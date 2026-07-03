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Nations Championship

Nations Championship : « Ça fait dix ans que le processus est enclenché », rappelle Gilpin

CHRISTCHURCH, NOUVELLE-ZÉLANDE - 3 JUILLET : Vue d'ensemble prise lors de l'entraînement de préparation de l'équipe de France au One New Zealand Stadium, le 3 juillet 2026 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. (Photo de Joe Allison/Getty Images)
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Alors que le rugby est devenu professionnel en août 1995 pendant près de neuf ans, il n’y avait guère de structure pour le rugby international en dehors du Tournoi des Six Nations et des Coupes du Monde de Rugby. Depuis 2004, les amateurs de rugby se sont habitués aux tests de juillet et aux tournées de novembre mais à partir de ce samedi 4 juillet, une nouvelle compétition oppose les 24 meilleures sélections mondiales des deux hémisphères.

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« Ça fait dix ans que le processus est enclenché », rappelle Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby qui chapeaute le Nations Championship et la Nations Cup. « Tout a commencé en 2016, lorsque World Rugby, Six Nations Rugby, la SANZAAR et un ensemble plus large de fédérations ont lancé le débat : comment faire en sorte que les matchs amicaux deviennent plus compétitifs, aient plus de sens, pour offrir exactement ce que les supporters attendent??

Pourquoi le Nations Championship change tout

« En 2018, nous avons approfondi le travail stratégique autour de ce qui est aujourd’hui la Nations Cup et le Nations Championship, avec la volonté de finaliser le projet avant la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon. Et pour une multitude de raisons, ça ne s’est pas concrétisé et, ensuite, le Covid est venu tout mettre sur pause. World Rugby a relancé le sujet en 2022 et nous voici, en 2026, avec un accord unanime, prêts à nous lancer. »

Le Nations Championship – ou Championnat des Nations en français – commence samedi 4 juillet avec trois chocs, dont la France contre la Nouvelle-Zélande et le double champion du monde sud-africain contre l’Angleterre. Les amateurs de rugby vont vivre une journée chargée puisque les six matchs en tout au programme vont se succéder pendant quatorze heures, grâce à la magie des fuseaux horaires. Ce sera la même configuration pour la deuxième et la troisième journée, prévues les samedi 11 et 18 juillet.

Un format pensé pour les fans

« J’espère que les matchs parleront d’eux?mêmes », insiste Alan Gilpin. « La compétition débute ce week?end et, d’ici novembre, je pense que le public aura saisi le concept et que l’intérêt montera, surtout à l’approche du week?end des finales. J’espère qu’elle bénéficiera d’une bonne couverture médiatique, car si l’on regarde simplement les affiches de la première journée, elles donnent vraiment envie, et je dis ça davantage en tant qu’amateur de rugby qu’en tant que directeur général de World Rugby.

VIDEO

« Dans dix ans, j’espère que nous pourrons reconnaître collectivement qu’à cet instant, nous avons fait progresser le jeu mondial sur le plan compétitif. Bien sûr, comme pour tout nouveau tournoi, il faudra du temps pour qu’il trouve pleinement sa place, mais comme pour le WXV, c’est exactement ce que nous recherchions?: un calendrier mondial connecté, où chaque match a du sens et où la compétitivité est plus forte. »

Nouvelle-Zélande – France lance le bal

Pour lancer sa compétition, la Fédération internationale a tenu à proposer une affiche relevée (samedi, 09h10 en France), même si la fédération française aurait préféré une ouverture moins relevée, afin d’affronter les All Blacks avec des joueurs finalistes du Top 14.

Doubles vainqueurs du Tournoi des Six Nations, les Bleus n’ont plus gagné depuis 2009 au pays du long nuage blanc face à la Nouvelle-Zélande et, l’été dernier, s’ils ont pu sembler parfois proches de la victoire lors des matches 1 et 3, ils sont repartis avec trois défaites de leur tournée. Mais l’élimination précoce de l’UBB en Top 14 a fait les affaires de Fabien Galthié, qui pourra aligner une ligne arrière redoutable, avec la charnière Maxime Lucu – Matthieu Jalibert à la baguette. En face, après deux saisons mitigées sous la houlette de Scott Robertson, les All Blacks ont changé de sélectionneur, avec Dave Rennie, ancien boss de l’Australie (2020-2023).

Et à un an du mondial, rien de moins qu’une victoire ne lui sera permis. Dans la foulée (10h40), le Japon, en perte de vitesse depuis plusieurs années, affronte l’Italie, qui doit confirmer son regain depuis 2023.

L’Australie veut marquer le coup

Où en est l’Australie à un an de la Coupe du Monde de Rugby à domicile ? La saison 2025 avait d’abord offert des promesses, avec notamment une belle résistance lors de la tournée des Lions britanniques puis une victoire en Afrique du Sud, avant de se terminer en eau de boudin, avec quatre défaites en Europe en novembre.

Résultat, l’Australie n’est pas tête de série de son Mondial, et devra affronter en poule la Nouvelle-Zélande, même si, avec Hongkong et le Chili, les Wallabies devraient se qualifier. Toujours est-il qu’il faudra marquer le coup pour entraîner un peu de ferveur populaire dans le pays du rugby à XIII : l’Irlande, nation plus aussi dominante qu’avant au Nord, peut être la victime idéale avant de se frotter au XV de France (coup d’envoi 12h10).

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Les Irlandais ont terminé deuxième du Tournoi en 2026, après une débâcle en France mais une fin de compétition bien plus enthousiasmante. Également mieux en fin de Tournoi avec une victoire contre l’Italie, le pays de Galles affronte les Fidji (15h10). Le match est officiellement accueilli par la nation du Pacifique mais a lieu à… Cardiff, faute d’infrastructures.

L’Afrique du Sud, confirmer une fois encore

Les Sud-Africains, doubles champions du monde en titre, ont encore été la nation forte de 2025, avec un sacre au Rugby Championship grâce notamment à une victoire historique par son ampleur en Nouvelle-Zélande (43-10) et quatre victoires en Europe, dont une au Stade de France.

Mais les compteurs sont remis à zéro et les joueurs de Rassie Erasmus devront encore prouver qu’ils méritent leur premier rang au classement World Rugby, et voudront remporter cette toute nouvelle compétition. La route commence face aux Anglais (17h40) qui ont raté leur début d’année 2026. Mais gare à la moindre faute de parcours : en cas de défaite, ils laisseraient forcément leur destin entre les mains de leurs concurrents de l’hémisphère sud.

Pour disputer la grande finale du Championnat des nations à Londres, il faudra être la meilleure équipe de sa partie du globe en se basant seulement sur les affrontements contre les nations européennes. La journée se termine avec la réception de l’Écosse par l’Argentine (21h10). Les Écossais, sans Blair Kinghorn laissés au repos ni Finn Russel encore convalescent, voudront venger leur dernière défaite en novembre. Alors qu’ils menaient 21-0 à l’approche de l’heure de jeu, ils ont finalement perdu 33-24.

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Comments on RugbyPass

G
GRB13 4 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 30 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 30 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 32 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 38 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 40 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 40 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 42 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 55 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
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58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
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It’s not a movie. It's a cultural landmark.

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49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
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12 Go to comments
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Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

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...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
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I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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