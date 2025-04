L'essentiel de la 25e journée de Pro D2

Grenoble, leader solide mais battu lors de ses deux dernières sorties, devait impérativement réagir face à Mont-de-Marsan, première équipe non-relégable. Brive, passé deuxième pour la première fois depuis janvier grâce à sa victoire à Nevers, accueillait Valence Romans, un adversaire qui n’a pas réussi à concrétiser son large succès contre Provence Rugby lors de la journée précédente.

Provence Rugby, en quête de relance après cette lourde défaite, recevait Dax, un concurrent direct dans une course aux phases finales particulièrement serrée.

Chaque point était décisif également dans la lutte pour le maintien. Aurillac reste sous pression, à seulement six longueurs de Dax. Le match entre Oyonnax, en difficulté depuis plusieurs semaines, et Agen, relancé par sa victoire face à Grenoble, s’annonçait déterminant pour éviter la zone rouge.

Dax fait les frais de la révolte de Provence Rugby

(Match aller : Dax 23 – 22 Provence Rugby) – Une semaine après la claque reçue à Valence, Provence Rugby a répondu avec autorité en écrasant Dax 57-0 au stade Maurice-David. Dès la 2e minute, Harrison lançait le festival après un maul bien maîtrisé. Bouhedjeur, intenable, a inscrit un quadruplé, tandis que Jalagonia, Lapègue, Gambini et Cazenave ont aussi franchi la ligne. À la pause, le score était déjà sans appel (33-0). Plisson a parfaitement mené le jeu, la conquête a été solide, et la défense hermétique. Dax, dominé physiquement, pénalisé à répétition et sans solution dans le jeu courant, n’a jamais pu entrer dans son match. Provence, invaincu à domicile cette saison, reste solidement accroché au top 3 et signe une réaction collective de très haut niveau.

Masibaka en feu, Angoulême déroule face à Nice

(Match aller : Nice 24 – 39 Soyaux-Angoulême) – Angoulême a surclassé Nice 45-14 à Chanzy, avec un triplé d’Alex Masibaka, auteur d’une prestation majuscule (même si entachée par un carton jaune). Le SAXV a rapidement pris le contrôle grâce à un essai du troisième-ligne puis une contre-attaque de 100 mètres conclue par Barrett (14-0). Malgré une double supériorité numérique (les Charentais à 13 contre 15 à la fin de la première période), les Niçois ont buté sur une défense charentaise infranchissable. Dès la reprise, Masibaka a frappé, suivi d’essais signés Zouhair (doublé) et Barrett (doublé) et d’un troisième essai pour Masibaka (45-7). Nice a sauvé l’honneur en fin de match, sans jamais inquiéter un SAXV dominateur dans tous les secteurs, qui signe une quatrième victoire consécutive et s’ancre dans le top 3.

Grenoble frappe fort mais a dû batailler

(Match aller : Mont-de-Marsan 30 – 26 Grenoble) – Malgré une entame canon avec trois essais en 16 minutes (19-0), Grenoble a dû s’employer pour contenir le réveil de Mont-de-Marsan et s’imposer 47-26. Revenus à 26-19 à la pause après un doublé de Grulovic, les Landais ont posé des problèmes aux leaders, privés brièvement du bonus offensif. Mais deux essais coup sur coup d’Hulleu et Soury dès la reprise ont remis les Isérois dans le sens de la marche. En fin de match, Cody Thomas a scellé la victoire et le point de bonus (79e), permettant au FCG de consolider sa première place, tandis que les Montois, toujours quatorzièmes, voient Aurillac revenir à hauteur. Un match spectaculaire, engagé, où les leaders ont tremblé… avant de dérouler.

Colomiers s’emballe, Nevers répond… mais craque

(Match aller : USON Nevers 23 – 15 Colomiers) – Dans un match fou à treize essais, Colomiers a dominé Nevers 51-34, dans une rencontre à haute intensité où le rythme n’a jamais baissé. Menés d’entrée (0-7), les Columérins ont répliqué par quatre essais en première période pour mener 25-22 à la pause. Un break rapide au retour des vestiaires (37-22, 49e) semblait les mettre à l’abri, mais un carton jaune relançait Nevers, revenu à 37-34 à dix minutes de la fin. Colomiers a alors appuyé sur l’accélérateur avec deux essais en fin de match pour s’assurer une victoire bonifiée qui les propulse à la 4e place.

