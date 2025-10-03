Pro D2 : Colomiers prend la tête du classement à la fin du 1er bloc

Colomiers a facilement dominé Agen (31-5) vendredi 3 octobre 2025 lors du choc de la 6e journée de Pro D2, reprenant ainsi la première place occupée provisoirement par Vannes depuis la veille.

Il n’y a jamais vraiment eu de suspense en Haute-Garonne. Les Columérins ont démarré tambour battant et menaient déjà 23-0 à la pause grâce à deux essais, signés par le Néo-Zélandais Caleb Timu (22e) et le jeune demi de mêlée Jules Danglot (35e). Agen a bien cru pouvoir réagir avec un essai à la 46e, mais Colomiers a parfaitement géré la fin de rencontre avant d’ajouter un troisième essai par le pilier Nicolas Martins (74e).

Avec ce succès, Colomiers reprend la tête du classement avec un point d’avance sur Vannes, vainqueur la veille à Dax (16-15), et deux sur Brive (3e), qui a battu Oyonnax avec bonus offensif (33-18). Nevers, également bonifié face à Soyaux-Angoulême (33-10), suit en embuscade.

En bas de tableau, Mont-de-Marsan s’est incliné pour la cinquième fois en six journées à Valence-Romans (35-21) et reste 15e, juste devant Dax. Grenoble, en pleine tourmente après une semaine agitée et une menace de grève, n’a décroché qu’un point de bonus défensif en s’inclinant à domicile contre Provence Rugby (23-24).

Résultats de la 6e journée

Grenoble (bd) – Provence Rugby 23-24

Béziers (bo) – Carcassonne 31-19

Biarritz – Aurillac 13-19

Colomiers – Agen 31-5

Nevers (bo) – Soyaux-Angoulême 33-10

Valence-Romans – Mont-de-Marsan 35-21

Brive (bo) – Oyonnax 33-18

Dax (bd) – Vannes 15-16

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Colomiers 6 5 1 0 22 2 Vannes 6 4 1 1 21 3 Brive 6 4 1 1 20 4 USON Nevers 6 4 2 0 20 5 Agen 6 4 2 0 18 6 Valence Romans 6 4 2 0 17 7 Provence Rugby 6 3 3 0 16 8 Aurillac 6 3 3 0 15 9 Grenoble 6 3 3 0 15 10 Beziers 6 3 3 0 15 11 Oyonnax 6 2 4 0 12 12 Carcassonne 6 2 4 0 9 13 Soyaux Angouleme 6 2 4 0 8 14 Biarritz 6 2 4 0 7 15 Mont de Marsan 6 1 5 0 5 16 Dax 6 1 5 0 1