Pau sans ses titulaires derrière à Toulon

Pau, dauphin de Toulouse avec le même nombre de points, va procéder à une revue d’effectif samedi à Toulon, laissant plusieurs cadres au repos à l’occasion de la 5e journée de Top 14.

Très sollicités depuis le début de saison, les internationaux français Émilien Gailleton et Hugo Auradou, ainsi que l’ouvreur anglais Joe Simmonds ou les 3e ligne néo-zélandais Luke Whitelock et géorgien Beka Gorgadze ne devraient pas effectuer le voyage dans le Var.

Pau sans son canonnier et ses facteurs X

L’arrière australien Jack Maddocks, touché au pied contre Lyon, a rejoint à l’infirmerie l’arrière ou ailier tricolore Théo Attissogbe ou le demi de mêlée anglais Dan Robson mais son indisponibilité ne devrait pas être longue. En l’absence de ce dernier, le jeune Thomas Souverbie devrait avoir du temps de jeu à Mayol et pourrait même former avec Axel Desperes, auteur d’un essai contre le LOU, la charnière béarnaise sur la Rade.

Une charnière qui devra, quoiqu’il arrive, être inspirée sans les facteurs X Attissogbe, Gailleton et même Maddocks, tellement précieux que ce soit par sa qualité de relance ou dans le jeu aérien.

Le talonneur argentin Julian Montoya, recrue phare de la Section, dispute samedi la dernière journée du Rugby Championship contre l’Afrique du Sud à Londres.

À noter que le 2e ligne Thomas Jolmes et le centre samoan Tumua Manu, qui n’ont pas encore joué cette saison, ont été retenus au sein du groupe béarnais.