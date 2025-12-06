La FFR annonce 6,9 millions d'euros de pertes pour la saison 2024-2025 et espère l'équilibre d'ici deux ans

La FFR a affiché une perte de 6,9 millions d’euros sur la saison 2024-2025, contre 13,3 millions la saison précédente, due notamment à une nouvelle provision de huit millions d’euros pour éponger les pertes liées au Mondial 2023, a annoncé la fédération samedi dans un communiqué.

La Fédération française de rugby explique avoir commencé à redresser ses comptes grâce notamment à une renégociation avec le Stade de France s’étant soldée par une baisse du loyer et une augmentation des recettes, et à une renégociation avec le comité des Six Nations qui a vu la part des recettes attribuées à la FFR passer de 16 à 19%.

La Fédération affirme avoir également enregistré une hausse de ses recettes de billetterie, ainsi que l’arrivée d’une dizaine de nouveaux partenaires.

Le retour à l’équilibre des comptes de la FFR pourrait se faire plus rapidement que prévu initialement: « Il reste du travail à faire mais le retour à l’équilibre budgétaire, initialement prévu sur trois ans, devrait être atteint en deux », a ainsi affirmé le président de la Fédération, Florian Grill, cité dans ce communiqué.

Au total la FFR a désormais provisionné 27,6 millions d’euros sur trois ans pour éponger les pertes dues au Mondial 2023 en France.