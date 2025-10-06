Match à 115 points, Top 12, Euromillion : la 5e journée de Top 14 en bref

Le prolifique Top 14 a encore surfé sur sa dynamique d’essais lors de la 5e journée avec un classement très serré en haut mais où deux équipes sont déjà lâchées en bas.

Les hommes

Charles Ollivon

Neuf mois après sa grave blessure à un genou, le troisième ligne international et capitaine de Toulon Charles Ollivon est revenu à la compétition contre Pau pendant 30 minutes, au cours desquelles il est resté sobre, avec huit plaquages et deux courses avec ballon. « Il revient sur la pointe des pieds. Il va enchaîner et retrouver son niveau assez rapidement. Je ne suis pas inquiet pour lui », s’est satisfait son entraîneur Pierre Mignoni après le match.

Jeremy Ward

Le centre sud-africain a été un des grands hommes de la victoire des Parisiens à Perpignan (28-11) avec deux essais à son actif, qui en font trois cette saison (contre quatre la saison passée, en 20 matches). Le capitaine des soldats roses était partout sur le terrain et a beaucoup avancé ballon en main.

Esteban Gonzalez

Le demi de mêlée de 19 ans a connu sa première titularisation avec le LOU contre l’UBB et n’a pas eu froid aux yeux, marquant deux essais. Il a d’abord pris la poudre d’escampette en bord de ruck pour permettre à son équipe de revenir dans le match, et même de repasser devant en exploitant une erreur de Damian Penaud. Il devrait avoir encore du temps de jeu en raison de la blessure du titulaire Baptiste Couilloud pendant encore plusieurs semaines.

GONZALEZ EN SOLO 🤯 Pour sa première titularisation en TOP 14, le demi de mêlée lyonnais relance son équipe en inscrivant cet essai 🔥@LeLOURugby 🙌#UBBLOU pic.twitter.com/enzMF5zG6Y ADVERTISEMENT — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 4, 2025

Esteban Capilla

Encore un très gros match du flanker bayonnais, auteur contre Toulouse en clôture de cette 5e journée (40-26) d’une passe décisive après une course remarquable et d’un essai tout en vitesse ô combien décisif pour la victoire bayonnaise face au champion de France. À force d’enchaîner les belles performances, le voilà, à 22 ans, à taper doucement à la porte de Fabien Galthié pour une place dans le groupe du XV de France pour la tournée de novembre.

Les chiffres

115. le nombre de points inscrits par Clermont (84) et Montauban (31) au Marcel-Michelin, un record en Top 14. Les Auvergnats se sont approchés du record du nombre d’essais inscrits sur un match en Top 14 (14, 12 pour eux samedi), qu’ils détiennent toutefois, de même que celui du match avec le plus grand écart (95 points). Depuis le début de la saison, Montauban a déjà encaissé 30 essais à l’extérieur.

8. Comme le nombre de points au classement qui sépare le 12e, Clermont (10) et le 13e Montauban (2). Les deux dernières places semblent promises au promu et à Perpignan, toujours sans aucun point. Il n’y a que cinq points d’écart entre Clermont et le Stade français, leader avant le match contre Bayonne et Toulouse.

47. Le nombre d’essais marqués par Louis Bielle-Biarrey avec l’Union Bordeaux-Bègles, dont de deux plus face à Lyon. Il détient désormais le record du club, devant l’Australien Blair Connor (46) ou encore… son coéquipier Damian Penaud (44).

40. C’est la première fois dans l’histoire du Top 14 que Toulouse perd deux fois d’affilée à l’extérieur en encaissant au moins 40 points.

Les déclarations

Grégory Alldritt : « C’est un sujet dont a tous discuté et je pense qu’on est beaucoup de joueurs derrière lui », a déclaré après la défaite contre Montpellier (37-13) le capitaine rochelais au sujet de la sortie d’Antoine Dupont contre le Salary cap en Top 14 en milieu de semaine. Le troisième ligne international a assuré « partager » son avis.

Patrice Collazo : « Le contre de Colonna ? Il a gagné à l’Euromillion ! » s’est exclamé l’entraîneur du Racing 92 au sujet du talonneur castrais, auteur de l’essai, en contrant un renvoi d’en-but de Léo Carbonneau, qui a redonné l’espoir aux Tarnais. Ceux-ci ont ensuite arraché la victoire (20-16) contre le Racing 92. « C’est quelque chose que je tente à l’entraînement, mais ça n’avait jamais marché » a confirmé le marqueur.