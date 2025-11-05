Jordie Barrett forfait pour le reste de la tournée

Une mauvaise nouvelle pour les All Blacks. Clé de voûte de la ligne de trois-quarts neo-zélandaise, le centre Jordie Barrett va rentrer en Nouvelle-Zélande mercredi et manquer le reste de la tournée d’automne après avoir été touché à une cheville lors du premier match de la tournée automnale de son équipe face à l’Irlande samedi dernier. Barrett s’est en effet blessé rapidement et a dû quitter le terrain dès la 13e minute lors de la victoire contre le XV du Trèfle (26-13) à Chicago.

Jordie Barrett a reçu des soins dans l’avion en route vers l’Écosse, que les All Blacks affrontent samedi à Murrayfield, a indiqué le sélectionneur néo-zélandais Scott Robertson. Mais les examens ont décelé « une entorse en haut de la cheville ainsi qu’une petite atteinte au genou ».

Squad update as we get into our work in Scotland 🙏🏼 pic.twitter.com/ONcPedzPOt — All Blacks (@AllBlacks) November 3, 2025

De la casse chez les Barrett

« Barrett va rentrer en Nouvelle-Zélande mercredi pour commencer sa convalescence sous la supervision de l’équipe médicale des Hurricanes », ajoute le communiqué, en référence à la franchise de Wellington pour lequel évolue le centre, dans le championnat de Super Rugby.

La rencontre face à l’Irlande a été rude pour la famille Barrett puisque Scott, le frère de Jordie et capitaine des All Blacks, a subi une coupure à une jambe dès la 3e minute et a dû se faire poser 12 points de suture. Lui aussi est forfait contre l’Écosse. Josh Beere, des Auckland Blues, a été appelé en renfort.

Les All Blacks vont disputer trois matches en Europe, en Ecosse d’abord (samedi), puis à Twickenham contre les Anglais (15 novembre), puis au pays de Galles (22 novembre).