L'international australien Petaia quitte le rugby à XV pour la NFL

L’international australien Jordan Petaia a annoncé mardi quitter le monde du rugby à XV pour réaliser son « rêve » d’évoluer en NFL, le prestigieux championnat de football américain, s’ajoutant à la longue liste de joueurs ayant jeté leur dévolu sur ce sport très lucratif.

À 24 ans, Petaia compte 31 sélections avec les Wallabies depuis ses débuts en 2019, et l’ailier est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du rugby australien.

« La décision de m’éloigner du rugby n’a pas été simple et m’a demandé une longue réflexion », a-t-il expliqué dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Australian Rugby Union athlete Jordan Petaia officially joins @NFL IPP Class of ’25! 🚨

Louis Rees-Zammit – Walk the Talk trailer | RPTV Wales try-scoring wizard Louis Rees-Zammit joins Jim Hamilton for an exclusive chat about life in the NFL. Watch the full show on RugbyPass TV Watch now Louis Rees-Zammit – Walk the Talk trailer | RPTV Wales try-scoring wizard Louis Rees-Zammit joins Jim Hamilton for an exclusive chat about life in the NFL. Watch the full show on RugbyPass TV Watch now

The @Reds_Rugby and @wallabies centre has been announced as the first IPP Class of ’25 athlete.

“It feels like the right time with my age and stage in life to pursue this dream I’ve had… pic.twitter.com/mJ1oJxR0hG

— NFL Australia & NZ (@NFLAUNZ) December 2, 2024