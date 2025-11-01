Moqué, le maillot marshmallow de l'Écosse est celui de la victoire historique à Murrayfield

L’Écosse a pulvérisé les États-Unis 85 à 0 samedi 1er novembre lors d’un test-match à Murrayfield, en inscrivant pas moins de 13 essais. Gregor Townsend avait pourtant décidé de se passer de plusieurs titulaires, dont l’ouvreur Finn Russell, en prévision d’autres matchs plus relevés lors de cette série d’automne, à commencer par le test contre la Nouvelle-Zélande le week-end prochain.

Les ailiers Duhan van der Merwe et Darcy Graham ont réussi respectivement un doublé et un triplé et sont tous les deux à égalité les meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire de l’Écosse avec 34 chacun.

Ce 85-0, c’est la plus grande victoire jamais enregistrée par le XV du Chardon dans leur temple du rugby à Édimbourg en un siècle. Jusqu’alors, le record était de 48-0 sur l’Espagne (1999).

En creusant un peu, un tel score n’est pas une nouveauté à l’extérieur pour les Écossais face aux nations émergentes. Ils avaient déjà battu la Roumanie 84-0 à Lille lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023, mais aussi le Japon à Perth 100-8 en 2004 et la Côte d’Ivoire 89-0 à la Coupe du Monde de Rugby 1995.

Mais jamais, jamais, ils n’avaient enregistré un tel score… en violet. La couleur de leur tenue « extérieure » (ils gardent leur bleu marine iconique à domicile) a fait beaucoup réagir lorsque le nouveau maillot a été présenté en août dernier. Certains y ont vu du rose, d’autres du lilas ou encore de la lavande. Mais c’est bien du violet que la fédération écossaise a imposé, comme elle avait déjà tenté de le faire en 2022 quand les supporters y voyaient « simplement un t-shirt blanc de rechange qui a été lavé accidentellement avec une chaussette rouge ».

Très vite, les fans ont plaisanté sur ce nouveau visuel : « Il ne manque plus que le boa en plumes et le chapeau de cowboy assorti » ; « Qui, sain d’esprit, a choisi ça ? La personne à Scottish Rugby devrait être licenciée avec effet immédiat » ; « On dirait un peu un croisement entre une violette de Parme et un marshmallow. Si tu cherches la couleur sur le nuancier Dulux, tape “le savon chic de mamie” » ; « Si je me souviens bien, l’équipe masculine d’Écosse avait signé certains de ses meilleurs Tournois des Six Nations la dernière fois qu’elle portait un maillot violet en tant que tenue extérieure. Espérons que ça leur portera chance ! Moi je l’aime bien » ; « C’est encore pire que le maillot orange des années 90 » ; « Il faut vraiment être très bon et gagner souvent pour pouvoir se permettre de porter du rose. »

La première fois que du violet est introduit sur le maillot de l’équipe d’Écosse, c’est en 1998 à l’occasion d’un sponsor maillot. Mais avoir un maillot tout violet, c’est la deuxième fois que ça arrive. Lors de la présentation du maillot élaboré par Macron en août dernier, la fédération expliquait que « la gamme de nuances de violet » était une « référence à la nature sauvage de l’Écosse ».

« Le maillot extérieur 2025/2026 de l’Écosse (fabriqué à partir d’Eco Fabric, un matériau composé à 100 % de polyester dérivé de plastique recyclé, ndlr) se distingue par son col rond et sa teinte violette claire, inspirée des fleurs de bruyère. Des tons violets plus foncés, rappelant les nombreux chardons d’Écosse, apparaissent sur les détails du col, les poignets des manches et les bandes latérales verticales », était-il précisé.

Mais ce qui fait aussi la particularité de ce maillot est ce qui se trouve sur l’étiquette interne au dos du col avec un fond qui représente les ondes sonores des supporters scandant « SCOTLAND, SCOTLAND » depuis les tribunes du stade.

Les supporters craignaient que leur équipe ne porte le même maillot pour affronter les All Blacks samedi 8 novembre. Il n’en sera rien. Le XV du Chardon arborera un maillot unique pour le centenaire de Murrayfield dans les tons bleu marine plus traditionnels. Un replica qui s’était arraché en quelques heures.