Brive saisit sa chance face à Valence-Romans

(Match aller : Valence Romans 42 – 19 Brive) – Après une première période accrochée où Valence-Romans a viré en tête (6-5), la suite a tourné au cavalier seul briviste. En supériorité numérique à trois reprises pendant la rencontre, les Corréziens ont puni les fautes valentinoises, enchaînant quatre essais par Da Silva (doublé), Ferté et Warren-Vosayaco pour l’emporter 26-9. Réalistes, efficaces sur ballon porté et portés par un Mathis Ferté inspiré, les Brivistes ont su accélérer quand il le fallait pour sécuriser un précieux bonus offensif dans la course aux demi-finales. Côté Damiers, l’indiscipline (trois cartons jaunes) et les lacunes en touche (six lancers perdus) ont ruiné les espoirs d’exploit, une semaine après la démonstration contre Provence Rugby.

Béziers s’impose au bout du suspense… et du temps !

(Match aller : Aurillac 16 – 15 Béziers) – Dans un match haletant de 93 minutes, Béziers a arraché une victoire précieuse face à Aurillac (23-19), au terme d’un scénario à rebondissements. Portés par un essai d’anthologie de Gabin Lorre (31e) et un réalisme tranchant en première période, les Biterrois ont d’abord pris le large (20-9, 51e), avant de voir les Auvergnats revenir dans la partie grâce à un essai de Martin (68e). Maladroits dans la finition, mais accrocheurs jusqu’au bout, les visiteurs ont arraché un bonus défensif mérité, pendant que Béziers ratait de peu le bonus offensif.

Agen renverse Oyonnax sur la sirène

(Match aller : Agen 28 – 14 Oyonnax) – Dans un duel crucial pour le maintien entre Oyonnax (12é avant le début de la 25é journée) et Agen (13e avant que ne débute ce match), c’est finalement le SUA qui s’est offert un bol d’air en allant chercher un succès historique à Charles-Mathon (30-34), le tout dans un scénario complètement fou. Oyonnax, pourtant entreprenant, a payé cher ses erreurs et son manque de réalisme face à une équipe agenaise ultra pragmatique. Après un départ canon de Lokotui sur un contre, puis une réponse musclée de Teddy Durand auteur d’un doublé, Agen vire en tête à la pause (14-17), porté par un essai d’El Bibouji et la botte de Pourteau.

En deuxième mi-temps, Holmes a joué les métronomes côté Oyonnax, revenant à hauteur à l’heure de jeu et même reprenant le score à un quart d’heure de la fin. Mais c’est sur la dernière action que le match a basculé dans l’irrationnel : une passe au pied millimétrée de Dayral pour Etcheverry, oublié sur l’aile, a scellé le sort d’un match haletant, offrant à Agen sa toute première victoire à Oyonnax et reléguant les hommes de Joe El Abd dans la lutte pour leur survie. Agen a gagné quatre places (9e) et Oyonnax en a perdu une (13e).

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Grenoble 24 17 7 0 79 2 Brive 24 15 9 0 71 3 Provence Rugby 24 14 9 1 67 4 Soyaux Angouleme 24 14 8 2 65 5 Beziers 24 13 11 0 64 6 US Montauban 25 14 11 0 64 7 Colomiers 24 13 10 1 63 8 Biarritz 25 12 13 0 54 9 Agen 25 11 14 0 53 10 USON Nevers 24 12 12 0 53 11 Dax 24 11 12 1 53 12 Valence Romans 24 10 14 0 51 13 Oyonnax 25 10 14 1 51 14 Mont de Marsan 24 10 14 0 47 15 Aurillac 24 11 13 0 46 16 Nice 24 4 20 0 22