Les Springboks verront l'Amérique avec leur mentor : Rassie Erasmus prolonge jusqu'en 2031

L’Afrique du Sud n’est pas prête à changer la recette de son incroyable succès. Rassie Erasmus, le sorcier du rugby sud-africain, a été prolongé jusqu’en 2031 à la tête des Springboks. Il mènera la nation double championne du monde lors des deux prochaines Coupes du monde, en 2027 en Australie puis en 2031 aux États-Unis.

Erasmus, 53 ans, était jusque-là en contrat avec sa fédération jusqu’en 2027, pour le Mondial australien, lors duquel les « Boks » tenteront de décrocher un cinquième titre mondial, mais surtout le troisième d’affilée, deux performances jamais encore réalisées.

Ancien capitaine des Springboks, dont il a porté 36 fois le maillot, Johan « Rassie » Erasmus avait été nommé directeur du rugby sud-africain en 2018 avant de passer entraîneur principal en 2024 : deux fonctions sous lesquelles il a conduit les Springboks aux titres mondiaux 2019 et 2023, au Japon contre l’Angleterre, puis contre la Nouvelle-Zélande en France, après avoir sorti les Bleus en quart de finale (29-28).

Sous sa conduite, l’Afrique du Sud a également remporté les deux derniers millésimes du Rugby Championship, ce que les Sud-Africains n’avaient jamais réussi. L’été dernier, l’Afrique du Sud a infligé aux All Blacks leur plus large défaite de l’histoire (43-10), à domicile qui plus est, devant leur public de Wellington.

« Il a redéfini un style de jeu qui met en avant parfaitement nos forces »

« La discussion a été rapide et il a été facile de trouver un accord », a commenté Erasmus après cette annonce, cité dans le communiqué de sa fédération : « J’ai toujours dit qu’il me serait difficile de coacher n’importe quelle autre sélection, et je suis très heureux de continuer, tant que le public sud-africain veut de moi. »

Le président de la fédération sud-africaine Mark Alexander a exprimé sa satisfaction de voir son meilleur technicien s’inscrire un peu plus durablement encore dans la durée avec la vitrine du rugby sud-africain.

« Cette décision reflète non seulement les énormes succès de Rassie mais aussi l’impact durable qu’il a su développer sur l’identité de notre jeu. Sous son leadership, les Springboks ont accompli des exploits historiques. (…) Il a redéfini un style de jeu qui met en avant parfaitement nos forces, combinant la puissance physique, l’intelligence tactique et la résilience. »

Un style qui s’impose aujourd’hui au sommet du rugby mondial. Avec, pour Erasmus, un nouveau défi en ligne de mire avec cette extension de contrat : lancer un nouveau cycle après la Coupe du monde 2027, qui sera le dernier rendez-vous de la plupart des cadres de l’équipe actuelle.

