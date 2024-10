Victoire de Clermont sur Toulon : « ce n’est pas un hold-up »

Avec AFP

En conférence de presse d’après-match, Pierre Mignoni avait du mal à redescendre. Le manager du RC Toulon avait du mal à accepter cette fin de match contre Clermont qui avait complètement échappé à son équipe.

Alors qu’elle menait 9-18 et jusqu’à 16-18 à quatre minutes de la fin, c’est finalement Clermont qui l’a emporté suite à une pénalité de Benjamin Urdapilleta à la 77e sanctionnant une faute au sol toulonnaise. Clermont prenait alors le lead pour la première fois de la rencontre pour le conserver.

Clermont Toulon Toutes les stats et les données

Au micro de Canal +, le pilier gauche toulonnais Dany Priso rageait. « C’est navrant, on domine tout le match, on n’est pas payés, on se fait entuber. C’est comme ça, c’est le sport, on va travailler et revenir plus forts. Il y a de la déception, de la frustration. On vient avec des arguments, on fait ce qu’il faut et on n’est pas récompensés. »

Mignoni : « je vais me calmer »

En conférence de presse, le manager Pierre Mignoni tentait lui aussi de ravaler sa colère. « Félicitations à Clermont qui a gagné et qui a profité de notre indiscipline pour revenir dans la partie.

Graphique d'évolution des points Clermont gagne +1 Temps passé en tête 5 Minutes passées en tête 60 6% % du match passés en tête 74% 65% Possession sur les 10 dernières minutes 35% 3 Points sur les 10 dernières minutes 0

« Je félicite tout de même mes joueurs qui ont livré un bon match. Cela s’est joué à des détails, surtout sous la pluie. Il faut savoir être tueur, on a su l’être mais on n’a pas eu le résultat. On revient tout de même avec un bon point mais je suis triste pour mes joueurs qui ont eu un très bel état d’esprit, comme depuis le début de la saison.

« On a pourtant su être en maîtrise, surtout sous la pluie. Mais les deux ou trois fois où on ne l’a pas été, ça nous a tout de suite coûté cher. On a pris un point je le redis, c’est bien, mais on en perd trois ce soir. Je ne parlerai pas de ma colère ce soir, on va rester digne, et on va regarder la vidéo, mais à chaud je n’ai pas envie de parler et je vais me calmer… »

Pénalités 11 Pénalités concédées 13 1 Cartons jaunes 2 0 Cartons rouges 0

Urios : « je nous voyais mal embarqué… »

De son côté, Christophe Urios, l’entraîneur de Clermont se disait « soulagé de la victoire, car je nous voyais mal embarqué à 18-9 avec la pluie.

« On a perdu beaucoup de ballons face à une équipe de Toulon forte dans le jeu au sol et au pied. On a mis beaucoup de cœur, de courage, et les joueurs ont pris leurs responsabilités, le banc a apporté des choses.

« On a beaucoup joué chez nous, et je suis content que mes joueurs aient fait le nécessaire pour renverser la tempête. Les joueurs ont fait le choix d’aller en touche plutôt que de prendre les points en seconde période, et j’étais d’accord avec eux car il fallait provoquer quelque chose pour renverser ce match. Je ne pense pas que ce soit un hold-up même si on gagne d’un tout petit point à la fin. »

Synthèse du match 4 Coups de pied de pénalité 6 1 Essais 0 1 Transformations 0 0 Drops 0 93 Courses avec ballon 87 3 Franchissements 1 17 Turnovers perdus 10 4 Turnovers gagnés 5