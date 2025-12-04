Richard Cockerill a ciblé le match couperet de la Géorgie à la RWC 2027

Lors du tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Rugby 2027, l’entraîneur de la Géorgie, l’Anglais Richard Cockerill, a d’emblée ciblé un match parmi les rencontres des Lelos contre l’Afrique du Sud, l’Italie et la Roumanie.

« C’est sûr que c’est un tirage difficile. Le fait d’avoir les Springboks dans la poule rend forcément les choses compliquées, comme l’Italie aussi », a-t-il évoqué lors d’un échange avec RugbyPass ce jeudi 4 décembre. « Oui, c’est une poule relevée, mais, réalistiquement, je pense qu’on peut en sortir à la deuxième ou à la troisième place. Les Springboks, c’est évidemment un défi d’un autre niveau pour nous, mais on est convaincus qu’on est assez bons pour battre la Roumanie, et le match contre l’Italie sera certainement très important pour les deux équipes. »

Voilà le vrai défi de cette poule B : l’équipe de Gonzalo Quesada. « C’est sans doute le match le plus crucial, si on part du principe que les Springboks vont gagner la poule parce que c’est la meilleure équipe du monde. Clairement, si une des deux équipes veut finir deuxième, le match contre l’Italie va être énorme », affirme l’ancien entraîneur des avants de Montpellier.

« Les deux dernières fois qu’on les a joués, on les a battus une fois et on a perdu de trois points en novembre dernier, donc on sait que ça va être un match très serré, très physique. Je pense que la pression est plus sur l’Italie que sur nous, parce que c’est une équipe du Tournoi des Six Nations et qu’ils sont classés devant nous au niveau mondial. La pression est sur eux.

« La Géorgie joue potentiellement à son meilleur niveau quand on est outsiders. On a hâte de disputer ces gros matchs. On a eu un gros match il y a deux semaines contre le Japon, mais on a échoué de peu (23-25, ndlr). Par contre, on sait que si on joue à notre meilleur niveau, on peut rivaliser avec les équipes autour de nous au classement : le Japon, l’Italie, le Pays de Galles et les Fidji. On sait qu’on peut rivaliser avec ces équipes et qu’on est capables de les battre.

« Si tu finis deuxième de la poule, tu joueras probablement l’Angleterre ; si tu finis troisième, tu joueras l’Irlande. Donc on sait que ça va être compliqué… »

« Donc oui, c’est un moment clé. Si tu finis deuxième de la poule, tu joueras probablement l’Angleterre ; si tu finis troisième, tu joueras l’Irlande. Donc on sait que ça va être compliqué. La Géorgie n’a encore jamais battu une équipe du Tier 1 en Coupe du monde ; on a l’occasion d’entrer dans l’histoire, et aussi l’occasion d’atteindre les phases finales. Une fois que tu es en phase à élimination directe, tout peut arriver. On vient pour rivaliser, on vient pour gagner des matchs et on vient pour montrer au monde que la Géorgie est une équipe en progression qui peut rivaliser avec les meilleures. »

La récente expérience de la Géorgie face à l’Afrique du Sud en juillet dernier – une large victoire des champions du monde 55-10 au Mbombela Stadium – a donné une idée du niveau qui attend les Lelos dans deux ans en Australie, sachant qu’en deux ans, tout peut arriver.

« On a eu l’occasion de jouer l’Afrique du Sud cet été, donc on sait ce qui nous attend. C’est un match qu’on va jouer sans peur. On peut les surprendre par notre façon de jouer », affirme le troisième-ligne géorgien de la Section Paloise Beka Gorgadze. « Ça va être un des matchs les plus physiques de la Coupe du monde, c’est excitant. Dans ce genre de match, il n’y a rien à perdre et tu y vas juste pour te battre.

« En regardant toute la poule et le tirage, je pense que notre expérience de la dernière Coupe du monde nous a servi parce qu’on était un peu favoris. Tu peux être d’accord ou pas, mais oui, on va aborder cette Coupe du monde en outsiders, pas en favoris. Je pense que c’est comme ça qu’on doit être, et c’est comme ça qu’on doit se battre.

« Ça va être une poule excitante. Bien sûr, le match le plus important de la poule sera contre l’Italie, parce que c’est une grande équipe et qu’elle joue un super rugby. Je pense que ça va être un énorme match pour nous et pour tout le pays. Et évidemment, on n’oublie pas la Roumanie. Ce sont nos voisins et nos adversaires, et on sait qu’ils vont tout donner contre nous. C’est une poule difficile, mais excitante aussi. »