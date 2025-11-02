Quatre enseignements après la victoire des Springboks sur le Japon

L’Afrique du Sud a largement dominé le Japon 61-7 samedi 1er novembre à Wembley, inscrivant huit essais une semaine avant d’affronter la France au Stade de France. Les Springboks, portés par Siya Kolisi et un doublé de Sacha Feinberg-Mngomezulu, menaient déjà 19-0 après 17 minutes. Solides et précis, les champions du monde en titre ont accéléré après la pause, ajoutant cinq nouveaux essais par Wilco Louw, Kurt-Lee Arendse (deux fois), André Esterhuizen et Jesse Kriel, face à des Japonais dépassés, loin du « miracle de Brighton » de 2015. South Africa Japan Toutes les stats et les données ADVERTISEMENT

Les Springboks indomptables et adaptables

Il n’y a donc pas eu de miracle de Wembley : les Springboks ont facilement battu le Japon (26-0 à la pause), malgré des conditions de jeu humides. Les Boks ont totalement dominé la rencontre notamment en mêlée et leur vitesse de montée ont étouffé les hommes d’Eddie Jones. Ils ont à chaque fois su trouver la parade et s’adapter à quasiment chaque offensive. Dès la quatrième minute, Siya Kolisi a aplati en force au terme d’un maul ravageur. La suite n’a été qu’un long monologue sud-africain pour signer la plus large victoire de l’Afrique du Sud face au Japon depuis leur première confrontation.

Il n’y a donc pas eu photo entre la 1re et la 13e nation mondiale et, même si le sort du classement mondial était dans les mains du Japon qui se préparait à une surprise, jamais les hommes d’Eddie Jones n’ont été inquiétants. Pour l’Afrique du Sud, c’est un message clair envoyé à la France la semaine prochaine : il faudrait que les Bleus donnent le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain.

Eddie Jones parle trop

En débutant la semaine en espérant la finir par un replay du “Miracle de Brighton”, Eddie Jones, le sélectionneur du Japon, a encore une fois été un peu vite en besogne. Habitué des tirades et des punchlines qui vont être reprises partout et vont alimenter le débat (sur ce point Rassie Erasmus ne fait pas mieux d’ailleurs), il avait lancé : « Je pense que cette équipe est meilleure que celle de 2015. Je crois qu’elle a le potentiel d’être encore meilleure. Imaginez battre l’Afrique du Sud à Wembley. Ce serait iconique. »

Et au final, les Brave Blossoms ont été traumatisés à Wembley, où l’équipe d’Eddie Jones a été littéralement écrasée par les Springboks, champions du monde. Le jeu puissant de l’Afrique du Sud a été implacable et, même si le Japon a réussi un bel essai individuel grâce à Yoshitaka Yazaki, l’après-midi a été longue et douloureuse. Sans doute Rassie Erasmus n’avait pas apprécié ce discours va-t-en-guerre de Jones et les coéquipiers de Kolisi se sont déchaînés pour lui donner tort.

Sacha Feinberg-Mngomezulu et Zachary Porthen confirment

Sous la pluie, l’ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu a livré un véritable récital. Deux essais à quelques minutes d’intervalle (12e et 17e). Le premier sur un petit coup de pied à suivre parfaitement ajusté. Le second sur une accélération fulgurante après une jolie feinte. Tout porte à croire que l’ère Feinberg-Mngomezulu vient de s’ouvrir. Le jeune ouvreur a dynamité le Japon par son jeu au pied précis et sa maîtrise du tempo. Ses deux essais ont été superbes, et il n’a manqué qu’une seule transformation au terme d’une prestation presque parfaite. Sacha Feinberg-Mngomezulu scoring his double in Xhosa is internet gold. “You so fine” #Springboks #rugbyjp pic.twitter.com/RICCQFaSgT — Darren (@SaffasRugby) November 1, 2025 À noter aussi que le jeune pilier Zachary Porthen , seul non-capé de cette rencontre, a vécu une première sélection solide du haut de ses 21 ans, sans trembler en mêlée et faisantvivre un calvaire à Kenta Kobayashi. Peu sollicité ballon en main, il s’est néanmoins fait remarquer par son impact physique, notamment lorsqu’il a renvoyé Kanji Shimokawa au sol.

Ox Nché forfait, mais le banc est plus que solide

C’est un coup dur pour le squad sud-africain qui va devoir se passer de son pilier gauche Ox Nche, sorti à la 19e minute du premier des cinq tests de la tournée de novembre. « C’est sérieux. Je ne pense pas qu’il jouera à nouveau pendant cette tournée. Malheureusement, sur une phase de plaquage, il s’est blessé à la cheville et au genou », a expliqué Erasmus en conférence de presse d’après-match.

« Il est actuellement sur des béquilles, donc je ne pense pas que nous pourrons compter sur lui pour la suite de la tournée. »

Mais la blessure d’Ox Nche en début de match mise à part, il y a peu de raisons d’inquiéter le staff des Springboks après cette performance. Une fois de plus, les remplaçants ont démontré l’impressionnante profondeur de banc que Rassie Erasmus a réussi à constituer au cours des deux dernières saisons : plus qu’un filet de sécurité, le banc apparaît comme le deuxième tranchant de la même arme.

