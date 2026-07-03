Nations Championship : « Ça fait dix ans que le processus est enclenché », rappelle Gilpin

Alors que le rugby est devenu professionnel en août 1995 pendant près de neuf ans, il n’y avait guère de structure pour le rugby international en dehors du Tournoi des Six Nations et des Coupes du Monde de Rugby. Depuis 2004, les amateurs de rugby se sont habitués aux tests de juillet et aux tournées de novembre mais à partir de ce samedi 4 juillet, une nouvelle compétition oppose les 24 meilleures sélections mondiales des deux hémisphères.
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« Ça fait dix ans que le processus est enclenché », rappelle Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby qui chapeaute le Nations Championship et la Nations Cup. « Tout a commencé en 2016, lorsque World Rugby, Six Nations Rugby, la SANZAAR et un ensemble plus large de fédérations ont lancé le débat : comment faire en sorte que les matchs amicaux deviennent plus compétitifs, aient plus de sens, pour offrir exactement ce que les supporters attendent??
Pourquoi le Nations Championship change tout
« En 2018, nous avons approfondi le travail stratégique autour de ce qui est aujourd’hui la Nations Cup et le Nations Championship, avec la volonté de finaliser le projet avant la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon. Et pour une multitude de raisons, ça ne s’est pas concrétisé et, ensuite, le Covid est venu tout mettre sur pause. World Rugby a relancé le sujet en 2022 et nous voici, en 2026, avec un accord unanime, prêts à nous lancer. »
Le Nations Championship – ou Championnat des Nations en français – commence samedi 4 juillet avec trois chocs, dont la France contre la Nouvelle-Zélande et le double champion du monde sud-africain contre l’Angleterre. Les amateurs de rugby vont vivre une journée chargée puisque les six matchs en tout au programme vont se succéder pendant quatorze heures, grâce à la magie des fuseaux horaires. Ce sera la même configuration pour la deuxième et la troisième journée, prévues les samedi 11 et 18 juillet.
Un format pensé pour les fans
« J’espère que les matchs parleront d’eux?mêmes », insiste Alan Gilpin. « La compétition débute ce week?end et, d’ici novembre, je pense que le public aura saisi le concept et que l’intérêt montera, surtout à l’approche du week?end des finales. J’espère qu’elle bénéficiera d’une bonne couverture médiatique, car si l’on regarde simplement les affiches de la première journée, elles donnent vraiment envie, et je dis ça davantage en tant qu’amateur de rugby qu’en tant que directeur général de World Rugby.
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« Dans dix ans, j’espère que nous pourrons reconnaître collectivement qu’à cet instant, nous avons fait progresser le jeu mondial sur le plan compétitif. Bien sûr, comme pour tout nouveau tournoi, il faudra du temps pour qu’il trouve pleinement sa place, mais comme pour le WXV, c’est exactement ce que nous recherchions?: un calendrier mondial connecté, où chaque match a du sens et où la compétitivité est plus forte. »
Nouvelle-Zélande – France lance le bal
Pour lancer sa compétition, la Fédération internationale a tenu à proposer une affiche relevée (samedi, 09h10 en France), même si la fédération française aurait préféré une ouverture moins relevée, afin d’affronter les All Blacks avec des joueurs finalistes du Top 14.
Doubles vainqueurs du Tournoi des Six Nations, les Bleus n’ont plus gagné depuis 2009 au pays du long nuage blanc face à la Nouvelle-Zélande et, l’été dernier, s’ils ont pu sembler parfois proches de la victoire lors des matches 1 et 3, ils sont repartis avec trois défaites de leur tournée. Mais l’élimination précoce de l’UBB en Top 14 a fait les affaires de Fabien Galthié, qui pourra aligner une ligne arrière redoutable, avec la charnière Maxime Lucu – Matthieu Jalibert à la baguette. En face, après deux saisons mitigées sous la houlette de Scott Robertson, les All Blacks ont changé de sélectionneur, avec Dave Rennie, ancien boss de l’Australie (2020-2023).
Et à un an du mondial, rien de moins qu’une victoire ne lui sera permis. Dans la foulée (10h40), le Japon, en perte de vitesse depuis plusieurs années, affronte l’Italie, qui doit confirmer son regain depuis 2023.
L’Australie veut marquer le coup
Où en est l’Australie à un an de la Coupe du Monde de Rugby à domicile ? La saison 2025 avait d’abord offert des promesses, avec notamment une belle résistance lors de la tournée des Lions britanniques puis une victoire en Afrique du Sud, avant de se terminer en eau de boudin, avec quatre défaites en Europe en novembre.
Résultat, l’Australie n’est pas tête de série de son Mondial, et devra affronter en poule la Nouvelle-Zélande, même si, avec Hongkong et le Chili, les Wallabies devraient se qualifier. Toujours est-il qu’il faudra marquer le coup pour entraîner un peu de ferveur populaire dans le pays du rugby à XIII : l’Irlande, nation plus aussi dominante qu’avant au Nord, peut être la victime idéale avant de se frotter au XV de France (coup d’envoi 12h10).
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Les Irlandais ont terminé deuxième du Tournoi en 2026, après une débâcle en France mais une fin de compétition bien plus enthousiasmante. Également mieux en fin de Tournoi avec une victoire contre l’Italie, le pays de Galles affronte les Fidji (15h10). Le match est officiellement accueilli par la nation du Pacifique mais a lieu à… Cardiff, faute d’infrastructures.
L’Afrique du Sud, confirmer une fois encore
Les Sud-Africains, doubles champions du monde en titre, ont encore été la nation forte de 2025, avec un sacre au Rugby Championship grâce notamment à une victoire historique par son ampleur en Nouvelle-Zélande (43-10) et quatre victoires en Europe, dont une au Stade de France.
Mais les compteurs sont remis à zéro et les joueurs de Rassie Erasmus devront encore prouver qu’ils méritent leur premier rang au classement World Rugby, et voudront remporter cette toute nouvelle compétition. La route commence face aux Anglais (17h40) qui ont raté leur début d’année 2026. Mais gare à la moindre faute de parcours : en cas de défaite, ils laisseraient forcément leur destin entre les mains de leurs concurrents de l’hémisphère sud.
Pour disputer la grande finale du Championnat des nations à Londres, il faudra être la meilleure équipe de sa partie du globe en se basant seulement sur les affrontements contre les nations européennes. La journée se termine avec la réception de l’Écosse par l’Argentine (21h10). Les Écossais, sans Blair Kinghorn laissés au repos ni Finn Russel encore convalescent, voudront venger leur dernière défaite en novembre. Alors qu’ils menaient 21-0 à l’approche de l’heure de jeu, ils ont finalement perdu 33-24.
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.
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