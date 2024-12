Peato Mauvaka : « J’ai changé de statut »

Doucement mais sûrement, Peato Mauvaka s’installe parmi les meilleurs talonneurs du monde. Mais pas que.

Alors que la Champions Cup revient dimanche 8 décembre pour le Stade Toulousain, qui reçoit l’Ulster à 16h15, Mauvaka ne cache pas son enthousiasme.

« Il y a beaucoup de hâte à retrouver cette compétition. C’est toujours un niveau au-dessus du Top 14 », a-t-il confié lors d’un entretien accordé à l’AFP. Pour le talonneur, la campagne de Champions Cup 2024/25 va au-delà de la simple conservation du titre acquis l’an dernier pour le Stade Toulousain.

« On sait qu’on est attendus après avoir gagné la saison dernière. Ça va dépendre de la force du groupe, de ce qu’on a envie de faire. Si on veut continuer à écrire l’histoire ou si on se contente de deux Coupes d’Europe (2021 et 2024 pour la génération actuelle). »

Écrire l’histoire : visiblement, les pièces qu’Ugo Mola met à ses joueurs tombent dans la bonne machine. Le technicien toulousain aime provoquer ses hommes en leur rappelant que les générations précédentes comptent – pour l’heure – toujours plus de titres qu’eux.

« Je pense que tout le monde veut remporter encore d’autres trophées. Il faudra le montrer ce week-end. On est beaucoup à être revenus du circuit international. On est attendus au tournant aussi et il faudra montrer ce qu’on peut apporter à l’équipe. »

Une polyvalence plus que précieuse

Lors de la tournée d’automne, Peato Mauvaka « s’est régalé » en jouant à la fois talonneur et troisième ligne. « Ça m’a permis de travailler un peu mon coffre et j’ai essayé d’apporter toute mon énergie et ma bonne humeur sur le terrain. »

Au point de régulièrement passer d’un poste à l’autre à Toulouse ? Pour lui, l’option est plausible. « Je veux maintenant faire la même chose en club. J’aime beaucoup le poste de troisième ligne. J’y ai joué quatre ans et j’ai toujours gardé mes repères. J’essaie d’apporter tout mon savoir et de donner des petites idées à Ugo. »

En somme, il s’agit d’un atout en plus dans la manche de ce couteau-suisse qui avoue être « bien physiquement » et « toujours content de rester le plus longtemps possible sur le terrain. »

« Plus de responsabilités »

C’est lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023 que la bascule s’est faite pour Mauvaka. Dès les premiers instants du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, Julien Marchand s’est blessé, laissant ainsi son coéquipier toulousain la voie pour s’installer chez les Bleus.

« En toute humilité, je sais que j’ai changé de statut. J’aime bien, on me donne plus de responsabilités. » À tel point qu’encore aujourd’hui, dire qui de Marchand ou de Mauvaka est n°1 dans la hiérarchie au talon à Toulouse relève de la spéculation.

Mais Mauvaka, lui, ne s’en préoccupe pas. « Je me concentre d’abord sur ce que j’ai à faire en touche, en mêlée, dans les rucks, le combat et tout ça. »

« J’essaie de prouver ce que je sais faire sur le terrain et de mettre en confiance mes coéquipiers pour qu’ils sachent que je suis à côté et que je serai toujours là. Je ne suis pas un grand parleur.

Je ne vais pas parler devant toute l’équipe ou crier des choses que je ne vais pas faire moi-même. Je préfère le montrer sur le terrain. »

Et ça, le Néo-Calédonien pourra le prouver dès ce 8 décembre, contre l’Ulster, alors que les Toulousains se lanceront dans la conservation de leur titre européen.