et culturel qui fait vivre toutes les strates du jeu – de la pratique amateur au très haut-niveau. Porter atteinte à cet écosystème serait extrêmement préjudiciable à la santé de notre sport.

« Toutes ces questions auraient gagné à être abordées de manière concertée. Or, les promoteurs de cette compétition n’ont pas pris contact avec l’ensemble des fédérations pour présenter et expliquer leur modèle économique et opérationnel.

« Chaque fédération nationale informera donc les joueurs et joueuses que toute participation à R360 les rendrait inéligibles pour une sélection en équipe nationale. »

Octobre 2026

Dans un communiqué diffusé mardi soir, les promoteurs de la ligue rebelle assurent que les calendriers seraient faits « sur mesure pour les équipes masculines et féminines et que R360 relâchera tous les joueurs pour les matches internationaux, comme stipulé dans leurs contrats ».

Si aucun joueur ne s’est pour l’heure officiellement engagé dans ce projet, Mike Tindall assurait le 1er octobre que la date de lancement de la compétition serait « probablement annoncée en début d’année prochaine », avec octobre 2026 comme horizon possible pour les premières rencontres.

ADVERTISEMENT

Related

La folie rugby commence-t-elle à gagner les Etats-Unis ?

Le rugby séduit enfin les États-Unis, entre vidéos virales, Barbie joueuses et investissements records de World Rugby.

Read Now

Nos experts ont classé les meilleurs joueurs de rugby de l’histoire. Retrouvez notre Top 100 et dites-nous ce que vous en pensez !




ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Jérôme Bosviel (Montauban) confesse avoir trahi ses coéquipiers pour assouvir sa dépendance au jeu

2

Louis Carbonel a trouvé la foi

3

Stuart Hogg : « la plus grande erreur de ma vie »

4

Bayonne décimé, casse-tête pour Patat avant Clermont

1
5

Pro D2 : Transfert avorté pour Fender, Grenoble vise Piñeiro

6

La future Nations Cup, tremplin du Zimbabwe vers 2027

7

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

8

Le scénario fou qui pourrait voir la France terminer le week-end n°1 au classement mondial

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who is the Gallagher Prem's greatest overseas import?

As Len Ikitau prepares to make his Exeter debut, RugbyPass ranks the top 10 overseas signings to grace England's top flight.

1
LONG READ

Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

New Springboks star can't just run, kick and pass - he is doing things that look almost like AI.

47
LONG READ

Harlequins’ Pumas quartet bring South American flavour to south-west London

A welcome barbecue for their new Pumas says as much about Harlequins’ culture as their deepening Argentine connection.

Comments on RugbyPass

B
Bob Salad II 19 minutes ago
There is no reason why All Blacks can't go unbeaten on tour

From an England perspective, our team should be better than the team that lost to the ABs thrice last year. England have played relatively well this year, some of the positional weaknesses have been improved and England have some very promising strength in depth in a few key positions. There’s also optimism in the back room personnel that have been brought in too.

First 2-years under Borthwick were characterized by dull tactics and a bench that added little and we should see improvement in both these areas in the AIs.



...

9 Go to comments
B
BA 24 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

It’s quite something that Manie was able to make that backline work in 2023 pre Tony Brown. You just have to watch a game where Pollard was 10 in that era to understand how much of a backline mastermind Manie is.

Regardless of whether Sacha looks good or not his backline is locked out of the game. We saw this in the 2 Argentina tests where you wouldn’t know that Cheslin and Hooker were our wingers. It’s nice when it all comes off but on days it doesn’t the team can’t really do much when he is not giving them space to take charge of the game.



...

47 Go to comments
B
BA 31 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Nice article but for me the quadruple threat for a 10 is:

1. Being able to tactically kick well



...

47 Go to comments
Z
ZGF 49 minutes ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Look i hear you, but when specifically, I happened to watch all his games. Hes very tactical with both. In fact hes probably the most tactical kicker around with regards to how he uses kicks. Flat, high, not just for distances but bounces and his artillery for it is kinda scary. Personally I can see it being too showboaty at times and might not bring in others around him effectively. Yet.

