L'UBB secouée par un gamin : Esteban Gonzalez (Lyon) signe un doublé pour sa 1ère titularisation en Top 14

L’Union Bordeaux-Bègles s’est imposée avec le bonus offensif samedi contre Lyon (32-20) mais a aussi souffert durant la partie. La faute à un trou d’air après 20 minutes exquises et aussi à l’impertinence d’un jeune inconnu.

Esteban Gonzalez n’en est qu’aux prémisses de sa carrière de rugbyman professionnel. Mais si tant est qu’il devait réussir un beau parcours, il se dira peut-être qu’une partie de son destin s’est jouée à Pau le 27 septembre dernier. Un jour pas très heureux pour son équipe, le LOU, qui a perdu à la fois un match, lourdement (40-15), et son capitaine Baptiste Couilloud, victime d’une rechute à l’épaule.

Mais ce fut la chance dont avait besoin Gonzalez pour connaître, à 19 ans, sa première titularisation en Top 14 la semaine suivante. Pas un cadeau puisqu’à Bordeaux, face au champion d’Europe girondin. Mais il faut croire qu’il en fallait plus pour intimider le gamin, arrière petit-fils d’un certain Raoül Barrière. Alors que son équipe prenait littéralement le bouillon (17-0), le jeune homme a su renverser la vapeur, d’abord en allant chercher une pénalité dans la zone de marque pour arrêter l’hémorragie (23e), puis en jetant dans la foulée un premier coup de froid dans Chaban-Delmas.

Un départ au raz explosif digne de son mentor Couilloud, suivi d’un crochet électrique pour mystifier le dernier défenseur Jon Etchegaray : du très bel ouvrage pour un premier essai en carrière retentissant (25e).

Deux essais mais un « résultat amer » pour le LOU

Mais le garçon ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En seconde période, alors que les débats s’enlisaient, Gonzalez a une nouvelle fois secoué le scenario du match, à l’initiative d’un contre avec une chandelle bien montée et à la conclusion de l’action grâce à un dribbling bien senti (55e). Repassé devant (17-20), Lyon a fini par s’écrouler et concéder le bonus offensif.

« Les deux essais m’ont fait du bien au moral car c’était ma première en tant que titulaire avec le LOU mais le résultat est quand même amer » a déclaré, tel un vieux briscard, l’intéressé à chaud au micro de Canal+.

Un doublé pour une première titularisation qui n’a pas suffi pour que son équipe ramène quelque chose de Gironde, mais qui marquera pour sûr au fer rouge son parcours naissant.