Portia Woodman-Wickliffe : « Les Jeux olympiques de Paris seront ma dernière fois sous le maillot noir »

L’une des joueuses les plus reconnues et les plus décorées du World Rugby, la Néo-Zélandaise Portia Woodman-Wickliffe, a annoncé mardi 2 juillet qu’elle prendrait sa retraite internationale après les Jeux olympiques de Paris.

ADVERTISEMENT

Portia Woodman-Wickliffe est une star du rugby à sept et à XV depuis plus d’une décennie, ayant un impact sur et en dehors du terrain.

D’abord joueuse professionnelle de netball, Woodman-Wickliffe a été initiée au rugby par le biais du programme Go4Gold et a fait partie de la première équipe des Black Ferns Sevens à jouer sur les World Series en 2012.

Une carrière exemplaire

Championne du monde de rugby à XV en 2017 et 2022, championne du monde de rugby à sept en 2013 et 2018, médaillée d’or et d’argent aux Jeux olympiques et médaillée d’or et de bronze aux Jeux du Commonwealth ne sont que quelques-unes des récompenses qu’elle a reçues sur le terrain.

Détentrice du record dans ces deux compétitions, Woodman-Wickliffe a marqué le plus grand nombre d’essais en Coupe du Monde de Rugby (20), le plus grand nombre d’essais dans un test des Black Ferns (8) et le plus grand nombre d’essais dans l’histoire des du circuit mondial de rugby à sept (256).

Sacrée Joueuse de Rugby à Sept 2015, puis Joueuse de l’Année 2017 et 2020, elle a également été désignée comme la meilleure joueuse de rugby à sept de la dernière décennie par World Rugby.

12 ans de présence sur les terrains

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Portia Woodman-Wickliffe est revenue sur son temps passé sous le maillot noir. « Après 12 années incroyables à représenter la Nouvelle-Zélande en rugby à sept et à XV, les prochains Jeux olympiques de Paris seront ma dernière fois sous le maillot noir.

« Le rugby m’a offert plus qu’une carrière, il m’a donné un deuxième whanau avec mes sœurs, des opportunités de voir le monde et d’expérimenter des choses que je n’aurais jamais pu faire autrement… Une dernière danse avec mes sœurs à Paris. »

« Une légende absolue »

Sarah Hirini, vétéran des Black Ferns Sevens, a rendu hommage à sa coéquipière. « C’est l’une de mes meilleures amies », a déclaré Hirini à RugbyPass mardi, quelques heures après l’annonce de la retraite de Woodman-Wickliffe.

ADVERTISEMENT

Portia Woodman et Sarah Hirini des Black Ferns de Nouvelle-Zélande posent pour un portrait après avoir remporté la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2021 entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre à Eden Park, le 12 novembre 2022, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. (Photo par Hannah Peters - World Rugby/World Rugby via Getty Images)

« Elle sera irremplaçable. C’est probablement une athlète qui n’apparaît qu’une seule fois par génération. Je me souviens qu’en 2012, elle avait quitté un camp de netball, était venue dans notre camp, et avait tout écrasé. Elle jouait au rugby d’une manière que personne ne pourra jamais reproduire.

« Le plus impressionnant avec elle, c’est qu’elle est à la fois rapide et très forte. Même à l’entraînement, personne ne veut la défendre parce qu’elle va soit vous écraser, soit vous contourner. Elle a tout fait, tout essayé, et elle est, je pense, une légende absolue de notre sport.

« Elle est littéralement la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer. C’est une personne authentique. Ce que j’admire probablement le plus chez elle, c’est qu’elle place sa femme, sa fille et son whanau au-dessus de tout.

ADVERTISEMENT

« Elle est un atout majeur pour notre équipe, et j’ai la chance de pouvoir l’appeler l’une de mes amies. »