But on the kicks ive seen in all his last games since 2023 Dec, kids probably ahead of anyone.



...

47 Go to comments
f
fl 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

SBs loss against Australia also came with Manie at 10.

47 Go to comments
S
SteveD 1 hour ago
RWC 2025 final referee Hollie Davidson to take charge of 2 November Tests

Ooh the truth hurts doesn’t it. Whatever you think you wrote, it was misogynistic in the extreme and it’s thanks to people like you who still haven’t worked out in their extended years that for way too long the other gender have had to suffer twisted logic like yours to justify such ridiculous comments.

6 Go to comments
S
SB 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Who said he was?

47 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
England RWC No.10 battle grows clearer as George Ford decides his future

R360 are very good at making suggestions they have signed all the best players but that facts are starting to stack up against them.

Number 10 is the highest paid position in the Premiership and Finn Russell, Fin Smith, George Ford & Marcus Smith have all signed long term contracts and are most likely the exempt player at each of their clubs.



...

1 Go to comments
C
CP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

SBs two biggest wins ever against ABs came with Manie pulling the strings.

47 Go to comments
f
fl 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

but the SBs look better when SFM plays

47 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

He’s not the messiah, he’s a very naughty boy!

47 Go to comments
C
CP 1 hour ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

When Sacha plays well, Sacha looks good. When Manie plays well the Sprinboks look good. SFM not the complete player until he learns that rugby is a teamsport.

47 Go to comments
D
Diarmid Encore 2 hours ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/rob-baxter-delivers-blunt-message-to-chiefs-stars-nearing-end-of-deals/

IMO Henry Slade is one of the best rugby players we’ve ever seen. He’s got the whole tool box and has been plying his trade for a decade now. A massively underrated individual.

1 Go to comments
j
johnz 2 hours ago
Eight capped players named in All Blacks XV squad

I’m not sure SA would agree. Man for man, they have higher muscle mass to body fat ratio than NZ rugby players. And few could dispute they are leading the way in fitness and physicality

I’d counter that it’s “easy” to put on too much bulk. A guy like Pledger is naturally a skinny guy, not unlike myself. I tried my hardest to put on bulk through my late teens and twenties, with enormous amounts of time in the gym. I can assure you it was anything but easy. I doubt Pledger would have the ability to look anything like Schwarzenegger without an awful lot of PED help.



...

38 Go to comments
T
TokoRFC 3 hours ago
All Blacks XV selectors resist the 'hype' with Dylan Pledger omission

Ooph, this is so true.

But I don’t think seeing how he goes in Super first is the worst idea. Erasmus bringing some really young guys into training to see the level required but making it clear they are not in the squad is the best of both worlds



...

8 Go to comments
O
Over the sideline 3 hours ago
How the All Blacks can reintegrate Richie Mo'unga for World Cup quest

No way os Razor anything like doing the right thing by NZ rugby. He is loyal alright. Loyal to Crusaders. You yalk about a 10 going thru to the Liona but it can’t be BB or Mounga and Dmac will be 34.

RAzores is failing to spend a minute on developing a new 10 or two.



...

44 Go to comments
O
Over the sideline 3 hours ago
How the All Blacks can reintegrate Richie Mo'unga for World Cup quest

It always is. Also he only runs sideways apparently.😁😁😁

44 Go to comments
K
KE 3 hours ago
Who is the Gallagher Prem's greatest overseas import?

Gareth Steenson guiding Exeter to the title should have him somewhere near top 10

1 Go to comments
P
PW 4 hours ago
Sacha Feinberg-Mngomezulu - the world’s first quadruple-threat fly-half?

Just wanted to say a quick thank you to everyone who has read my column this month. Cheers, Paul

47 Go to comments
P
PMcD 4 hours ago
England handed mixed news over availability of Curry brothers

The 3x7’s is SB’s favoured game plan to beat the opposition to the breakdown.

If you look at the central contracts he gave them to Curry x2, Earl, Pollock & Willis. There were no contracts for CC-S or Hill which suggests the others go into the squad of 36 ahead of them and they will be more peripheral.



...

11 Go to comments