Erdocio, Le Garrec, Montagne... une carte à jouer pour les récompensés de la tournée d'été

Malgré trois défaites au compteur, « La tournée de Nouvelle-Zélande n’est pas qu’un échec pour nous » a affirmé au début du rassemblement des Bleus à Marcoussis l’entraîneur des avants William Servat, soulignant notamment « les attitudes des joueurs » et leur « engagement ». Des paroles qui ont été suivies d’acte au moment de coucher les 23 noms pour la première feuille de match de la série de tests de novembre, face à l’Afrique du Sud.

ADVERTISEMENT

Six « Néo-Zélandais » de l’été seront en effet titulaires pour défier les Springboks, prenant ainsi des galons dans la hiérarchie du groupe France.

Erdocio et Montagne rêvent de s’installer

À un poste où le réservoir n’est pas plein tant à droite qu’à gauche, les piliers Baptiste Erdocio et Régis Montagne, âgés tous les deux de 25 ans, ont tiré leur épingle du jeu dans les deux matchs disputés en Nouvelle-Zélande, leurs premiers en bleu.

Le Montpeliérain a pris le dessus sur le Toulonnais Jean-Baptiste Gros, pourtant titulaire à chaque fois lors du Tournoi des Six Nations 2025. À droite, le Clermontois va connaître sa première titularisation, pour incarner la relève de Uini Atonio, blessé.

Des rookies envoyés au casse-pipe face à la « meilleur équipe du monde » ? « C’est un peu vexatoire de dire ‘Vous avancez avec deux piliers qui n’ont pas d’expérience’. Non, c’est les meilleurs piliers du moment », s’est défendu le sélectionneur Fabien Galthié en marge de l’annonce de sa composition d’équipe.

Guillard, tube de la saison 2024-2025

Le Lyonnais Mickaël Guillard (24 ans, 11 sélections), qui avait déjà livré de belles performances lors du Tournoi 2025 en deuxième ligne, poussant Emmanuel Meafou sur le banc, a enchaîné avec une tournée pleine en Nouvelle-Zélande, au poste de troisième ligne centre.

Cela a convaincu le staff de le reconduire dans ce rôle de N.8, qu’il n’a endossé qu’une fois depuis le début de la saison, passant devant Grégory Alldritt et ses 56 sélections.

« Avec les schémas tactiques aujourd’hui, il y a moins de différences qu’avant (…) Que je joue en deuxième ou troisième ligne, il n’y a pas trop de changements, donc je ne suis jamais perdu tactiquement », expliquait-il à l’AFP en Nouvelle-Zélande.

Mickaël Guillard marque le premier essai du XV de France lors du match du Tournoi des Six Nations 2025 face à l’Italie, au Stadio Olimpico de Rome, le 23 février 2025. (Photo : David Rogers / Getty Images)

Le Garrec prend de l’expérience

Le joueur de La Rochelle (23 ans, 13 sélections) a été préféré pour démarrer au capitaine de l’UBB Maxime Lucu, qui revient d’une blessure à un pouce contractée juste avant le début de la saison.

« Ça a été beaucoup d’expérience pour moi de vivre des matchs de ce niveau dans ce contexte, chez eux, face à une belle équipe des Blacks. J’ai pu m’exposer à ce niveau plusieurs fois d’affilée et prendre beaucoup d’expérience, que ce soit sur la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles », a détaillé mercredi l’ex-Racingman qui se dispute le rôle de doublure d’Antoine Dupont avec Maxime Lucu au gré des performances de chacun.

Fickou, capitaine renouvelé

Le presque centurion (96 sélections à 31 ans) avait été capitaine des Bleus pour la première fois en Nouvelle-Zélande, étant un des rares cadres présents. Il le sera de nouveau samedi, en plus de ses fonctions d’organisateur de la défense depuis son poste de centre.

« Gaël, aujourd’hui, c’est un personnage du rugby français. Il a tout connu ou presque avec l’équipe de France, les hauts et les bas. Je pense que c’est une personne qui est très constante et très stable », a dit le demi de mêlée Le Garrec, ancien du Racing 92, club de Gaël Fickou.

ADVERTISEMENT

« On a trouvé cohérent de le nommer capitaine », a commenté Galthié jeudi, soulignant qu’il « a réussi à trouver de l’espace pour se régénérer » en jouant peu au Racing 92 depuis le début de saison. Ce qui contraste avec la saison passée, où il avait été sur le banc contre le Japon après deux premiers mois éreintants avec son club.

Il sera associé pour la première fois au centre avec Pierre-Louis Barassi, qui avait rejoint les Bleus en cours de tournée en Nouvelle-Zélande après avoir disputé la finale du Top 14 mais n’avait joué qu’un match en raison d’une blessure à un mollet.