Toulon : « Avec cette solidarité, on peut voyager », apprécie Mignoni

Satisfait de la saison réalisée par son équipe jusqu’ici, le manager du RC Toulon Pierre Mignoni, « pas du tout rassasié », estime pouvoir aller « encore bien plus loin », avant de recevoir les Saracens en huitième de finale de Champions Cup samedi (13h30).

ADVERTISEMENT

Comment vous sentez-vous avant de retrouver les phases finales de Champions Cup ce week-end ?

« On est contents de retrouver cette compétition. On s’est donné le droit de recevoir en huitième de finale donc c’est très excitant pour ce groupe et plutôt nouveau. On est fiers d’avoir terminé premiers de notre poule et on veut continuer ce parcours. N’écoutons pas ce qu’il se dit à droite et à gauche car la vérité sera celle du terrain, ce sera un match très difficile mais on n’a pas envie de s’arrêter-là. »

Sentez-vous une ferveur particulière autour de vous pour cette compétition déjà remportée trois fois par le RC Toulon ?

« Au niveau du public, on verra samedi, mais je sens que tous les joueurs sont très excités. C’est le premier match de phase finale de la saison et en plus à Mayol, devant nos supporters, face à un grand club, donc c’est super excitant. »

« Je ne suis pas du tout rassasié »

Justement, comment décrivez-vous cette équipe des Saracens ?

« Je trouve qu’ils ont un groupe très homogène avec des joueurs très proches les uns des autres. C’est une équipe qui a toujours eu beaucoup d’internationaux. Quand j’entends qu’il va manquer quelques joueurs (l’entraîneur Mark McCall a annoncé en conférence de presse qu’il ferait le déplacement sans ses internationaux anglais, NDLR), je sais très bien qu’il y aura tout de même une excellente équipe face à nous. Leur coach fait un énorme travail depuis des années, il leur a fait gagner de nombreux titres. Même si c’est une équipe un peu en reconstruction après avoir enchaîné les trophées, ça reste un club avec beaucoup d’expérience. »

Votre équipe semble avoir franchi un cap cette saison, comment expliquez-vous cette réussite ?

ADVERTISEMENT

« C’est un ensemble de choses. Le recrutement nous aide bien. Certains joueurs ont progressé et bien évolué parmi ceux qui sont ici depuis mon arrivée. Il y a plus de stabilité aussi… Forcément, ça paye. Mais je vois encore tellement d’axes de progrès. Moi, je ne suis pas du tout rassasié. J’ai le sentiment qu’on peut aller encore bien plus loin. »

« Ce n’est pas encore parfait, loin de là »

Dans quels domaines pensez-vous pouvoir progresser ?

« Ce sont plein de petits détails. Quand je dis que notre équipe doit être meilleure, c’est dans tous les domaines : la défense, l’attaque, la possession, la dépossession… Par contre, on a une qualité depuis le début de la saison, c’est l’état d’esprit. On affiche une solidarité qu’on n’avait pas lors des saisons précédentes où on pouvait lâcher à certains moments. Même s’il reste encore beaucoup trop d’erreurs parfois, avec cette solidarité on peut voyager. »

Votre équipe reste sur six victoires bonifiées d’affilée à domicile toutes compétitions confondues, quel est votre secret pour être aussi performant dans le secteur offensif ?

« L’attaque, ce n’est pas compliqué. J’avais dit en début de saison que je n’étais pas inquiet par rapport à ça. On a travaillé dur, on a ajusté certaines choses et on a essayé de donner beaucoup plus de liberté et de clarté dans notre jeu. Il y a un cadre bien établi, mais dans ce cadre, le talent des joueurs doit prendre le dessus. Je crois que l’équipe avait besoin de ça. Il faut également féliciter Andrea Masi (entraîneur des lignes arrière, NDLR), il a su se remettre en question, s’adapter et aider l’équipe pour qu’elle s’améliore. C’est un très gros travailleur. Ce n’est pas encore parfait, loin de là, mais il faut poursuivre dans ce sens. »

ADVERTISEMENT