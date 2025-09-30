James Slipper, l'homme le plus capé de l'Australie, annonce sa retraite internationale

James Slipper, l’homme le plus capé de l’histoire du rugby australien, va jouer l’ultime test de sa carrière. À 36 ans, il disputera samedi 4 octobre 2025 face à la Nouvelle-Zélande son dernier test international, lors de la Bledisloe Cup. Le pilier né sur la Gold Coast a annoncé mettre fin à une carrière au cours de laquelle il a brisé un record de sélections.

C’était la semaine dernière à Auckland, où il a franchi la barre mythique des 150 sélections, rejoignant deux légendes : Alun Wyn Jones (171) et Sam Whitelock (153). Slipper est ainsi devenu seulement le troisième joueur de l’histoire à atteindre ce cap et le premier joueur de l’Australie à afficher autant de sélections.

Clin d’oeil de l’histoire, c’est à Perth, là où tout avait commencé en 2010 contre l’Angleterre, qu’il dira adieu au maillot or. À l’époque, il n’avait que 21 ans, lancé dans le grand bain après seulement trois matchs de Super Rugby avec les Reds. Il était entré comme remplaçant. Sa polyvalence, capable de tenir les deux côtés de la mêlée, l’a vite imposé comme un incontournable pendant les quinze années suivantes.

One more time in Green and Gold 🦘 James Slipper will retire from international rugby after Saturday’s Bledisloe Cup clash against New Zealand.#Wallabies pic.twitter.com/9WsDWIZqBr — Wallabies (@wallabies) October 1, 2025

Plus tôt cette année, il est entré dans un club rarissime : cinquième Wallaby en 126 ans à disputer deux tournées des Lions britanniques et irlandais. Un exploit partagé seulement avec George Smith dans l’ère professionnelle.

Capitaine des Wallabies à 15 reprises, il avait fêté sa 100e sélection en 2020 dans un succès 24-22 contre les All Blacks à Brisbane. Il a aussi rejoint Gregan et Ashley-Cooper parmi les seuls Australiens à participer à quatre Coupes du Monde, de 2011 à 2023. Finaliste en 2015 à Londres, il a dépassé Gregan en 2023 pour devenir le Wallaby le plus présent en Coupe du Monde (21 matchs). Et l’an dernier, face aux All Blacks à Sydney, il avait battu un autre record de Gregan : celui du Wallaby le plus capé de l’histoire.

Son palmarès, c’est aussi 198 matchs de Super Rugby, un record australien. Mais plus encore, c’est une longévité et une régularité qui forcent le respect.

« Représenter les Wallabies a été la plus grande fierté de ma carrière et un privilège que je n’ai jamais pris pour acquis », a déclaré James Slipper, Wallaby n°843. « Enfant, sur la Gold Coast, à jouer au rugby dans le jardin avec mes frères, je rêvais d’enfiler le maillot doré. Pouvoir dire que j’ai vécu ce rêve pendant près de 16 ans, c’est plus que tout ce que j’aurais pu espérer.

« Je sens que c’est le bon moment pour moi de quitter le rugby international. De jeunes piliers talentueux arrivent et ils auront besoin de temps de jeu pour se préparer à ce qui sera une expérience incroyable, la Coupe du Monde à domicile en 2027.

« James a été un serviteur remarquable du rugby australien… »

« Cela va aussi me permettre de passer plus de temps de qualité avec ma femme Kara et nos deux filles, Lily et Ava. Après 16 ans de rugby professionnel à temps plein, je leur dois cela. »

« James a été un serviteur remarquable du rugby australien. Il restera dans l’histoire comme l’un des joueurs les plus fiables, respectés et endurants du rugby mondial. Atteindre de tels records sur 16 saisons professionnelles, en première ligne, c’est le reflet d’un professionnalisme exceptionnel. Tout le rugby australien sera derrière lui pour son dernier match », a rendu hommage son ancien coéquipier devenu aujourd’hui patron de Rugby Australia, Phil Waugh.

Un avis partagé par le sélectionneur Joe Schmidt :« Avant tout, Slips est une personne formidable. Il est très apprécié dans le groupe, le coéquipier idéal. Je sais combien représenter les Wallabies compte pour lui et son palmarès parle de lui-même. »