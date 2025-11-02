Édition du Nord
Quatre enseignements après la victoire des Springboks sur le Japon

Sacha Feinberg-Mngomezulu inscrit le deuxième essai de l’Afrique du Sud lors du match de l’Autumn Nations Series 2025 face au Japon, au stade de Wembley, à Londres, le 1er novembre 2025. (Photo : Luke Walker / Getty Images)

L’Afrique du Sud a largement dominé le Japon 61-7 samedi 1er novembre à Wembley, inscrivant huit essais une semaine avant d’affronter la France au Stade de France. Les Springboks, portés par Siya Kolisi et un doublé de Sacha Feinberg-Mngomezulu, menaient déjà 19-0 après 17 minutes.

Solides et précis, les champions du monde en titre ont accéléré après la pause, ajoutant cinq nouveaux essais par Wilco Louw, Kurt-Lee Arendse (deux fois), André Esterhuizen et Jesse Kriel, face à des Japonais dépassés, loin du « miracle de Brighton » de 2015.

Rencontre
Internationals
South Africa
61 - 7
Temps complet
Japan
Toutes les stats et les données

Les Springboks indomptables et adaptables

Il n’y a donc pas eu de miracle de Wembley : les Springboks ont facilement battu le Japon (26-0 à la pause), malgré des conditions de jeu humides. Les Boks ont totalement dominé la rencontre notamment en mêlée et leur vitesse de montée ont étouffé les hommes d’Eddie Jones. Ils ont à chaque fois su trouver la parade et s’adapter à quasiment chaque offensive. Dès la quatrième minute, Siya Kolisi a aplati en force au terme d’un maul ravageur. La suite n’a été qu’un long monologue sud-africain pour signer la plus large victoire de l’Afrique du Sud face au Japon depuis leur première confrontation.

Il n’y a donc pas eu photo entre la 1re et la 13e nation mondiale et, même si le sort du classement mondial était dans les mains du Japon qui se préparait à une surprise, jamais les hommes d’Eddie Jones n’ont été inquiétants. Pour l’Afrique du Sud, c’est un message clair envoyé à la France la semaine prochaine : il faudrait que les Bleus donnent le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain.

Eddie Jones parle trop

En débutant la semaine en espérant la finir par un replay du “Miracle de Brighton”, Eddie Jones, le sélectionneur du Japon, a encore une fois été un peu vite en besogne. Habitué des tirades et des punchlines qui vont être reprises partout et vont alimenter le débat (sur ce point Rassie Erasmus ne fait pas mieux d’ailleurs), il avait lancé : « Je pense que cette équipe est meilleure que celle de 2015. Je crois qu’elle a le potentiel d’être encore meilleure. Imaginez battre l’Afrique du Sud à Wembley. Ce serait iconique. »

Et au final, les Brave Blossoms ont été traumatisés à Wembley, où l’équipe d’Eddie Jones a été littéralement écrasée par les Springboks, champions du monde. Le jeu puissant de l’Afrique du Sud a été implacable et, même si le Japon a réussi un bel essai individuel grâce à Yoshitaka Yazaki, l’après-midi a été longue et douloureuse. Sans doute Rassie Erasmus n’avait pas apprécié ce discours va-t-en-guerre de Jones et les coéquipiers de Kolisi se sont déchaînés pour lui donner tort.

Sacha Feinberg-Mngomezulu et Zachary Porthen confirment

Sous la pluie, l’ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu a livré un véritable récital. Deux essais à quelques minutes d’intervalle (12e et 17e). Le premier sur un petit coup de pied à suivre parfaitement ajusté. Le second sur une accélération fulgurante après une jolie feinte. Tout porte à croire que l’ère Feinberg-Mngomezulu vient de s’ouvrir. Le jeune ouvreur a dynamité le Japon par son jeu au pied précis et sa maîtrise du tempo. Ses deux essais ont été superbes, et il n’a manqué qu’une seule transformation au terme d’une prestation presque parfaite.

À noter aussi que le jeune pilier Zachary Porthen, seul non-capé de cette rencontre, a vécu une première sélection solide du haut de ses 21 ans, sans trembler en mêlée et faisantvivre un calvaire à Kenta Kobayashi. Peu sollicité ballon en main, il s’est néanmoins fait remarquer par son impact physique, notamment lorsqu’il a renvoyé Kanji Shimokawa au sol.

Ox Nché forfait, mais le banc est plus que solide

C’est un coup dur pour le squad sud-africain qui va devoir se passer de son pilier gauche Ox Nche, sorti à la 19e minute du premier des cinq tests de la tournée de novembre. « C’est sérieux. Je ne pense pas qu’il jouera à nouveau pendant cette tournée. Malheureusement, sur une phase de plaquage, il s’est blessé à la cheville et au genou », a expliqué Erasmus en conférence de presse d’après-match.

