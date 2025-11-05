Les Sud-Africains s'attendent à un XV de France « porté par les émotions » et « très motivé »

Les Springboks connaissent le contexte de leur retour en France. La dernière fois qu’ils ont affronté les Bleus, hôtes de la Coupe du monde 2023, ils les ont éliminés en quarts de finale, avant de remporter leur quatrième titre.

« Je pense que leur défaite à la Coupe du monde les a vraiment blessés, donc je pense qu’on peut s’attendre à ce qu’ils soient portés par les émotions et très motivés pour ce match, a déclaré mercredi le troisième ligne sud-africain Jasper Wiese. S’il y a un match pour lequel nous devons être prêts, c’est bien celui-là ».

Wiese, 30 ans, n’avait pas été aligné lors de la victoire 29-28 fondatrice pour son équipe, « mais j’étais dans les tribunes et je me souviens que le public était très bruyant ». Du moins jusqu’au coup de sifflet final, qui a glacé tout un peuple.

L’Afrique du Sud avec le costume du favori

Le directeur sportif Rassie Erasmus a ensuite mené les Boks à leur deuxième trophée Webb Ellis consécutif grâce à un plan de jeu conservateur et direct, basé sur des avants monstrueux, une défense agressive et du jeu au pied précis.

Depuis, Erasmus a repris son ancien poste d’entraîneur principal et a fait évoluer son approche vers un jeu plus offensif, avec l’aide de l’ancien All Black Tony Brown en tant que spécialiste de l’attaque.

Samedi, les champions du monde et récent vainqueur du Rugby Championship viendront donc à Saint-Denis avec l’étiquette du favori et de l’équipe à battre. D’autant plus pour des Français à qui la communication s’est plu à reposter, il y a trois semaines, des images du fameux quart de final, notamment celle du contre de Cheslin Kolbe sur une transformation de Thomas Ramos. Le genre de petite provocation qui peut donner un supplément d’âme à l’équipe moquée.