« Il est actuellement sur des béquilles, donc je ne pense pas que nous pourrons compter sur lui pour la suite de la tournée. »

Mais la blessure d’Ox Nche en début de match mise à part, il y a peu de raisons d’inquiéter le staff des Springboks après cette performance. Une fois de plus, les remplaçants ont démontré l’impressionnante profondeur de banc que Rassie Erasmus a réussi à constituer au cours des deux dernières saisons : plus qu’un filet de sécurité, le banc apparaît comme le deuxième tranchant de la même arme.

Nos experts ont classé les meilleurs joueurs de rugby de l’histoire. Retrouvez notre Top 100 et dites-nous ce que vous en pensez !




Comments on RugbyPass

J
JW 9 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Of course you can. Rassie was forced to play with 14 and bossed his use of impact in the game.

All the factors you raise were made worse or more severe because of the lack of bench use.



...

14 Go to comments
N
Ninjin 18 minutes ago
'It was our World Cup and Springboks came and stole it off us': Lucu

You see now?

138 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 22 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

It's not even about stats. Sure, 2023 Barrett was a standout defensive mongrel who you wanted on the side apart from the penalties. He has regressed noticeably since getting the captain's armband. Maybe if he wasn't pressured with being captain he'd get back to that standout form but he hasn't.

14 Go to comments
J
JW 23 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Let the team run roughshod over him last week, maybe better this week?

14 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Did they have something behind the ball in the first game?

14 Go to comments
J
JM 34 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Yup I agree. I mean none of the players deserve a score below 7 after they beat the strongest NH team in their back yard and, like you mentioned, with 14 men. Shocking ratings!

7 Go to comments
B
Benji7 40 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

These are incredibly low scores for a team that just beat France in Paris, by 15 points, playing with 14 men for 45 minutes.

Maybe the writer is French 🤷‍♂️



...

7 Go to comments
L
Loosehead 41 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

All razor says is we cud off done better for the last 25 tests.there is no consistency in this team.period.all ova the place like the coaching staff.bring bak Leon.🤣

14 Go to comments
L
Loosehead 52 minutes ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Backline still iffy.cam has alrite game.beaudy,nah mov on.off the bench.stop waiting for richie.get a yung fella in there.midfield,mmm wrk in progress I suppose.jordy to wing for Carter.the two big young locks look gd.big engines,not flashy but tough in close quarters too.still not convinced on razor,or assistant coaches.something missing.same excuses every test and there bn 25 so far.

19 Go to comments
P
PR 1 hour ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Nic Berry is great, however Rassie effectively destroyed his career with his mind bending video rant.

14 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/england-receive-double-injury-boost-ahead-of-best-in-the-world-all-blacks/

NZ the best in the world ??? Hardly, given their inability to keep 15 players on the field and surrendering a 17 point lead to an average Scottish team they should have put away by 30 +. Unless they show a radical improvement will present England with a glorious chance to cause an “ upset “.

1 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Underperforming Wallabies suffer rankings blow after defeat to Italy

Fast-track what? There’s two games left this year. No one is calling for a new coach to come in for two games. What slop.

2 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Schmidt calls on Wallabies to ‘demonstrate some character’

Australia just lack the talent and depth to execute Schmidt's brand of footy. As soon as certain players are injured or unavailable, the team turns to custard.

1 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Okay, so what am I missing here? South Africa beat France, in Paris, which has a recent record there second only to the rather surreal record the AB's have at Eden Park, by 15 points despite being down a man for a net of thirty minutes in the 2nd half. They play a game perfect in tactics and morale when under extreme duress, where they look better, both solider and more threatening, than when they had fifteen men. And their ratings average under 7?

More specifically, and without wanting to sound repetitive, South Africa win by 19 points to 3 in the 2nd half when down by a man for thirty of the forty minutes of that half against a team that has a genuinely great record on that ground. That's impossible. But they did it. Which is really annoying.



...

7 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Its funny how many people refuse to look at the stats and espouse utter nonsense about Barrett's contributions.

14 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

What a silly take. You can’t use your bench if your players keep getting carded. Reduces options drastically. Scrums lacked punch with 7 forwards, attacking options were limited with one less back. Opened up defensive holes too, which Scotland happily exploited.

14 Go to comments
c
ck 1 hour ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Beauden = 5

Jordan = 5



...

19 Go to comments
M
Mark 1 hour ago
France player ratings vs South Africa | Quilter Nations Series 2025

Red card game strategy played to perfection Boks. France we had you in the W cup quarters we had you yesterday. No complaining. Time to suck the foie gras through a straw. Cabernet grape blend is better in SA. Best game of rugby ever. One analyst is a whisky drinker or from London. Oz 2027 try take it away from us. Try harder

9 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

He probably wouldn't have said a word to the refs about the Scottish line breaking early and offside, and that's what helped get the ABs some penalties later on. Ardie came back from the card motivated with some big tackles, Scott is as invisible as the rest of the team in so many of those 2nd half collapses. He hasn't made a proper standout defensive play in the black jersey since becoming captain

14 Go to comments
P
P O 1 hour ago
Wallabies player ratings vs Italy | Quilter Nations Series 2025

Wilson got chopped 3 times, never made it over the advantage line, gave away 3 penalties and can’t make dominate tackles. He really isn’t in our best back row.

1 Go to comments
